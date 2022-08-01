От недержания мочи страдают даже мужчины — да, это факт. Правда, в силу особенностей анатомии женщины сталкиваются с этой деликатной проблемой все же чаще. И молчать о ней нельзя: ее можно и нужно решать. Иначе вполне реально ситуацию довести до появления психологических проблем, изоляции и даже депрессии.
А у азиаток такой проблемы нет
- К появлению недержания мочи может быть генетическая предрасположенность. Например, у жительниц стран Африки и Азии гораздо реже выявляется недержание мочи (по сравнению с жительницами Европы), так как у них лучше развиты мышцы тазовой диафрагмы, — объяснила «Доктору Питеру» врач-гинеколог Нелли Макарова.
Факторы риска
избыточный вес,
курение — никотин вызывает частое сокращение мышц мочевого пузыря,
болезни легких, сопровождающиеся постоянным кашлем и кишечные расстройства, приводящие к запорам,
воспалительные заболевания мочевого пузыря и уретры,
некоторые заболевания эндокринной системы (например, осложнения при сахарном диабете),
хирургические операции на органах малого таза,
прием некоторых лекарственных препаратов,
повреждения тазовых нервов и мышц, в том числе и лучевое (радиационное) воздействие, например при лечении онкопатологии.
- В группе риска беременные на последних сроках (связки становятся более растяжимыми); женщины, родившие больше трех детей или крупных малышей (больше 4 кг весом); имевшие глубокие разрывы влагалища и промежности при родах; а также женщины в период менопаузы — из-за дефицита эстрогенов и снижения тонуса мышц тазового дна, — рассказывает врач-гинеколог.
Кашлевая проба
Для того, чтобы подтвердить диагноз «недержание мочи», надо пройти кашлевую пробу, сдать анализ мочи, сделать УЗИ малого таза и мочевого пузыря.
- Кашлевую пробу можно выполнять в гинекологическом кресле или стоя, — рассказывает Нелли Макарова. — Мочевой пузырь должен быть наполнен! (не менее 300 мл). Положительной считается проба, при которой при кашле или натуживании происходит выделение мочи из наружного отверстия уретры одномоментно с кашлевым толчком. Если это происходит, то у женщины — стрессовый тип недержания мочи (самый часто встречающийся). Также необходимо сделать УЗИ, чтобы определить наличие или отсутствие остаточной мочи (тот объем мочи, который остался в мочевом пузыре после мочеиспускания).
Степень тяжести недержания мочи бывает легкая (немного мочи при сильном кашле или поднятии тяжестей), средняя (недержание при ходьбе или при физнагрузке) и тяжелая (даже при изменении положения тела).
Главное — не замалчивать проблему, не считать ее «возрастной нормой».
К кому обращаться за помощью
- Нашим милым дамам привычнее и легче прийти на прием к гинекологу, чем к урологу. И это будет правильно! — объясняет врач Нелли Макарова. — Доктор задаст ряд вопросов для акушерско-гинекологического анамнеза — о принимаемых лекарствах, образе жизни, вредных привычках и так далее. Возможно, после анализов и УЗИ понадобится консультация уролога.
Лечение недержания может быть хирургическое и консервативное (с лекарствами и без). Последнее высокоэффективно при легких формах недержания мочи.
- Немедикаментозные методы рекомендованы абсолютно всем пациентам со всеми типами недержания мочи, — говорит эксперт. — Это изменение образа жизни — снижение веса, умеренные физический нагрузки, отказ от курения и приема кофеина, а также коррекция сопутствующей соматический патологии (заболеваний легких, кишечника, сахарного диабета и пр.).
Рекомендуется выполнять и специальные упражнения — это тренировки мочевого пузыря и мышц тазового дна.
Как тренировать мочевой пузырь
- Тренировка заключается в соблюдении заранее установленного плана мочеиспусканий, то есть нужно мочиться через определённые промежутки времени, — рассказывает Нелли Макарова. — Один раз в 15-20 дней промежуток увеличивают на 30 минут. Цель — довести интервал до 3-3,5 часов.
Упражнения для тазовых мышц
— Эффективны и упражнения по системе Кегеля, Атабекова, Юнусова, а также упражнения с применением метода биологической обратной связи (БОС-терапия), — говорит врач. — К животу прикрепляются электроды, во влагалище вводится специальный датчик. После этого пациентка в течение 20–30 минут выполняет специальные упражнения для укрепления мышц тазовой диафрагмы. Датчик определяет силу сокращения мышц, данные передаются на компьютер. Так можно регулировать правильность выполнения упражнений). Задача при выполнении этих упражнений — приобрести умение сокращать специальные мышечные группы под самостоятельным контролем.
Для профилактики недержания также рекомендовано соблюдать водный режим — пить 1500–2000 мл жидкости в сутки, своевременно опорожнять мочевой пузырь, не допуская его перерастяжения, вести активный образ жизни и посещать гинеколога не реже одного раза в год.
Как делать упражнения Кегеля — ищем нужные мышцы
- Самый простой способ найти мышцы тазового дна — представить, что вы мочитесь, —
Важно: не пытайтесь остановить поток мочи во время реального мочеиспускания. Это наоборот может ослабить мышцы и повысить риски возникновения инфекции мочевыводящих путей.
- Не менее важно не только напрягать, но и расслаблять мышцы тазового дна. Это поможет расслабиться и снизить риск боли во время осмотра гинеколога, — говорит Шерри Росс.