Нас с детства учили, что лениться нехорошо. Приговаривали: «Делу время, а потехе — час!». Что если не трудиться, мы вырастем тунеядцами и потолком нашей профессиональной реализации будет мытье полов в подъезде или работа дворником.
Психологи уверены, что подобная мотивация — не мотивация вовсе, а воспитание от противного. И предлагают посмотреть на природу лени с нового ракурса, отличного от стереотипов родовой системы.
психолог, эксперт по кинетическому интеллекту
«Лень полезна — и точка»
- После фразы, что лень полезна, хочется поставить точку, но объяснить этот феномен, конечно, нужно, — говорит психолог Татьяна Клишина. — Желание полениться, все бросить и остановиться — это естественная потребность психики и организма любого человека. Во-первых, это звоночек об отдыхе. В современном скоростном мире под влиянием страха опоздать и потерять время, мы научились игнорировать природные ритмы своего тела. Мы сокращаем сон, употребляем пищу на бегу, впихиваем в себя уже «неневпихуемый» информационный поток. А потом лечимся от созданного самим себе стресса.
Причина этих перегрузок в том, что человек не позволяет себе лениться — то есть вот так запросто просто совершенно ничего не делать.
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Важно заметить, что лениться и делать рекомендуемые для отдыха и перезагрузки дела — это разные вещи.
- Если мы пытаемся выделенное свободное время провести «с умом», «с пользой», по плану или в графике, то оно уже не свободное - автоматически, — говорит психолог. — На самом деле, полезно отдать час, два, три, и даже день на серьезное дело — «ничегонеделание». А если в этом самом состоянии «ничегонеделания» у вас вдруг возникнет спонтанное Желание — например, покататься на велосипеде или посмотреть кино, — исполняйте. И останавливайтесь сразу, как только перехотелось. Позволяйте себе это хотя бы иногда.
«Лень освобождает чердак»
Лень способствует остановке систематических мыслительных процессов, обслуживающих похожие друг на друга будни, уверена психолог.
- Лень освобождает «чердак», проветривает его — чтобы туда пришли свежие идеи и творческий потенциал, или муза залетела — и там обжилась, ведь для нее появилось место, — объясняет Татьяна Клишина. — Не верьте мне на слово — проверьте. Уверена, что именно в периоды такой ленивой передышки вам уже приходили самые классные идеи, простые решения сложных проблем, либо все как-то само разруливалось без вашего активного участия. Это связанно еще и с тем, что в этом состоянии волны головного мозга переходят на другую частоту вибрации и это — чистая физика.
«Божественная лень»
- В-третьих, вы можете использовать лень как инструмент сонастройки своего вечно спешащего мозга со всезнающим подсознанием, которое напрямую общается с нами через тело, — добавляет эксперт.
Использовать практику «божественная лень» можно, когда на вас навалился миллион разных дел, но нет никаких сил и желания их выполнять.
- Просто надо лечь и мысленно от всего отказаться. Прямо по-честному — ничего не хочу, ничего не буду, мне лень. Пару минут надо так понежиться, «потупить». А потом надо начать мысленно в голове перебирать пункт за пунктом из ваших дел, прислушиваясь к тому, что будет происходить с телом, — объясняет Татьяна Клишина. — Как оно среагирует на каждое из дел — внешними активными проявлениями или внутренним сжатием/расширением. Чтобы по-настоящему понять, что происходит с организмом, закройте глаза и разверните взгляд внутрь себя, на 180 градусов.
Не не пропустите момент
Практике «божественная лень» можно быстро и легко научиться, уверена эксперт. Это поможет приложить усилия именно к тому делу и занятию, которое вам на самом деле важно и нужно.
- Хорошая новость в том, что вы не сможете пропустить момент, когда на каком-то из вариантов ваших «дел» внутри поднимется сильный и приятный вихрь энергии и энтузиазм буквально зашевелит тело. Бинго! Вот оно — ключевое важное дело, которое точно следует сегодня успеть сделать — как максимум, а как минимум — с него начать, — говорит психолог. — Вы совершенно точно сможете выполнить его с минимальными ресурсными затратами, попутно легко и мимоходом «разруливая» и другие проблемы. А вот плохая новость заключается в том, что услышать и распознать «свое» дело невозможно, если вы постоянно отказываете себе в «ленивой остановке».