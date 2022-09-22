Что нас не убивает, то нас закалит

Вы наверняка слышали это выражение: «То, что нас не убивает, делает нас сильнее». По словам психолога Михаила Лабковского, оно действительно работает — но при определенных условиях.

Что становится причиной психотравм? Как правило, это ситуации, в которых человек проходит через стресс, уровень которого выше, чем его психика может переварить. Он просто не может больше справляться с теми или иными событиями.

В ответ на травмирующие обстоятельства психика пытается найти способ защититься. Как правило, он появляется еще в детстве. Например, если ребенок привык убегать в свои фантазии от болезненной реальности, то когда он вырастет, то будет верить во всякую чушь, лишь бы не находится здесь и сейчас. Причем происходит это неосознанно.

Однако все меняется, если человек может осознать, что именно с ним происходит, и принять свои негативные эмоции. В таком случае он может посмотреть на себя со стороны и придумать более правильный и логичный способ себе помочь.

Очень важно вести внутренний диалог: да, мне страшно, грустно, я злюсь, и на это есть причины. Я пойду и сделаю то, что поможет мне справиться с ситуацией, легче ее пережить, то, что поможет снизить стресс.