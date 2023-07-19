Узнают ли собаки своих родителей, братьев и сестер

Щенки попадают в новый дом в возрасте 2-2,5 месяца, и иногда у новых хозяев просто разрывается сердце при мысли о том, каково малышу лишиться матери. В то же время возникает вопрос: а как долго собаки помнят свое младенчество и ту, что кормила их молоком?
Ветеринарные эксперты из The Dog People уверены: щенкам нужно минимум два года, чтобы забыть мать, братьев и сестер, с которыми они расстались. Некоторые хранят память о них и после. Речь идет о собаках, которых забрали из помета в возрасте 2-3 месяцев.
Ученые подтверждают
Ветеринары ссылаются на исследование,
Ученые протестировали четвероногих участников на запахи: 19 из 25 дворняг предпочитали запах матери, нанесенный на ткань, всем другим. Запахи братьев и сестер собаки узнавали не так быстро, но тоже откликались на них. 14 из 18 матерей выбирали запах своих отпрысков.
Кинолог организации Woodgreen Pets Бритт Розендал отмечает, что это открытие объясняется тем, что щенки рождаются недоразвитыми и именно мать помогает им усвоить ключевые навыки выживания. Поэтому распознавание материнского запаха среди сотен других имеет решающее значение для малыша с эволюционной точки зрения.
Как помочь щенку после разлуки
В то же время ветеринары утверждают, что щенки в целом безболезненно расстаются с однопометниками и матерью. Так,
Несмотря на это забирать щенка от матери нужно не раньше 8-12 недель, иначе у него могут появиться проблемы. К примеру, в первые месяцы жизни у щенков только формируются двигательные навыки и нервная система. Если поспешить, впоследствии это обернется повышенной тревожностью щенка, собственничеством и агрессией.
Некоторым собакам уже во взрослом возрасте могут сниться кошмары, если в детстве их слишком рано забрали из семьи.
Чтобы облегчить адаптацию щенку, нужно заниматься его социализацией, знакомить с самыми разными вещами, часто гулять, играть и кормить по графику.