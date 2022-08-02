В летние дни, когда столбики термометров переваливают за отметку в 30 градусов, некоторые лекарства, которые принимает человек по назначению врача, могут оказаться очень опасными для здоровья и даже вызывать сердечный приступ.

Об этом заявили ученые Йельской школы медицины в своем новом исследовании, пишет издание News Medical Life Sciences.

- Пациенты, принимающие ряд препаратов, имеют более высокий риск сердечных приступов, — говорит Кай Чен, доцент кафедры эпидемиологии и первый автор исследования. — Во время аномальной жары им действительно следует принимать меры предосторожности — в частности, не перегреваться и находиться в прохладном помещении с кондиционером.