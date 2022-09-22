Безусловно, жизнь любого современного человека — это череда постоянных стрессов. Когда поводов для него не так много или они не слишком значительные, мы можем с ним расправиться и спокойно жить дальше.
Но что делать, когда причина стресса не пропадает уже долгое время? А как быть, если эта самая причина от вас вообще никак не зависит? Разбираемся вместе с экспертами.
Практикующий психолог, автор книг, член АКПП (г. Санкт-Петербург), схема-терапевтt.me/pshychospoyler
Как возникает дистресс
- Стресс (напряжение, давление) ежедневно помогает решать насущные проблемы. Организм даже синтезирует один из гормонов счастья — дофамин, — когда мы преодолеваем что-то ради нового, получения желаемого. Свидания, свадьба, рождение ребенка, повышение по службе, любимая работа и так далее — это стресс, точнее — это эустресс.
Но если не давать психике расслабляться, то даже приносившее удовольствие начнет заметно напрягать. Возникнет психоэмоциональный дистресс.
Тогда происходит снижение защитных свойств организма — и тогда вы начинаете чаще болеть. Кроме того, о себе дают знать соматовегетативные нарушения — например, повышение артериального давления, проблемы с сердцем.
Кроме того, под воздействием постоянного стресса меняется поведение человека: были активны — стали пассивны, или наоборот, из добряка превратились во взрывного агрессора. Хронический стресс приводит к проблемам со здоровьем.
Меняйте минус на плюс
Иногда нам кажется, что от стресса нельзя спрятаться, что это никогда не кончится. Но это не так. Исследователи считают, что уровень переживаний напряжения зависит от оценки возникающих ситуаций. Например, для кого-то слово «кризис» будет с негативной окраской, а кто-то вспомнит китайское обозначение — это «время возможностей». Отсюда вытекает следующая рекомендация: если хотите снизить уровень стресса, то измените свое отношение к происходящему. Если бы дикая лань постоянно думала о грозящей ей смерти от лап хищника, то закончила бы, как «премудрый пескарь» (по Салтыкову-Щедрину).
Мешают изменить отношение к происходящим напрягающим ситуациям когнитивные (мыслительные) ошибки:
катастрофизация — когда человек все видит через ужасную призму;
дихотомическое мышление — все черное или белое,
навешивание ярлыков: то — кошмарно. Это — отвратительно.
Мешает отсутствие навыка переключения внимания с негативных, стрессовых событий на успокаивающие, радующие. С ошибками можно работать, а менять фокус внимания — это тренируемый навык, — рассказывает психолог Петр Галигабаров.
Когда ничего хорошего нет
А что, если вы столкнулись с чем-то плохим, оценку которого поменять не получится? Эксперт рассказал о нескольких способах хоть немного снизить уровень стресса и защитить себя от его последствий:
Физическая активность. Преодолевая свои возможности мы запускаем синтез эндорфина, одного из гормонов радости и счастья. Кроссфит, бег, тяжелая атлетика, плавание, велосипед, туризм и другие активности, что нравятся.
Пешую прогулку можно совместить с неформальной практикой осознанности в стиле майндфулнесс: делать вдох на четыре шага правой ногой, выдох на шесть шагов левой. Мягкие растяжки (пилатес, йога) подойдут тем, кто не любит особо активничать. Эффект снижения стресса будет ощутим.
Расслабляющие практики. Например, освойте расслабляющую технику по Джейкобсону, либо идите на тренинг с практикой йога-нидра.
Используйте арт-терапию. Позвольте себе уединиться и хотя бы тридцать минут порисовать что в голову взбредет. Дополнительно включите музыку без слов или щебет птиц и шум воды, листвы.
Что нас не убивает, то нас закалит
Вы наверняка слышали это выражение: «То, что нас не убивает, делает нас сильнее». По словам психолога Михаила Лабковского, оно действительно работает — но при определенных условиях.
Что становится причиной психотравм? Как правило, это ситуации, в которых человек проходит через стресс, уровень которого выше, чем его психика может переварить. Он просто не может больше справляться с теми или иными событиями.
В ответ на травмирующие обстоятельства психика пытается найти способ защититься. Как правило, он появляется еще в детстве. Например, если ребенок привык убегать в свои фантазии от болезненной реальности, то когда он вырастет, то будет верить во всякую чушь, лишь бы не находится здесь и сейчас. Причем происходит это неосознанно.
Однако все меняется, если человек может осознать, что именно с ним происходит, и принять свои негативные эмоции. В таком случае он может посмотреть на себя со стороны и придумать более правильный и логичный способ себе помочь.
Очень важно вести внутренний диалог: да, мне страшно, грустно, я злюсь, и на это есть причины. Я пойду и сделаю то, что поможет мне справиться с ситуацией, легче ее пережить, то, что поможет снизить стресс.
Такая стратегия, рассказывает Лабковский в своем