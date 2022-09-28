Личный опыт: любовь к кошкам помогла 37-летней женщине похудеть на 57 кг

Женщине удалось сбросить колоссальные 57 килограммов лишнего веса менее чем за год. Жительница Британии по имени Анисса рассказала, что всю свою взрослую жизнь была толстушкой, но когда началась пандемия коронавируса и ей поставили диагноз «патологическое ожирение», она решила, что с нее хватит.

37-летняя женщина призналась, что решиться на перемены она смогла только потому, что всерьез испугалась за свою жизнь: врачи объяснили ей, что она рискует тяжело заболеть ковидом и даже умереть из-за ожирения. Как не раз предупреждали врачи, жировая ткань — это «депо» для коронавирусной инфекции. Именно в ней происходят процессы, которые запускают тяжелую воспалительную реакцию.