Использовать маскировочный карман и еще 3 способа дать таблетку заболевшей собаке

Собаки нередко получают ссадины и раны во время прогулки или игр на улице. Не всегда человеческие средства для обработки ран могут подойти животному, а некоторые могут оказаться даже опасны. По словам специалистов, нельзя, например, использовать йод и зеленку. Как обрабатывать раны и в каких случаях собаку точно пора вести к врачу — советы ветеринара читайте ЗДЕСЬ.