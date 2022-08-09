Фармацевт Калягина назвала 5 мест в доме, где нельзя хранить лекарства

1. Подоконник — неподходящее место для хранения

Очевидно, почему нельзя хранить и даже ненадолго оставлять препараты на подоконнике, особенно в летнее время. Помимо прямых солнечных лучей, которые могут негативно отразиться на составе и активности препарата, на него также воздействуют изменение температуры и влажности. В летнее время — это нагревание от солнечных лучей, в зимнее — от батарей центрального отопления.

Кроме того, возможны резкие перепады температур в дневное и ночное время — это неблагоприятно может отразиться на составе препарата.

2. В ванной комнате лекарствам не место

Аналогична ситуация с ванной комнатой — в ней недопустимо хранение лекарств даже в отдельном шкафчике. Смена температур в период купания в комбинации с высокой влажностью, а иногда и действием летучих средств бытовой химии могут превратить препараты в яды. Аналогично и с хранением БАДов и витаминов. Даже в закрытых бутылочках или блистерах им не место в этой части дома.

3. Кухня — опасная зона

На кухне, как и в предыдущих зонах дома, повышена влажность, часты перепады температуры и возможен контакт с летучими соединениями (парами жидкостей). Поэтому ящик в шкафу на кухне — не лучшее место для аптечки. Аналогично и с холодильником, в него можно поместить только те лекарства, которые допускают низкие температуры. Но важно обязательно помещать их в плотно закрывающийся контейнер или целлофановый пакет.