Мороженое в жаркие дни становится одним из самых ходовых продуктов. В магазинах из холодильников буквально сметают пломбир, фруктовый лед и ванночки с крем-брюле. Мороженое утоляет голод, освежает в знойный день и даже улучшает настроение.

Оказывается, есть еще один эффект от употребления этого десерта. Неожиданным образом мороженое может указать и на проблему со здоровьем зубов, которую при помощи другого продукта было бы сложно диагностировать.

- Все дело в двух составляющих мороженого: холоде и сладком вкусе, — рассказал «Доктору Питеру» Кирилл Костин, стоматолог Центра эстетической стоматологии, косметологии и костной регенерации PerfectSmile, - Если идет реакция на сладкое и кислое — это тревожный «звоночек» о начальном кариесе. Увидеть его практически невозможно, так как иногда он прячется в межзубных промежутках.