Просто сладость или лекарство? Терапевт Фаррахов объяснил, кому нельзя есть гематоген

С приходом советской власти в России стали налаживать массовое производство лекарств. Одним из выпускаемых препаратов тогда стал гематоген. Правда, и тогда гематоген мало напоминал сегодняшний. Как отмечает Фаррахов в своей группе в соцсети, ссылаясь на данные Большой Советской энциклопедии 1929 года, гематоген представлял собой раствор гемоглобина в смеси с глицерином и вином.

Ситуация изменилась после Великой Отечественной войны. Слишком многие тогда страдали от скудного питания и железодефицитной анемии, в том числе и дети. Чтобы исправить ситуацию, из очищенной бычьей крови выделили белок альбумин, связанный с железом. Его и стали использовать для изготовления гематогена. А чтобы продукт стал еще более привлекательным и для детей, в него стали добавлять сгущенку, сахар и ванилин. Примерно в таком виде гематоген добрался до наших дней.

По ГОСТу, отмечает Фаррахов, детским гематогеном можно считать продут, в котором будет не меньше 4-5% черного пищевого альбумина, 30-33% сгущенки, 18-23 % крахмальной патоки, 01–0,015% вани­лина и около 40% сах­ара. В 90-е производители стали экспериментировать с составом гематогена: стали дополнительно добавлять в продукт аскорбиновую кислоту, сухофрукты, кокосовую стружку, сам батончик начали покрывать шоколадной глазурью. Конечно, такие добавки делают гематоген еще более соблазнительным для детей. Но есть одна проблема: если добавок слишком много, железо будет всасываться хуже. Кроме того, гематоген и так калориен — а если еще и добавить в него много сладких ингредиентов…