«Это может удивить»: ветеринар перечислил смертельно опасные для собак и кошек предметы в доме

Эволюционно животные должны жить в своей среде обитания — дикой природе. Но так вышло, что люди приручили кошек и собак, и они стали верными спутниками человека в их частных домах или городских квартирах.
Но жилище человека может быть опасно для питомцев, и мы часто об этом даже не догадываемся. Ветеринар объяснил, какие опасности для животных есть в нашем доме и как предупредить неприятности.
Обычные двери — входные и межкомнатные
Люди ориентируются прежде всего на зрение, животные же больше доверяют нюху и слуху. Питомцы зачастую следуют за нами по пятам, могут вертеться под ногами, и для них могут стать опасными даже обычные двери в квартире.
Поэтому, закрывая дверь, не торопитесь и не хлопайте ей с размаха: если рядом окажется кот или собака, вы можете серьезно травмировать любимца. Опасны и дверцы холодильников, шкафов, сдвижные створки встроенной мебели. Избегайте сквозняков, которые могут захлопнуть двери, используйте стопоры.
Пластиковые окна
Современные пластиковые окна имеют функцию откидывания для проветривания. Если у вас есть кот или кошка, никогда не оставляйте в таком положении окно, когда уходите из дома. Если животное решит подышать свежим воздухом и полезет в окно, оно может соскользнуть, провалиться наполовину и окажется в ловушке, так как не сможет зацепиться за пластик и стекло. Кровеносные сосуды в этом случае будут сжаты, и, если кот будет находиться в таком положении долго, случится омертвление тканей, что приведет к гибели животного.
Стиральная машина
Каждый раз, когда включаете стиральную машину, проверяйте, не залез ли в нее кот. Коты любят «домики» и укромные места, а если кот залез в машинку и его постирали, у него нет шансов на выживание. Это может кого-то удивить, но такие случаи встречаются.
Разные виды лекарств
Сиропы, порошки, растворы, таблетки или капсулы, которые принимают люди (даже если это банальные витамины), животные не должны трогать ни под каким предлогом. Хранить препараты нужно в закрытых ящиках, поскольку запах средства может привлечь питомца, а таблетку или капсулу они могут принять за игрушку и случайно проглотить. Человеческие дозировки лекарств могут стать смертельными для животных.
Для животных существуют ветеринарные препараты. Именно ими нужно лечить питомцев. Даже если это специализированный препарат для животных, он должен применяться в прописанной врачом дозе и с соблюдением определенных условий.
Домашние растения
Особой любовью к домашним растениям отличаются кошки, но и собаки могут погрызть цветы, до которых смогут добраться.
Многие из кактусов, пальм и цветущих растений опасны, они содержат токсичные соединения, которые, попадая в организм животного, могут привести к отравлению.
Не менее опасны и травмы, которые питомец может получить от колючек, острых краев листьев или сучков. Кстати, некоторые растения опасны, даже если кот или пес их не жует, а просто нюхает или некоторое время находится с ними рядом.
Обычный шампунь или мыло
Если встает вопрос о купании животных, особенно тех, которые гуляют на улице или требуют частого мытья, многие хозяева используют детские шампуни и мыло или даже обычные, которые покупают для себя. Но это опасно для здоровья кошки, собаки или иного существа. У людей и животных различается рН кожи.
Регулярное применение обычного шампуня меняет кислотно-щелочной баланс кожи животного, разрушает защитное покрытие на поверхности тела, что повышает уязвимость к бактериям, грибкам и паразитам, провоцирует болезни и проблемы с шерстью и кожей. У собаки или у кошки может возникать сильный зуд, шелушение и эрозии на коже, из-за чего возможны расчесы и раны. Поэтому купите своему любимцу специальный шампунь в зоомагазине.
Унитаз
Многие кошки или собаки совершенно не брезгуют употреблением воды из унитаза. Но допускать подобное никак нельзя. Помимо того, что вода может быть загрязнена различными чистящими и дезинфицирующими составами, даже если там просто сливающаяся из бачка жидкость, она никогда не бывает идеально чистой.
В воде из бачка унитаза могут скапливаться опасные бактерии, которые могут нанести животному вред — от рвоты до серьезного отравления, инфекции пищеварения. Кроме того, мелкие животные могут банально упасть в унитаз и утонуть, особенно если конструкция его очень замысловатая.
Неподходящие игрушки
Многие животные обожают играть с различными шуршащими и катающимися предметами. Это могут быть клубки ниток, катушки, пакеты, коробки из-под обуви или техники. Подобные игры забавляют нас, но могут быть опасными для питомца.
Всегда важно контролировать подобные развлечения, чтобы животное не запуталось в нитях, ручках или не застряло в отверстиях. В противном случае это угрожает жизни. Даже те игрушки, которые продаются в зоомагазинах, могут быть опасными для питомца.
Какие еще предметы опасны для кошек и собак
Опасны для наших меньших друзей могут быть:
монеты разного достоинства;
шарики или пакеты со средствами от моли и других насекомых;
разные виды батареек, используемые в приборах;
нитки и иголки;
свечи, аромамасла, палочки ароматизатора и сами аэрозольные освежители;
детский пластилин, мелкие детали игрушек;
пачки с сигаретами, стики для электронных сигарет;
разные виды бытовой химии — как в жидких, так и в аэрозольных, порошковых формах. Например, всем известная хлорка («Белизна», «Доместос»);
отрава для мышей и крыс, а особенно клеевые ловушки. Оттереть клей с шерсти кошки или собаки почти невозможно.
любой алкоголь крайне опасен для животных из-за отсутствия у них фермента ацетальдегиддегидрогеназы;
обогреватели, особенно металлические;
провода под электрическим напряжением;
автомобильный антифриз — он вызывает сильнейшее отравление;
консервные банки. Кошка может засунуть в нее голову и оказаться в ловушке. Всегда сминайте консервные банки, перед тем как их выкинуть.
«Как и маленькие дети, животные требуют к себе внимания. Различные предметы, которыми мы пользуемся в быту, могут причинить им вред. Поэтому важно прятать от их лап и зубов», — резюмирует ветеринар.