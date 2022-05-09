- Но даже если вашему партнеру секс нужен раз в неделю или даже в месяц, вы поймете это только месяцев через шесть после знакомства, — говорит Валентина Снеговая. — Дело в том, что на фоне влюбленности влечение яркое и повышенное, но постепенно оно идет на спад. И вообще, предсказывать потребность в сексе конкретного человека заранее — дело заведомо ошибочное, поскольку есть взаимное влияние в паре друг на друга. Если хоть один из партнеров «про секс», то он всегда будет стимулирующе влиять на другого. И наоборот — например, негативное отношение партнерши к интиму и всяческое саботирование половой жизни может превратить даже могучего в добрачный период мачо в импотента.

Определяем сексуальную совместимость

- Это лучше всего делать на практике, и иногда на нее уходят часы тренировок, — говорит сексолог. — Пример — вам нравится мужчина, но с ним у вас нет оргазма. Вы молчите и ждете, пока он сам догадается что-то поменять, а он думает, что все хорошо, если иной информации не поступает. Еще пример — партнер мечтает проявить новую активность в сексе — шлепнуть, куснуть, сжать, предложить иной вид «игр», но ему кажется, что его сочтут страшным извращенцем. И он продолжает все делать привычным образом, хотя вполне возможно, что партнерша и сама о таком всю жизнь мечтала.

Важно — если вы уже на начальном этапе отношений поняли, что у вас с вашим избранником запросы в сексе или способы получения удовольствия сильно отличаются, надо быть честным — с собой и партнером, считает сексолог.