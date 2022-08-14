Неожиданно: уролог рассказал, как меняется секс после 40

Как заверил подписчиков своего телеграм-канала хирург-уролог с 20-летним стажем Марк Гадзиян, страхи о том, что после 40 лет секса якобы станет меньше, неоправданны. Это не более чем миф. Почти у каждого третьего до финального аккорда может пройти еще не один десяток лет. Доктор сослался на данные разных исследований, которые подтверждают это.
- Согласно исследованиям, до 70 лет треть населения в США продолжает заниматься вагинальным сексом. А в 40 лет показатель достигает до 70% у женщин, и 74% — у мужчин.
В России же, согласно масштабному исследованию, интимная жизнь продолжается у трети людей в возрасте 65–67 лет, затем процент падает до 16. До 79 лет занимаются сексом 6% россиян. И только к 80 годам они прекращают вести половую жизнь.
При этом, как говорит врач, с возрастом улучшается и качество секса.
- Многие женщины старше 40 довольны своим сексом больше, чем в молодости. Этот возраст раскрывает интимную близость по-новому: пары уходят от этого единого восприятия «правильного» секса и начинают экспериментировать. Оральный секс, игрушки и ролевые игры становятся нормальной практикой. Люди в этом возрасте утверждают, что дети выросли и больше не могут помешать, — перечисляет плюсы Марк Гадзиян.
С возрастом у женщин уходит и страх нежелательной беременности, что помогает ослабить контроль и наслаждаться процессом. Однако о безопасности думать все же придется — риск заразиться инфекционными и венерическими заболеваниями не зависит от возраста.
- Так что, не забывайте о предохранении с помощью презервативов, других средств защиты. И не забывайте сдавать анализы на ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) каждый год, — напоминает доктор.
А теперь о плохом
У возрастного интима есть, конечно, не только приятные моменты. Так, после 40 заниматься сексом становится сложнее. По словам Марка Гадзияна, все это передалось нам от первобытных предков — тогда мало, кто доживал до этого возраста, поэтому природе не было смысла оставлять рабочую репродуктивную систему тем, кто скоро умрет.
- Между 40 и 50 годами у мужчин начинаются изменения, связанные с эрекцией. Эротических мыслей уже недостаточно, чтобы поднять пенис, — нужны генитальные ласки, — объясняет изменения на примерах уролог.
Помешать получить удовольствие от близости могут также болезни сердца и сосудов.
- Кровеносные сосуды затрудняют передвижение крови в организме. В результате чего, у мужчин и женщин могут возникнуть проблемы с оргазмами. Да, в 40 лет, возможно, вам это и не грозит, но лучше позаботьтесь заранее, перейдя на ЗОЖ и правильное питание, — советует уролог.
Как убить секс в отношениях — 5 верных способов
Убить желание заниматься сексом могут вещи, которые, на первый взгляд, не кажутся такими уж страшными. Психолог Михаил Лабковский рассказывал, что способно испортить вашу сексуальную жизнь.
Отсутствие чувств. Если вы по-настоящему любите своего партнера, вы всегда сможете найти способ разнообразить вашу интимную жизнь и пробудить желание. А если вы вообще ничего не испытываете к своему мужу или бойфренду, он вас лишь раздражает — тогда не понятно, зачем вы делите с ним постель.
Ориентация лишь на ощущения партнера. Безусловно, думать о том, хорошо ли вашему любимому человеку в постели, необходимо. Но не надо замыкаться только на чужих чувствах — после такого секса вам бессознательно захочется наказать свою вторую половинку.
Секс, когда вы его не хотите. По мнению психолога, нельзя заниматься сексом только ради зачатия ребенка, во имя исполнения мифического супружеского долга или для того, чтобы попросить прощения. Иначе есть риск, что вскоре ваш любимый человек станет вам неприятен.
Секс, когда его не хочет ваш партнер. Если вам сказали «Нет» — значит, не нужно продолжать настаивать. Иначе вы рискуете серьезно испортить сексуальную жизнь.
Перекладывание ответственности. Никто не обязан читать ваши мысли, никто не знает ваше тело и ваши желания лучше вас самих. Поэтому ответственность за то, получите вы удовольствие или нет, лежит и на вас.