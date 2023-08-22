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Использовать маскировочный карман и еще 3 способа дать таблетку заболевшей собаке

Уговорить приболевшего ребенка выпить лекарство — для многих родителей задача не из простых. А лечение домашнего питомца и вовсе иногда превращается в настоящий квест.

22 августа 2023
как дать собаке таблетку
Источник:
freepik

Отвести четвероногого любимца семьи к врачу и сдать анализы, когда он плохо себя чувствует, — еще полдела. Для лечения, как правило, назначаются таблетки, которые надо регулярно принимать. А как скормить пилюлю собаке, если она не хочет есть невкусные лекарства и еще брыкается?

Ветеринарный врач с 17-летним опытом работы Алексей Князьков рассказал о четырех способах сделать это без лишних усилий.

Алексей Князьков
Ветеринария

Ветеринар, технолог производства российского корма для животных Karmy

1. Спрячьте таблетку в еде

По словам ветеринара, достаточно измельчить таблетку и смешать с едой. Если же лекарство надо давать только целиком, специалист советует завернуть его в фарш или паштет.

«Но некоторые собаки могут почувствовать запах и отказаться есть. Тогда пробуйте другие методы», — говорит Алексей Князьков.

2. Используйте маскировочный карман

Маскировочным карманом называют съедобные мини-пакеты, в которые можно положить таблетку и дать питомцу. Они лучше обычной еды перекрывают запах лекарств. Приобрести их можно в ветаптеках.

3. Положите таблетку на корень языка и заставьте собаку проглотить ее

По словам ветеринара, это самый быстрый и правильный способ. Для этого одной рукой надо открыть собаке пасть, а другой — положить пилюлю на корень языка. Затем закрываете рот питомцу и слегка массируете горло по направлению сверху вниз.

«Важно не класть лекарство слишком глубоко, любимец должен сам его проглотить», — уточняет доктор.

4. Воспользуйтесь интродьюсером

Этот инструмент еще называют таблеткодавателем. Просто положите в него лекарство, вставьте кончик в пасть собаки и нажмите на поршень. Купить такое приспособление можно в зоомагазинах.

«Если с вашим питомцем ни один метод не сработал, стоит обратиться к ветеринару и попросить назначить лекарство в жидкой или порошкообразной форме», — добавил Алексей Князьков.

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Автор текста:Анастасия Романова
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