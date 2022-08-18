Просто сладость или лекарство? Терапевт Фаррахов объяснил, кому нельзя есть гематоген

Любили ли вы в детстве есть сладкие гематогенки? К этому продукту в нашей стране отношение весьма неоднозначное: кто-то считает его чуть ли не лекарством, которое не стоит есть просто так, а кто-то наоборот думает, что гематоген — не больше, чем приторно сладкий десерт.
О том, как гематоген появился на полках аптек в нашей стране и кому точно не стоит его есть, рассказывает терапевт Марат Фаррахов.
Бычья кровь и яичный желток
Как признается врач, он и сам с удовольствием ел с чаем гематоген с разными добавками в качестве десерта. Однако далеко не всегда гематоген выглядел как соблазнительная сладость.
Первый препарат, который получил такое название — «гематоген Адольфа Гоммеля», который выпустили в Швейцарии еще в 1890 году. И он совсем не был похож на привычный для нас батончик в шоколаде: тот гематоген выглядел как жидкая микстура из бычьей крови и яичного желтка. Едва ли кто-то стал есть такое вместо конфет. Через некоторое время препарат добрался и до России.
С приходом советской власти в России стали налаживать массовое производство лекарств. Одним из выпускаемых препаратов тогда стал гематоген. Правда, и тогда гематоген мало напоминал сегодняшний. Как отмечает Фаррахов в
Ситуация изменилась после Великой Отечественной войны. Слишком многие тогда страдали от скудного питания и железодефицитной анемии, в том числе и дети. Чтобы исправить ситуацию, из очищенной бычьей крови выделили белок альбумин, связанный с железом. Его и стали использовать для изготовления гематогена. А чтобы продукт стал еще более привлекательным и для детей, в него стали добавлять сгущенку, сахар и ванилин. Примерно в таком виде гематоген добрался до наших дней.
По ГОСТу, отмечает Фаррахов, детским гематогеном можно считать продут, в котором будет не меньше 4-5% черного пищевого альбумина, 30-33% сгущенки, 18-23 % крахмальной патоки, 01–0,015% ванилина и около 40% сахара. В 90-е производители стали экспериментировать с составом гематогена: стали дополнительно добавлять в продукт аскорбиновую кислоту, сухофрукты, кокосовую стружку, сам батончик начали покрывать шоколадной глазурью. Конечно, такие добавки делают гематоген еще более соблазнительным для детей. Но есть одна проблема: если добавок слишком много, железо будет всасываться хуже. Кроме того, гематоген и так калориен — а если еще и добавить в него много сладких ингредиентов…
Кому гематоген нельзя
Впрочем, даже с шоколадом и цукатами гематоген — не просто обычная шоколадка. А потому у него есть свои противопоказания. Вот при каких диагнозах есть его не стоит:
Аллергия на белок;
Ожирение;
Сахарный диабет.
Однако гематоген при этом не стоит использовать как отдельное и сильное лекарство от анемии и железодефицита. В нем относительно мало железо, так что гематоген больше подойдет как добавка к рациону для профилактики потери железа.
А вообще нет ничего плохого в том, чтобы иногда использовать гематоген как десерт к чаю, резюмировал Фаррахов.