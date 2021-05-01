Врачи объяснили, как распознать алкоголизм на ранней стадии: неочевидные признаки

Любители алкогольных напитков обычно до последнего не признают, что у них есть проблемы со спиртным. Хотя организм уже на ранних стадиях подает сигналы своему хозяину, что тот слишком много пьет. Медики рассказали, какие признаки говорят о начинающемся алкоголизме.

Как рассказал британский терапевт Люк Пратсидес изданию Daily Mail, слишком сильное увлечение алкогольными напитками быстро отражается на лице. Кожа становится сухой, вокруг глаз появляются темные круги – из-за обезвоживания и недосыпания. Из-за расширения кровеносных сосудов лицо приобретает красноватый оттенок, особенно вокруг носа и щек. Длительное увлечение горячительным ослабляет иммунную систему и в итоге, по словам медика, может привести к хроническим кожным инфекциям.

Еще одним признаком того, что человек много пьет, могут быть синяки необъяснимого происхождения.

«Поврежденная алкоголем печень перестает выполнять свои функции, в том числе вырабатывать химические вещества, которые способствуют нормальному свертыванию крови. Поэтому алкоголики не могут легко остановить кровотечение, которое может привести к большим синякам от относительно небольших ударов», - поясняет Люк Пратсидес.

Как добавляет врач общей практики из Лондона Санджай Мехта, среди ранних признаков злоупотребления алкоголем – онемение и покалывание в ногах и руках. Избыток алкоголя повреждает определенные нервы, что снижает чувствительность и приводит к неустойчивости.

По словам медиков, при чрезмерном употреблении алкоголя увеличивается также выработка желудочного сока. Любители выпить часто страдают от изжоги, когда избыток кислоты поднимается вверх по пищеводу и вызывает жгучий дискомфорт в груди и горле. Кроме того, на ранних стадиях алкоголизма многие могут набирать вес, потому что алкоголь содержит большое количество калорий. Спиртные напитки к тому же стимулируют чувство голода, увеличивая тягу к тяжелой, жирной пищи.

© Доктор Питер