Прежде чем проглотить таблетку, обязательно прочитайте аннотацию к препарату — даже если он вам уже знаком. В инструкции могут быть советы, как лучше всего принимать лекарство: до или после еды, в первую половину дня или, наоборот, перед сном и обязательно будет указано, можно ли сочетать препарат с другими лекарствами.

Так, одна из распространенных проблем в приеме лекарства это то, что оно может провоцировать бессонницу. Отсюда головная боль, слабость, чувство разбитости и того, что вам стало только хуже. Эксперты назвали 5 категорий лекарств, которые точно не стоит пить на ночь глядя.