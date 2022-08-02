В летние дни, когда столбики термометров переваливают за отметку в 30 градусов, некоторые лекарства, которые принимает человек по назначению врача, могут оказаться очень опасными для здоровья и даже вызывать сердечный приступ.
Об этом заявили ученые Йельской школы медицины в своем новом исследовании, пишет издание
- Пациенты, принимающие ряд препаратов, имеют более высокий риск сердечных приступов, — говорит Кай Чен, доцент кафедры эпидемиологии и первый автор исследования. — Во время аномальной жары им действительно следует принимать меры предосторожности — в частности, не перегреваться и находиться в прохладном помещении с кондиционером.
Как проводили исследование
Исследователи изучили истории болезней почти 3 тысяч человек, которые оказались в больнице с сердечным приступом в жаркие месяцы в период с 2001 по 2014 год.
Оценивалось, какие лекарства принимали пациенты до приступа и какой была погода в этот день. Также ученые сравнивали — как действовало это же лекарство на человека в «контрольный» день. То есть, если приступ случался в жаркий четверг, то оценивалось состояние здоровья пациента в другие четверги этого же месяца.
Лекарства, усиливающие риски в жару
Выяснилось, что у пациентов, принимающих бета-блокаторы и антитромбоцитарные препараты (дезагреганты), чаще случаются сердечные приступы в жаркие дни по сравнению с контрольными днями.
- Использование дезагрегантов в жаркие дни было связано с увеличением риска сердечных приступов на 63%, а бета-блокаторов — на 65%. У людей, принимавших оба препарата, риск был на 75% выше, — говорят исследователи.
Дезагреганты — это аспирин и аналогичные препараты. Их используют для профилактики сердечно-сосудистых катастроф — инфарктов и инсультов — у достаточно узкой группы пациентов. Самостоятельный прием дезагрегантов, антикоагулянтов — всех средств, влияющих на свертываемость крови, недопустим.
Бета-блокаторы часто используются при лечении аритмии, для профилактики повторного инфаркта, при гипертонии. Это бисопролол, метопролол, небиволол, карведилол и другие. Назначать их может только врач.
Опасны и статины — но не всем
- Возможно, риски сердечных приступов в жаркую погоду в первую очередь усиливает основное хроническое заболевание пациентов, из-за которого они и пьют таблетки, — уточняют авторы исследования. Но есть и дополнительные доказательства, что именно эти два типа лекарств виноваты в ухудшении самочувствия людей в жару.
Исследователи выяснили, что сердечный приступ в жару случался не только у пожилых в возрасте 60+, но и у более молодых людей (25-59 лет), которые тоже принимали бета-блокаторы и дезагреганты и не имели серьезных сердечных патологий.
Исследователи уточнили также, что более молодые участники исследования также нередко попадали в больницу в жару и после приема статинов — риск сердечных приступов у них повышался более, чем в три раза.
- Мы предполагаем, что некоторые лекарства могут затруднить регулирование температуры тела, — считают ученые.