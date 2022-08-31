Усталость, чувство вины и еще 10 признаков того, что началось биполярное расстройство
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Биполярное аффективное расстройство, оно же маниакальная депрессия — это серьезное психическое заболевание. Почему оно возникает, врачи до сих пор до конца не знают. Врачи считают, что болезнь провоцирует экстремальный уровень стресса, а также непреодолимые проблемы, события, круто меняющие жизнь.

И если так, то риски заполучить БАР возрастают прямо пропорционально тому, как вы нервничаете. Сейчас, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, с этим заболеванием живет примерно каждый сотый человек. И есть тенденция к тому, что таких людей будет становиться все больше.

Основная характеристика БАР — резкие перепады настроения и эмоционального состояния. Человек будто живет на максимуме и на минимуме. У него либо состояние мании, то есть период повышенной, даже отчасти лихорадочной активности, либо затяжная депрессия, когда нет сил даже встать с кровати. Со стороны кажется, что в одном человеке живут две разных личности. И в какой момент какая из них проявится, сказать сложно — смена происходит внезапно, причем со временем депрессивные эпизоды начинают преобладать.

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  • Мании;

  • неспособность выполнять задачи, сосредоточиться;

  • сексуальная неразборчивость;

  • депрессия;

  • раздражительность;

  • быстрая речь, как будто «скороговорка»;

  • потеря ориентации во времени;

  • неприятности на работе;

  • злоупотребление алкоголем или наркотиками;

  • перепады настроения и поведения;

  • гипертрофированная самооценка, она же «бред величия»;

  • проблемы со сном;

  • скачущие мысли.

Кто болеет чаще: мужчины или женщины

По статистике, у женщин биполярное расстройство диагностируют достаточно поздно: в возрасте 20-30 лет. Кроме того, у них чаще встречается более легкая форма биполярки — II типа. Это значит, что периоды повышенной активности встречаются не в столь яркой форме, как при обычной маниакальной фазе (гипомания). Но при этом у них чаще случаются рецидивы, например, во время месячных, беременности или менопаузы.

Мужчинам диагноз ставят раньше. При этом эпизоды БАР у них случаются реже, но они протекают намного ярче. Часто основным признаком становится агрессия.

Ольга Михалевская
Ольга Михалевская
Психотерапия, психиатрия

врач-психотерапевт «СМ-Клиника»

- БАР невозможно вылечить. Но можно помочь человеку поддерживать состояние психики в равновесии. Цель лечения — устранение болезненных явлений, поддержание достигнутого улучшения и профилактика повторных эпизодов.

Принимать препараты для поддержания стабильно хорошего состояния необходимо долго: от нескольких месяцев до нескольких лет с контрольными посещениями врач-психиатра, психотерапевта. 

С медикаментозной терапией проводится и психотерапия. В периоды между приступами пациенты чувствуют себя здоровыми с критическим отношением к тому, что происходило во время болезненных эпизодов.

Ирина Себелева