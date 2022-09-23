Личный опыт: как похудеть на 30 килограммов, ни разу не побывав в спортзале

Когда понял, что пора все менять

Майк рассказал о своем личном опыте похудения в TikTok и стал очень популярен.

- Каждое утро семь дней в неделю дома я выполнял HIIT-тренировку (комплекс коротких, но очень интенсивных упражнений с передышками между ними) в течение 30 минут — без обсуждения, — поделился в соцсетях Майк. — Даже если я чувствовал себя паршиво, я должен был ее сделать.

Еще молодой человек ограничил количество сахара и мучного.

- Ешьте здоровую пищу, сосредоточьтесь на белке и сократите потребление сахара и высокоуглеводных закусок, — рассказал мужчина. — Ходите 30 минут — 1 час каждый день. И все! И никакого абонемента в спортзал, никаких таблеток для похудения, никаких коктейлей, никакой ерунды.

Майк похудел на 11 кг всего за несколько недель. А еще несколько месяцев спустя сбросил уже больше 30 кг и стал покупать одежду размера не 3XL, а «М».