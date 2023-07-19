Узнают ли собаки своих родителей, братьев и сестер

Щенки попадают в новый дом в возрасте 2-2,5 месяца, и иногда у новых хозяев просто разрывается сердце при мысли о том, каково малышу лишиться матери. В то же время возникает вопрос: а как долго собаки помнят свое младенчество и ту, что кормила их молоком?