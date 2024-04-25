Как заставить кошку и собаку пить воду, если они не хотят: 10 рабочих способов от ветеринара

Хозяева домашних питомцев знают, как сложно бывает заставить собаку или кошку лечиться или накормить, если у них плохой аппетит. Это задачка со звездочкой. Сделать так, чтобы ваш любимец выработал полезную привычку — каждый день пил достаточно чистой воды, тоже не из простых. А это важно. При недостатке жидкости у животных, как и у людей, могут начаться проблемы со здоровьем — например, образуются камни в мочевом пузыре.
По словам ветеринарного врача Натальи Федосеевой, норма потребления воды в сутки составляет:
у кошек — 50-60 мл воды на 1 кг веса,
у собак — 70-75 мл на 1 кг веса.
Понять, что ваша собака или кошка пьет слишком мало, можно следующим образом. Попробуйте сравнить объем воды, которую вы наливаете своему питомцу во все миски, с тем, что остается там спустя сутки. При этом, конечно, стоить делать небольшую поправку на испарение жидкости в течение суток.
Что делать, если не хочет пить
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Ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животныхЛичный сайт
Поставьте миски с водой везде, где только можно. Прежде всего в тех местах, где ваш питомец бывает чаще всего. Расположение миски на самом деле может играть очень важное значение. Вы удивитесь, узнав, насколько привередливы большинство животных к размещению мисок.
Меняйте воду не реже раза в день. Даже если вам кажется на вид, что миска полная, а вода чистая.
Дайте попробовать разную воду. Нередко животные отказываются от бутилированной воды, но с удовольствием пьют фильтрованную.
Ставьте воду вдали от мисок с едой. Замечено, что в таком случае потребление воды значительно увеличивается — это одна из причуд наших животных.
Экспериментируйте с различными мисками. Больше всего животным нравятся прозрачные стеклянные.
Забудьте про миски. Многие собаки хорошо начинают пить из больших тазов или ведра, а котики — из стаканов. Так что и этот способ тоже стоит попробовать.
Добавьте в воду один или несколько кубиков льда. Этот способ очень часто срабатывает. Льдинки привлекают внимание, животные их пытаются поймать ртом, многие играют и в процессе игры выпивают достаточно жидкости. Можно использовать обычный кубик льда или вкусный — при заморозке добавить в форму с водой чуть-чуть бульона.
Добавьте в воду сок оливок. Это лайфхак для кошек: многие из них любят оливки. Достаточно добавить несколько капель сока из банки оливок, чтобы ваша кошка начала с удовольствием пить воду.
Используйте питьевые фонтаны. Это забавный способ побудить питомца пить. Тем более что многие животные любят звук журчащей воды.
Добавьте в воду немного корма или любимого продукта вашего питомца.
К слову
Лечение домашнего питомца тоже нередко превращается в домашний квест: тяжело заставить заболевшую собаку или кошку съесть нужную таблетку. О четырех способах это сделать ранее рассказывал ветеринар Алексей Князьков.
Кроме того, специалист делился советами, как правильно мыть миски собак и кошек. Не все так просто, как кажется.