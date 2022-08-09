Фармацевт Калягина назвала 5 мест в доме, где нельзя хранить лекарства

Многие из нас держат свои лекарства на видном месте, чтобы не забыть вовремя принять таблетки. А те препараты, что входят в аптечку неотложной помощи, вообще могут обнаружиться в необычных местах. Это полки в платяном шкафу, ящики письменного стола, подоконники, шкафчик в ванной или даже кладовка, чулан, лоджия. Но везде ли лекарства действительно можно хранить? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила Екатерина Калягина, фармацевт, магистр химии.
Про лекарства — не думаем
Когда мы приносим и раскладываем продукты из магазина, мы сразу убираем молочку в холодильник, чтобы не прокисла, а хлеб в пакет, чтобы не засох. Но вот о правильном хранении лекарств мало кто задумывается. При хранении различных лекарств (таблеток, растворов, сиропов, порошков) у многих людей возможны две крайности:
либо все убираем в холодильник, а полку для медикаментов, чтобы не испортилось;
либо храним препараты на кухне, в ванной комнате, а иногда в комнате, где спим, для удобства применения перед сном или с утра, после пробуждения.
И первая, и вторая крайность одинаково опасны. Чем же грозит неправильное хранение медикаментов, можно ли этим навредить здоровью? Оказывается, очень даже серьезно.
Чем грозит неправильное хранение препаратов
При неправильном хранении (несоблюдение температурного режима, воздействии влаги, света, различных соединений) лекарства могут потерять свои лечебные свойства, даже стать опасными для здоровья. Иногда порча препарата заметна визуально, например, в бутылочке выпал осадок, изменился цвет. Но чаще изменения носят скрытый характер, что может вызвать отравление. Сохранность лекарственных средств зависит от температуры, света и влажности (об этом производители указывают на упаковке и в листе-вкладыше).
Режимы хранения — внимательно изучите
Чтобы препарат не испортился, читаем внимательно надписи и организуем правильную зону хранения. Возможны следующие маркировки:
Хранить в прохладном месте — это температура в пределах 8-15°С.
Хранить вдали от прямых солнечных лучей — это закрывающийся шкаф.
Комнатная температура — это диапазон в пределах 15-24 °С.
Если повышена влажность
Также для большинства лекарств губительна влажность. Уже при 60% влажности многие из них превращаются в препараты с сомнительным действием, особенно если это лекарственные травы. Не только лекарства, но и медицинские изделия, например, вата, стерильные и нестерильные бинты, пластыри тоже очень гигроскопичны.
Поэтому для хранения лекарственных средств и медицинских изделий не подходят помещения с повышенной или переменной влажностью. В холодильнике также повышенная влажность, если это необходимо храним лекарственные препараты только в пакете или закрытом контейнере. Конечно, не забываем про солнечные лучи. УФ-лучи могут проникать даже через упаковку.
Лекарство — подальше от детских рук
И еще важный момент, где нельзя хранить любые лекарственные препараты, БАДы и витамины. Это места, доступные для детей. Важно понимать, что маленькие дети часто повторяют все за взрослыми, тем более, что сейчас лекарства выпускаются в ярких упаковках разного цвета. Не будите любопытство ребенка — убирайте любые препараты подальше от детских глаз и рук.
1. Подоконник — неподходящее место для хранения
Очевидно, почему нельзя хранить и даже ненадолго оставлять препараты на подоконнике, особенно в летнее время. Помимо прямых солнечных лучей, которые могут негативно отразиться на составе и активности препарата, на него также воздействуют изменение температуры и влажности. В летнее время — это нагревание от солнечных лучей, в зимнее — от батарей центрального отопления.
Кроме того, возможны резкие перепады температур в дневное и ночное время — это неблагоприятно может отразиться на составе препарата.
2. В ванной комнате лекарствам не место
Аналогична ситуация с ванной комнатой — в ней недопустимо хранение лекарств даже в отдельном шкафчике. Смена температур в период купания в комбинации с высокой влажностью, а иногда и действием летучих средств бытовой химии могут превратить препараты в яды. Аналогично и с хранением БАДов и витаминов. Даже в закрытых бутылочках или блистерах им не место в этой части дома.
3. Кухня — опасная зона
На кухне, как и в предыдущих зонах дома, повышена влажность, часты перепады температуры и возможен контакт с летучими соединениями (парами жидкостей). Поэтому ящик в шкафу на кухне — не лучшее место для аптечки. Аналогично и с холодильником, в него можно поместить только те лекарства, которые допускают низкие температуры. Но важно обязательно помещать их в плотно закрывающийся контейнер или целлофановый пакет.
4. Прикроватная тумба
Не самое удачное место в доме, особенно при наличии детей или домашних животных. Если вы выбрали эту область, поместите лекарства в отдельную коробку с крышкой и поставьте их на полку. Просто положить препараты на прикроватный столик — опасно. Их могут попробовать на зуб собака, кошка или малыши.
5. Холодильник — не для всех лекарств
Если на этикетке написано — хранить при комнатной температуре, нельзя убирать средство в холодильник.
Например, на упаковке препарата Энтеросгель есть надпись «Не замораживать». В составе средства есть вода. При заморозке она кристаллизуется, препарат теряет свои свойства.