Биполярное аффективное расстройство, оно же маниакальная депрессия — это серьезное психическое заболевание. Почему оно возникает, врачи до сих пор до конца не знают. Врачи считают, что болезнь провоцирует экстремальный уровень стресса, а также непреодолимые проблемы, события, круто меняющие жизнь.

И если так, то риски заполучить БАР возрастают прямо пропорционально тому, как вы нервничаете. Сейчас, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, с этим заболеванием живет примерно каждый сотый человек. И есть тенденция к тому, что таких людей будет становиться все больше.

Основная характеристика БАР — резкие перепады настроения и эмоционального состояния. Человек будто живет на максимуме и на минимуме. У него либо состояние мании, то есть период повышенной, даже отчасти лихорадочной активности, либо затяжная депрессия, когда нет сил даже встать с кровати. Со стороны кажется, что в одном человеке живут две разных личности. И в какой момент какая из них проявится, сказать сложно — смена происходит внезапно, причем со временем депрессивные эпизоды начинают преобладать.