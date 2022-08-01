К кому обращаться за помощью

- Нашим милым дамам привычнее и легче прийти на прием к гинекологу, чем к урологу. И это будет правильно! — объясняет врач Нелли Макарова. — Доктор задаст ряд вопросов для акушерско-гинекологического анамнеза — о принимаемых лекарствах, образе жизни, вредных привычках и так далее. Возможно, после анализов и УЗИ понадобится консультация уролога.

Лечение недержания может быть хирургическое и консервативное (с лекарствами и без). Последнее высокоэффективно при легких формах недержания мочи.

- Немедикаментозные методы рекомендованы абсолютно всем пациентам со всеми типами недержания мочи, — говорит эксперт. — Это изменение образа жизни — снижение веса, умеренные физический нагрузки, отказ от курения и приема кофеина, а также коррекция сопутствующей соматический патологии (заболеваний легких, кишечника, сахарного диабета и пр.).

Рекомендуется выполнять и специальные упражнения — это тренировки мочевого пузыря и мышц тазового дна.

Как тренировать мочевой пузырь

- Тренировка заключается в соблюдении заранее установленного плана мочеиспусканий, то есть нужно мочиться через определённые промежутки времени, — рассказывает Нелли Макарова. — Один раз в 15-20 дней промежуток увеличивают на 30 минут. Цель — довести интервал до 3-3,5 часов.

Упражнения для тазовых мышц

— Эффективны и упражнения по системе Кегеля, Атабекова, Юнусова , а также упражнения с применением метода биологической обратной связи (БОС-терапия), — говорит врач. — К животу прикрепляются электроды, во влагалище вводится специальный датчик. После этого пациентка в течение 20–30 минут выполняет специальные упражнения для укрепления мышц тазовой диафрагмы. Датчик определяет силу сокращения мышц, данные передаются на компьютер. Так можно регулировать правильность выполнения упражнений). Задача при выполнении этих упражнений — приобрести умение сокращать специальные мышечные группы под самостоятельным контролем.