Как заставить кошку и собаку пить воду, если они не хотят: 10 рабочих способов от ветеринара

Поставьте миски с водой везде, где только можно. Прежде всего в тех местах, где ваш питомец бывает чаще всего. Расположение миски на самом деле может играть очень важное значение. Вы удивитесь, узнав, насколько привередливы большинство животных к размещению мисок.

Меняйте воду не реже раза в день. Даже если вам кажется на вид, что миска полная, а вода чистая.

Дайте попробовать разную воду. Нередко животные отказываются от бутилированной воды, но с удовольствием пьют фильтрованную.

Ставьте воду вдали от мисок с едой. Замечено, что в таком случае потребление воды значительно увеличивается — это одна из причуд наших животных.

Экспериментируйте с различными мисками. Больше всего животным нравятся прозрачные стеклянные.

Забудьте про миски. Многие собаки хорошо начинают пить из больших тазов или ведра, а котики — из стаканов. Так что и этот способ тоже стоит попробовать.

Добавьте в воду один или несколько кубиков льда. Этот способ очень часто срабатывает. Льдинки привлекают внимание, животные их пытаются поймать ртом, многие играют и в процессе игры выпивают достаточно жидкости. Можно использовать обычный кубик льда или вкусный — при заморозке добавить в форму с водой чуть-чуть бульона.

Добавьте в воду сок оливок. Это лайфхак для кошек: многие из них любят оливки. Достаточно добавить несколько капель сока из банки оливок, чтобы ваша кошка начала с удовольствием пить воду.

Используйте питьевые фонтаны. Это забавный способ побудить питомца пить. Тем более что многие животные любят звук журчащей воды.