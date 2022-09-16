Вопрос психологу: «Свекровь и муж издеваются надо мной, выгоняют из квартиры»

Вопрос: «Здравствуйте, свекровь и муж издеваются надо мной. У меня 4 детей, и они специально их не воспитывают, а балуют — в итоге дети становятся неуправляемыми. Свекровь постоянно настраивает мужа против меня, я уже не чувствую, что это наша с мужем семья! Она выгоняет меня постоянно из своей квартиры, но идти с детьми мне некуда, а оставить их я не могу… Помогите! Я уже так не могу!»
Елена, 34 года.
Во-первых, написать в редакцию — уже шаг к решению действительно сложной проблемы. Во-вторых, приведу перефразированное известное высказывание: «Что можете поменять — меняйте, чего нельзя изменить, то примите с миром, и не путайте первое со вторым».
Возьмите, пожалуйста, ручку и бумагу. Давайте сделаем две колонки с заголовками: «Что я могу изменить», «Что вне зоны моей ответственности». Теперь нужно заполнить колонки.
Вы пишете, что свекровь настраивает мужа против вас, балует детей. Реально ли изменить маму супруга?
Нет, нереально. Из письма непонятно, пытались ли вы с ней поговорить, объяснить ситуацию? Если и пытались, явно результат отрицательный.
Можете ли вы поменять супруга, слушающего маму?
Нет, если нет весомых рычагов давления. Да и с точкой опоры другого человека не изменить.
Вы можете поговорить с ним через «Я-послания», объяснив ваше состояние, например: «Любимый, мне сейчас очень тревожно. Я люблю тебя, но чувствую какую-то недосказанность между нами. Я очень устала и мне нужна твоя помощь…» и типа такого. То есть говорить надо о себе и своих эмоциях, не переходя на личности и не обвиняя мужа в сложившейся ситуации.
Можете ли вы повлиять на детей?
Учитывая, что семья — это целостный организм, в котором каждый влияет друг на друга, невероятно тяжело и почти невозможно организовать детей, на которых воздействуют другие значимые члены семьи. Но можно и нужно выстраивать с потомками границы и четкое понимание ими того, что мама не поддерживает, что она порицает и что в присутствии мамы запрещено. Есть у детей понимание правил и требований от вас?
Стоит обратиться к опытному семейному, детскому психологу — если есть возможность. И почитать книги на тему, например Екатерину Мурашову «Ваш непонятный ребенок».
Так что же вы можете поменять в сложившейся ситуации?
Свое отношение к ней. Сейчас это ощутимый страх и угроза. Еще, подозреваю, что энергии мало, поскольку приходится не просто заниматься четырьмя детьми, но и противостоять коалиции свекрови и супруга. Это выматывает. Нужно обеспечить себе возможность где-то получить энергию.
А потом или параллельно менять отношение к ситуации: не из угрозы, а из спокойствия.
Что еще в зоне вашей ответственности?
Внимание, которое вы направляете или на негативную сторону ситуации, на отсутствие выхода, либо на поиск решения проблемы. Для мотивации рекомендую посмотреть сериал «Уборщица» 2021 года выпуска. Он про побег от эмоционального насилия, и о том, как это сложно, но возможно. Думаю, со стороны вы увидите подсказки к решению сложной ситуации.
Также поменять вы можете собственное поведение в соответствии с обстоятельствами.
Уверен, что в процессе заполнения двух названных выше колонок, вы сделаете полезные для себя открытия. Под получившейся табличкой ответьте на третий вопрос: «Как я могу поступить в сложившихся реалиях, чтобы моя жизнь стала комфортной»?