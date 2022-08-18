Нефролог Садовская назвала 7 бытовых привычек, которые день за днем разрушают здоровье

Не подмываться после похода в туалет

Вообще нас не учили мыться после каждого похода в туалет. Иногда это сделать просто невозможно, например, в гостях или на работе. Но будет очень хорошо, если вы хотя бы дома приучите себя к такому ритуалу.

- При возможности установите биде в ванной комнате, если такой возможности нет, хотя бы бутылку воды возле унитаза следует держать, — уверяет Дарья Садовская.

Никакое гигиеническое средство не способно полностью заменить человеку воду. Туалетная бумага не справится на все 100% и лучший способ сохранить чистоту и здоровье — подмыться после туалета. В этом плане надо брать пример с мусульман — гигиена в этой культуре на первом месте. Они соблюдают этот обычай.

А вот каждый день использовать средства для интимной гигиены вовсе не нужно. Дело в том, что не все «добросовестные» производители делают средства, помогающие нормализовать ph. Во многих средствах на первом месте в составе стоят жесткие ПАВ. Они, в свою очередь, не нормализуют, а «защелачивают» микрофлору, нарушая ее, рассказывала «Доктору Питеру» гинеколог Ульяна Смирнова.

Самая правильная гигиена — по возможности подмываться после каждого похода в туалет теплой водой. Никаких средств при этом не требуется.