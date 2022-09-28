Личный опыт: любовь к кошкам помогла 37-летней женщине похудеть на 57 кг

Женщине удалось сбросить колоссальные 57 килограммов лишнего веса менее чем за год. Жительница Британии по имени Анисса рассказала, что всю свою взрослую жизнь была толстушкой, но когда началась пандемия коронавируса и ей поставили диагноз «патологическое ожирение», она решила, что с нее хватит.
37-летняя женщина призналась, что решиться на перемены она смогла только потому, что всерьез испугалась за свою жизнь: врачи объяснили ей, что она рискует тяжело заболеть ковидом и даже умереть из-за ожирения. Как не раз предупреждали врачи, жировая ткань — это «депо» для коронавирусной инфекции. Именно в ней происходят процессы, которые запускают тяжелую воспалительную реакцию.
«Я просто испугалась за свою жизнь!» — рассказала Анисса
Личный опыт
Анисса твердо решила начать худеть и никогда не возвращаться к прежнему весу после того, как прочитала несколько историй о людях с избыточным весом, которые крайне тяжело перенесли ковид. Одна из них — о 32-летней медсестре — зацепила особенно. Женщина не смогла побороть инфекцию и погибла. Она весила ровно столько же, сколько и Анисса.
- Я не хотела умирать только потому, что не поддерживала себя в форме и не заботилась о своем здоровье, — заявила девушка. Анисса не стала откладывать свой план похудения до лучших времен, а сразу же взялась за дело.
В первую очередь она признала, что менять придется не только набор продуктов в холодильнике, но и весь образ жизни. Анисса взялась за тело всерьез — полностью пересмотрела свой рацион и уровень физической активности. Во-первых, стала есть больше белковой пищи, до минимума сократив мучное, сладкое, калорийное. Второй задачей девушки стало двигаться как можно больше. Она пошла в спортзал, стала заниматься с тренером.
Казалось бы, причем тут кошки
Главной проблемой Аниссы, хоть она и теряла вес, используя выбранную стратегию похудения, оказалась мотивация — ей было сложно держать себя в руках и не срываться — продолжать заниматься спортом и не есть калорийные продукты.
Женщина рассказала, что решение нашлось — оказалось, надо было добавить в свою жизнь больше смысла. Теперь Анисса участвует в различных благотворительных мероприятиях и инициативах. Поскольку девушка обожает кошек, она решила стать волонтером и начать сбор средств в пользу бездомных животных — для их спасения, стерилизации, приюта.
Анисса поддерживает одну из самых известных благотворительных организаций Британии Cat's Protection. Чтобы привлечь внимание к проблемам брошенных животных (и не набрать вес снова) женщина решила подняться на одну из самых высоких вершин Англии Скафелл-Пайк, «чтобы поддержать удивительную и жизненно важную работу волонтеров организации».
- Этот вызов заставил меня тренироваться еще больше и стать самой здоровой версией себя — ну и, конечно, принес чувство удовлетворения и выполненного долга после долгих лет беспокойства о своем весе, — рассказала Анисса. — Я поддерживаю свой новый здоровый вес уже почти 18 месяцев и не собираюсь останавливаться.
Ранее «Доктор Питер» рассказал историю похудения молодого австралийца. Юноша сбросил 34 кг за 10 месяцев. Для этого ему не пришлось часами потеть в спортзале и насильно ограничивать себя в еде.
Майк признался, что самое важно правило худеющих — быть последовательными в своем движении к цели. Важно также не «демонизировать» еду и не делить ее на хорошую и плохую: «Надо четко понимать — зачем вам надо сбросить вес, куда вы хотите прийти, а не от чего уйти. Как только вы настроитесь на достижение цели, уже ничто не сможет вас остановить».