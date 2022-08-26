«Лень полезна — и точка»

- После фразы, что лень полезна, хочется поставить точку, но объяснить этот феномен, конечно, нужно, — говорит психолог Татьяна Клишина. — Желание полениться, все бросить и остановиться — это естественная потребность психики и организма любого человека. Во-первых, это звоночек об отдыхе. В современном скоростном мире под влиянием страха опоздать и потерять время, мы научились игнорировать природные ритмы своего тела. Мы сокращаем сон, употребляем пищу на бегу, впихиваем в себя уже «неневпихуемый» информационный поток. А потом лечимся от созданного самим себе стресса.

Причина этих перегрузок в том, что человек не позволяет себе лениться — то есть вот так запросто просто совершенно ничего не делать.

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