Личный опыт: как похудеть на 30 килограммов, ни разу не побывав в спортзале

Еще пару лет назад Майк Джей весил 124 килограмма. Молодой человек вспоминает, что в какой-то момент он вообще перестал взвешиваться — «я просто ненавидел себя за то, как выгляжу». В какой-то момент Майк принял решение — надо худеть! И спустя 10 месяцев избавился от 34 килограммов. За первый месяц ему удалось сбросить сразу 11 кг, потом дело немного застопорилось, но молодой человек не сдавался и смог добиться успеха.
Когда понял, что пора все менять
Майк
- Каждое утро семь дней в неделю дома я выполнял HIIT-тренировку (комплекс коротких, но очень интенсивных упражнений с передышками между ними) в течение 30 минут — без обсуждения, — поделился в соцсетях Майк. — Даже если я чувствовал себя паршиво, я должен был ее сделать.
Еще молодой человек ограничил количество сахара и мучного.
- Ешьте здоровую пищу, сосредоточьтесь на белке и сократите потребление сахара и высокоуглеводных закусок, — рассказал мужчина. — Ходите 30 минут — 1 час каждый день. И все! И никакого абонемента в спортзал, никаких таблеток для похудения, никаких коктейлей, никакой ерунды.
Майк похудел на 11 кг всего за несколько недель. А еще несколько месяцев спустя сбросил уже больше 30 кг и стал покупать одежду размера не 3XL, а «М».
Нет плохой и хорошей еды
Что касается правильного питания, юноша объяснил, что он просто перестал «демонизировать» еду и делить на хорошую и плохую.
- Вы просто решаете, что вы кладете в рот и сколько, - говорит он. — О чем многие люди не говорят, так это о том, что люди худеют просто потому, что включают самоконтроль — едят не целую плитку шоколада и торт ложками, а ограничиваются одним кусочком.
Майк признался, что пока худел, жил полноценной жизнью и просто старался быть последовательным.
- Важно подобрать свой режим, питание — то, что подходит именно вам, двигаться в собственном темпе и четко понимать — зачем вам надо сбросить вес, куда вы хотите прийти, а не от чего уйти, — сказал он. — Самая главная причина, по которой мне удалось похудеть, — это ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ. Как только вы настроитесь на достижение цели, уже ничто не сможет вас остановить.
Всего 30 минут, но каждый день
Каждая тренировка HIIT, которую практиковал Майк в домашних условиях, без походов в спортзал, состоит из нескольких упражнений — каждое по 45 секунд с 15-секундным перерывом между ними.
- Упражнения могут быть теми, которые больше всего вам нравятся и подходят именно вам — прыжки, приседания, берпи, отжимания, выпады, скручивания, планка и так далее, — рассказал молодой человек. — Главное, не пропускать домашнюю тренировку.
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