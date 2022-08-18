Нефролог Садовская назвала 7 бытовых привычек, которые день за днем разрушают здоровье

Известная многим фраза: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее» вряд ли применима к вопросам здоровья. Да, иммунная система какое-то время будет справляться, но важно учитывать возраст, генетику, условия жизни — все это влияет на сопротивляемость организма «врагам» из окружающей среды.
Иногда мы неосознанно подрывает свое здоровье — виной тому бытовые привычки, которые на первый взгляд кажутся весьма безобидными. Нефролог Дарья Садовская объяснила, где и почему кроется угроза.
нефролог, диетолог, практикующий врач в государственных больницахt.me/doctor_sadovskaya
Стирать нижнее белье вместе с другими вещами
Многие прибегают к этой уловке — ведь так экономнее, не придется крутить машинку лишний раз. Но нижнее белье нужно стирать отдельно, причем делать это можно вручную, хорошенько простирывая ткань хозяйственный мылом.
- Стираем нижнее белье отдельно, при температуре не ниже 40 градусов. По возможности сушим на солнце и гладим. Это убережет вас от патогенных микроорганизмов и, как следствие, поможет избавиться от многих хронических заболеваний, таких как молочница, цистит, бактериальный вагиноз, — говорит Дарья Садовская.
Неприятные женские болезни — та же самая молочница — могут появиться из-за ежедневных прокладок. При их использовании создается так называемый парниковый эффект, то есть кожа и слизистые не дышат, кислород не поступает. Из-за этого последовательно происходит рост условно-патогенной микрофлоры. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.
Терпеть, когда хочется в туалет
Мы постоянно куда-то спешим, заняты работой, делами. Из-за этого зачастую терпим до тех пор, пока становится совсем невыносимо.
- В туалет надо ходить по требованию. С самого детства приучайте своих детей не терпеть позыв к мочеиспусканию и к акту дефекации. И сами не терпите. Это поможет уберечь вас от цистита, целлюлита, болезни почек и многих многих других проблем со здоровьем, включая онкологию, — говорит нефролог.
Часто ли мы задумываемся о том, правильно ли мы ходим в туалет? Это вопрос интимный, о таком родители вряд ли говорили с маленькой девочкой в детстве. Однако существуют некоторые правила, которые должна соблюдать каждая женщина — они помогут сохранить здоровье и уберечь организм от инфекций.
Не готовиться к интимной близости
Еще один щекотливый вопрос, о котором стесняются спросить даже у врача. И очень зря. Интимная близость — это неотъемлемая часть жизни, здесь тоже надо соблюдать несколько правил.
- К половому акту мы готовимся. Моемся до, выпиваем два стакана воды (тоже до), сразу после идем в туалет и мочимся, и снова моемся. Это идеальный расклад. Кстати, риск рецидива инфекции мочевыводящих путей снижается в разы, если просто после секса сходить в туалет, а не сразу лечь спать, — поясняет нефролог.
Пользоваться чужой посудой
- Ничего чужого в рот не берем. Я сейчас про соски, чашки, вилки и прочие бытовые атрибуты. Целуемся тоже выборочно. Хеликобактер не спит! И даже если это ваш ребенок, облизывая соску, вы можете передать ему бактерию, которая напрямую связана с раком желудка. Оно вам надо? При том, что многие годами живут, даже не подозревая о непрошеном соседстве, — поясняет врач.
Бактерия, которая называется Helicobacter pylori, действительно очень коварна. Сейчас известно, что около 75% случаев язвенной болезни желудка связаны именно с ней.
В 2005 году за подтверждение связи между действием Helicobacter pylori и возникновением язвы была вручена Нобелевская премия, рассказывала «Доктору Питеру» диагност Ольга Малиновская. Инфицированный человек может передать бактерию другому через поцелуй или при пользовании общей посуды. В определенных условиях она все-таки начинает активно размножаться в желудке, разрушая слизистую органа и провоцируя язвенную болезнь.
Не подмываться после похода в туалет
Вообще нас не учили мыться после каждого похода в туалет. Иногда это сделать просто невозможно, например, в гостях или на работе. Но будет очень хорошо, если вы хотя бы дома приучите себя к такому ритуалу.
- При возможности установите биде в ванной комнате, если такой возможности нет, хотя бы бутылку воды возле унитаза следует держать, — уверяет Дарья Садовская.
Никакое гигиеническое средство не способно полностью заменить человеку воду. Туалетная бумага не справится на все 100% и лучший способ сохранить чистоту и здоровье — подмыться после туалета. В этом плане надо брать пример с мусульман — гигиена в этой культуре на первом месте. Они соблюдают этот обычай.
А вот каждый день использовать средства для интимной гигиены вовсе не нужно. Дело в том, что не все «добросовестные» производители делают средства, помогающие нормализовать ph. Во многих средствах на первом месте в составе стоят жесткие ПАВ. Они, в свою очередь, не нормализуют, а «защелачивают» микрофлору, нарушая ее, рассказывала «Доктору Питеру» гинеколог Ульяна Смирнова.
Самая правильная гигиена — по возможности подмываться после каждого похода в туалет теплой водой. Никаких средств при этом не требуется.
Пользоваться чужой помадой и расческой
Так часто любят делать девочки — они экспериментируют с помадами подружек, берут из расчески, шапки и прочие вещи. Так тоже делать не стоит.
- Не одалживаем у друзей средства личной гигиены. Сюда входит и помада, и расческа, и даже головной убор. Вам не нужен ни педикулез, ни демодекс, ни герпес. Детей с детства учим — не трогать чужое. Опасно, — говорит врач.
И еще одно правило, про которое забывают многие девушки: чужую косметику они может и не трогают, но и не проводят ревизию своей. Годами. Однако бьюти-продукты с истекшим сроком годности — это «настоящий яд», говорит петербургский косметолог Марина Лопаткина. Они могут довести до дерматита, пищевого отравления и воспаления век.
Доедать суп и второе, потому что «жалко выкидывать»
Так часто бывает: вот котлеты, которые лежат в холодильнике уже… 5 дней? Или 7? Или все 14? Вспомнить тяжело, но выкидывать-то жалко, надо доесть.
- Готовим безопасно, не надо доедать «вчерашний борщ», покупать арбузы в декабре и игнорировать сроки годности. Это может быть очень опасно, — говорит нефролог.
Сроки хранения продуктов лучше сокращать. Все что терпит по консистенции — лучше замачивать, например, орехи. В этом случае концентрация нитритов снижается до 30%.
И запомните важное правило: сезонные фрукты, ягоды есть не в сезон может быть опасно для жизни.