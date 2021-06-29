Мороженое в жаркие дни становится одним из самых ходовых продуктов. В магазинах из холодильников буквально сметают пломбир, фруктовый лед и ванночки с крем-брюле. Мороженое утоляет голод, освежает в знойный день и даже улучшает настроение.
Оказывается, есть еще один эффект от употребления этого десерта. Неожиданным образом мороженое может указать и на проблему со здоровьем зубов, которую при помощи другого продукта было бы сложно диагностировать.
- Все дело в двух составляющих мороженого: холоде и сладком вкусе, — рассказал «Доктору Питеру» Кирилл Костин, стоматолог Центра эстетической стоматологии, косметологии и костной регенерации PerfectSmile, - Если идет реакция на сладкое и кислое — это тревожный «звоночек» о начальном кариесе. Увидеть его практически невозможно, так как иногда он прячется в межзубных промежутках.
Кирилл Костин
стоматолог
Если вы почувствовали реакцию зуба на сладкое — она также может быть на шоколад, конфеты, газировку или сок, то стоит пройти диагностику на скрытый кариес.
В случае, если от холодного мороженого зуб начинает ныть, то тут уже без срочного визита к стоматологу обойтись нельзя.
- Когда вы едите мороженое и зуб начинает ныть, есть чувствительность, то это говорит о уже глубоком кариесе, — пояснил Кирилл Костин.
Ранее врач-диетолог рассказала, что в жару стоит быть осторожным с мороженым. Если в течение дня перекусывать только им, то чувство голода будет нарастать, и к вечеру вы совершите опустошительный набег на холодильник.
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