«Это может удивить»: ветеринар перечислил смертельно опасные для собак и кошек предметы в доме

Современные пластиковые окна имеют функцию откидывания для проветривания. Если у вас есть кот или кошка, никогда не оставляйте в таком положении окно, когда уходите из дома. Если животное решит подышать свежим воздухом и полезет в окно, оно может соскользнуть, провалиться наполовину и окажется в ловушке, так как не сможет зацепиться за пластик и стекло. Кровеносные сосуды в этом случае будут сжаты, и, если кот будет находиться в таком положении долго, случится омертвление тканей, что приведет к гибели животного.