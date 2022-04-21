Злоупотребление алкоголем и острой пищей

- Спиртные напитки и слишком острая еда негативно влияют на отток крови по геморроидальным сплетениям, — разъясняет Виталина Петрова. — В результате сначала могут начаться зуд в области заднего прохода и кровотечения, а со временем — и увеличение геморроидальных узлов.

Использование туалетной бумаги

- Туалетная бумага считается главным атрибутом любого посещения уборной. Однако современные исследования показывают, что ее регулярное применение травмирует кожу и повышает риск образования анальных трещин и геморроя, — говорит проктолог. — Поэтому по возможности хотя бы дома туалетную бумагу стоит заменить обычным подмыванием водой.

Если нет возможности установить биде, можно просто держать в уборной бутылку с чистой водой. В общественных местах полезной альтернативой станут влажные салфетки.

Малоподвижный образ жизни

- Пониженная физическая активность или гиподинамия замедляет кровообращение и обменные процессы в организме, — рассказывает проктолог. — Поддержать тонус желудочно-кишечного тракта и снизить риски запоров поможет обычная зарядка с несложными упражнениями, прогулки, езда на велосипеде или даже занятия танцами.

Страсть к фастфуду