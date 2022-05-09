В Интернете есть немало тестов, по которым уже на первых свиданиях (еще до начала интимных отношений) можно понять, каков реальный сексуальный темперамент у вашего избранника или избранницы.
Работают ли эти тесты на самом деле, как отличаются люди с разным сексуальным темпераментом и надо ли ставить крест на отношениях, если вам надо секс каждый день, а ей достаточно раз в неделю? «Доктор Питер» разбирался с экспертами.
психолог-сексолог
Половой сценарий — важнее
- Часто под сексуальной совместимостью понимают количественную потребность в сексе, — говорит психолог-сексолог Валентина Снеговая. — Но это не совсем так. Ещё существует и способ получения удовольствия, так называемый половой сценарий, который предполагает получение ответов на такие вопросы о сексе — как? с партнёром какого пола? в какое время суток? какие действия? с какой частотой воздействовать? и так далее. Это как с блюдами разной кухни, например, не все любят лягушечьи лапки, глаза тунца, осьминогов, но некоторые готовы пробовать, а другим даже от одной мысли о них становится плохо.
Сексуальный темперамент — более узкое понятие, отмечает эксперт.
- Сексуальный темперамент характеризуется разной стойкостью потенции, количественной потребностью в половой жизни, длительностью рефрактерной паузы у мужчин, способностью к множественным оргазмам у женщин и скоростью восстановления после родов, — поясняет сексолог. — Например, человеку с сильным типом половой конституции интим нужен каждый день и/или несколько раз в день, рефрактерная пауза мужчины — от 30 мин, женщины — от 30 секунд.
Есть теория, позволяющая отличить человека с высоким сексуальным темпераментом по внешности, но как вы будете на первом свидании уточнять длину пальца на стопе?
А главное — способность «много и часто» не равна качеству! И уж тем более, никто не гарантирует верность.
Сексуальность мужчин и женщин
- Сексуальный темперамент не меняется в течении всей жизни, — уверена сексолог Валентина Снеговая. — Но все же есть общая тенденция гиперсексуальности у мужчин с 14 до 22-25 лет. Когда гормонов — избыточное количество, мужчина склонен к половым эксцессам и количеством подменяет качество. Но хочу обратить внимание — как правило те, кто могут часто, делают это максимально быстро. Преждевременная эякуляция — особенность молодых и гиперсексуальных юношей.
По словам сексолога, в половую норму мужчина входит с 30-35 лет.
- Считается, что после 40 лет у мужчин заметно снижается уровень тестостерона, но на самом деле снижение идет ежегодно после 25 лет — процента на 2, но после сорока накопленные лишние килограммы и хронические болезни начинают негативно влиять на мужскую функцию, — поясняет Валентина Снеговая.
У женщин с сексуальностью обстоят дела несколько иначе.
- Женщина созревает позднее и несмотря на любопытство и влечение к противоположному полу, раннее знакомство с сексом (до 18 лет) редко приводит к удовольствию, а скорее — к появлению гинекологических и психологических проблем, — считает эксперт. — Женщине для удовольствия требуется позитивный эмоциональный фон, а некоторым ещё и благоустроенный быт! И я совсем не шучу! Женщина раскрывается на фоне доверия и полного слияния с партнёром. Пик женской сексуальности приходится на 35-37 лет.
Как распознать половой темперамент ДО секса
- До вступления в интимную связь понять, насколько будет активен в сексе ваш партнер, можно, задав ему определенные вопросы. Но не каждый решится говорить о сексе с еще пока не очень близким человеком, — говорит Валентина Снеговая. — Есть и еще один нюанс — люди очень много сочиняют о себе в сексе, процентов на 50 точно.
80% людей на планете принадлежит к среднему типу полового темперамента: через день-два возникает желание заняться сексом.
- Но даже если вашему партнеру секс нужен раз в неделю или даже в месяц, вы поймете это только месяцев через шесть после знакомства, — говорит Валентина Снеговая. — Дело в том, что на фоне влюбленности влечение яркое и повышенное, но постепенно оно идет на спад. И вообще, предсказывать потребность в сексе конкретного человека заранее — дело заведомо ошибочное, поскольку есть взаимное влияние в паре друг на друга. Если хоть один из партнеров «про секс», то он всегда будет стимулирующе влиять на другого. И наоборот — например, негативное отношение партнерши к интиму и всяческое саботирование половой жизни может превратить даже могучего в добрачный период мачо в импотента.
Определяем сексуальную совместимость
- Это лучше всего делать на практике, и иногда на нее уходят часы тренировок, — говорит сексолог. — Пример — вам нравится мужчина, но с ним у вас нет оргазма. Вы молчите и ждете, пока он сам догадается что-то поменять, а он думает, что все хорошо, если иной информации не поступает. Еще пример — партнер мечтает проявить новую активность в сексе — шлепнуть, куснуть, сжать, предложить иной вид «игр», но ему кажется, что его сочтут страшным извращенцем. И он продолжает все делать привычным образом, хотя вполне возможно, что партнерша и сама о таком всю жизнь мечтала.
Важно — если вы уже на начальном этапе отношений поняли, что у вас с вашим избранником запросы в сексе или способы получения удовольствия сильно отличаются, надо быть честным — с собой и партнером, считает сексолог.
- Переделать никого не получится. Это базовые потребности — и они требуют удовлетворения как на уровне физиологии, так и души, — говорит Валентина Снеговая.
Практический психолог, психологический консультант, физиогномист, психодиагност, преподаватель по фейсфитнесу в проекте «Московское долголетие»
Отношения при конфликте темпераментов
- Разные сексуальные темпераменты не обязательно конфликтуют, с тем же успехом они могут дополнять друг друга, но, конечно, для этого партнерам придется приложить некоторые усилия, — считает психолог Юлия Чуприкова. — Пара с хорошим взаимодействием не позволяет мелким, чисто сексуальным различиям или затруднениям испортить остальные аспекты совместной жизни. Большинство сексуальных проблем можно успешно разрешить при душевной близости и любви, а при враждебности партнеров надежды на благоприятный исход гораздо меньше.
Чтобы наладить личную жизнь при изменении уровня либидо, можно в первую очередь поговорить, найти корень проблемы, попробовать разнообразить половую жизнь, подстроиться под сексуальные желания партнера. Нужно искать компромиссы (например, самоудовлетворение), если отношения важны для обоих, нельзя подавлять свои сексуальные желания и своего партнера, это может вылиться в роман на стороне.