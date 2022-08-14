Неожиданно: уролог рассказал, как меняется секс после 40

- Согласно исследованиям, до 70 лет треть населения в США продолжает заниматься вагинальным сексом . А в 40 лет показатель достигает до 70% у женщин, и 74% — у мужчин.

В России же, согласно масштабному исследованию, интимная жизнь продолжается у трети людей в возрасте 65–67 лет , затем процент падает до 16. До 79 лет занимаются сексом 6% россиян. И только к 80 годам они прекращают вести половую жизнь.

При этом, как говорит врач, с возрастом улучшается и качество секса.

- Многие женщины старше 40 довольны своим сексом больше, чем в молодости. Этот возраст раскрывает интимную близость по-новому: пары уходят от этого единого восприятия «правильного» секса и начинают экспериментировать. Оральный секс, игрушки и ролевые игры становятся нормальной практикой. Люди в этом возрасте утверждают, что дети выросли и больше не могут помешать, — перечисляет плюсы Марк Гадзиян.

С возрастом у женщин уходит и страх нежелательной беременности, что помогает ослабить контроль и наслаждаться процессом. Однако о безопасности думать все же придется — риск заразиться инфекционными и венерическими заболеваниями не зависит от возраста.

- Так что, не забывайте о предохранении с помощью презервативов, других средств защиты. И не забывайте сдавать анализы на ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) каждый год, — напоминает доктор.

А теперь о плохом

У возрастного интима есть, конечно, не только приятные моменты. Так, после 40 заниматься сексом становится сложнее. По словам Марка Гадзияна, все это передалось нам от первобытных предков — тогда мало, кто доживал до этого возраста, поэтому природе не было смысла оставлять рабочую репродуктивную систему тем, кто скоро умрет.

- Между 40 и 50 годами у мужчин начинаются изменения, связанные с эрекцией. Эротических мыслей уже недостаточно, чтобы поднять пенис, — нужны генитальные ласки, — объясняет изменения на примерах уролог.

Помешать получить удовольствие от близости могут также болезни сердца и сосудов.

- Кровеносные сосуды затрудняют передвижение крови в организме. В результате чего, у мужчин и женщин могут возникнуть проблемы с оргазмами. Да, в 40 лет, возможно, вам это и не грозит, но лучше позаботьтесь заранее, перейдя на ЗОЖ и правильное питание, — советует уролог.