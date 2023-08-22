Использовать маскировочный карман и еще 3 способа дать таблетку заболевшей собаке

Отвести четвероногого любимца семьи к врачу и сдать анализы, когда он плохо себя чувствует, — еще полдела. Для лечения, как правило, назначаются таблетки, которые надо регулярно принимать. А как скормить пилюлю собаке, если она не хочет есть невкусные лекарства и еще брыкается?
Ветеринарный врач с 17-летним опытом работы Алексей Князьков рассказал о четырех способах сделать это без лишних усилий.
Ветеринар, технолог производства российского корма для животных Karmy
1. Спрячьте таблетку в еде
По словам ветеринара, достаточно измельчить таблетку и смешать с едой. Если же лекарство надо давать только целиком, специалист советует завернуть его в фарш или паштет.
«Но некоторые собаки могут почувствовать запах и отказаться есть. Тогда пробуйте другие методы», — говорит Алексей Князьков.
2. Используйте маскировочный карман
Маскировочным карманом называют съедобные мини-пакеты, в которые можно положить таблетку и дать питомцу. Они лучше обычной еды перекрывают запах лекарств. Приобрести их можно в ветаптеках.
3. Положите таблетку на корень языка и заставьте собаку проглотить ее
По словам ветеринара, это самый быстрый и правильный способ. Для этого одной рукой надо открыть собаке пасть, а другой — положить пилюлю на корень языка. Затем закрываете рот питомцу и слегка массируете горло по направлению сверху вниз.
«Важно не класть лекарство слишком глубоко, любимец должен сам его проглотить», — уточняет доктор.
4. Воспользуйтесь интродьюсером
Этот инструмент еще называют таблеткодавателем. Просто положите в него лекарство, вставьте кончик в пасть собаки и нажмите на поршень. Купить такое приспособление можно в зоомагазинах.
«Если с вашим питомцем ни один метод не сработал, стоит обратиться к ветеринару и попросить назначить лекарство в жидкой или порошкообразной форме», — добавил Алексей Князьков.
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