Антидепрессанты

Если выпить такой препарат вечером, то уснуть вряд ли получится.

- СИОЗС — или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина — представляют собой особый тип антидепрессантов, которые повышают уровень серотонина в вашем мозгу. Серотонин помогает улучшить ваше настроение и самочувствие, — цитирует издание Eat This, Not That! фармацевта Меган Фриланд.

Когда лекарство начинает работать в организме, то некоторые процессы активизируются, сон отодвигается на второй план. Поэтому обязательно обговорите с лечащий врачом не только курс приема, но и время, когда вам лучше всего пить таблетку.