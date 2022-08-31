Биполярное аффективное расстройство, оно же маниакальная депрессия — это серьезное психическое заболевание. Почему оно возникает, врачи до сих пор до конца не знают. Врачи считают, что болезнь провоцирует экстремальный уровень стресса, а также непреодолимые проблемы, события, круто меняющие жизнь.
И если так, то риски заполучить БАР возрастают прямо пропорционально тому, как вы нервничаете. Сейчас, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, с этим заболеванием живет примерно каждый сотый человек. И есть тенденция к тому, что таких людей будет становиться все больше.
Основная характеристика БАР — резкие перепады настроения и эмоционального состояния. Человек будто живет на максимуме и на минимуме. У него либо состояние мании, то есть период повышенной, даже отчасти лихорадочной активности, либо затяжная депрессия, когда нет сил даже встать с кровати. Со стороны кажется, что в одном человеке живут две разных личности. И в какой момент какая из них проявится, сказать сложно — смена происходит внезапно, причем со временем депрессивные эпизоды начинают преобладать.
Как может проявляться биполярное расстройство
Мании;
неспособность выполнять задачи, сосредоточиться;
сексуальная неразборчивость;
депрессия;
раздражительность;
быстрая речь, как будто «скороговорка»;
потеря ориентации во времени;
неприятности на работе;
злоупотребление алкоголем или наркотиками;
перепады настроения и поведения;
гипертрофированная самооценка, она же «бред величия»;
проблемы со сном;
скачущие мысли.
Кто болеет чаще: мужчины или женщины
По статистике, у женщин биполярное расстройство диагностируют достаточно поздно: в возрасте 20-30 лет. Кроме того, у них чаще встречается более легкая форма биполярки — II типа. Это значит, что периоды повышенной активности встречаются не в столь яркой форме, как при обычной маниакальной фазе (гипомания). Но при этом у них чаще случаются рецидивы, например, во время месячных, беременности или менопаузы.
Мужчинам диагноз ставят раньше. При этом эпизоды БАР у них случаются реже, но они протекают намного ярче. Часто основным признаком становится агрессия.
врач-психотерапевт «СМ-Клиника»
- БАР невозможно вылечить. Но можно помочь человеку поддерживать состояние психики в равновесии. Цель лечения — устранение болезненных явлений, поддержание достигнутого улучшения и профилактика повторных эпизодов.
Принимать препараты для поддержания стабильно хорошего состояния необходимо долго: от нескольких месяцев до нескольких лет с контрольными посещениями врач-психиатра, психотерапевта.
С медикаментозной терапией проводится и психотерапия. В периоды между приступами пациенты чувствуют себя здоровыми с критическим отношением к тому, что происходило во время болезненных эпизодов.