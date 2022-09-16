Вопрос психологу: «Свекровь и муж издеваются надо мной, выгоняют из квартиры»

Во-первых, написать в редакцию — уже шаг к решению действительно сложной проблемы. Во-вторых, приведу перефразированное известное высказывание: «Что можете поменять — меняйте, чего нельзя изменить, то примите с миром, и не путайте первое со вторым».

Возьмите, пожалуйста, ручку и бумагу. Давайте сделаем две колонки с заголовками: «Что я могу изменить», «Что вне зоны моей ответственности». Теперь нужно заполнить колонки.

Вы пишете, что свекровь настраивает мужа против вас, балует детей. Реально ли изменить маму супруга?

Нет, нереально. Из письма непонятно, пытались ли вы с ней поговорить, объяснить ситуацию? Если и пытались, явно результат отрицательный.