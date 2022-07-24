Есть люди, которые не могут представить свою жизнь без семечек. Ведь так здорово щелкать их, пока лежишь на диване после долгого рабочего дня или во время прогулки!
Многие не задумываются о свойствах семечек: кажется, что они такие маленькие, что едва ли могут как-то серьезно влиять на нас. Однако на самом деле все совсем иначе. Давайте разберемся, что происходит, когда мы едим семечки.
Воспаления уменьшаются
Как отмечает диетолог, эксперт по питанию Тоби Амидо, в семенах подсолнечника есть мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. В 28 граммах продукта — примерно 3 и 9 граммов каждого из них.
Здоровая доза таких жиров поможет снизить уровень воспаления в организме.
Вы толстеете
Удивительно, но у семечек довольно большая пищевая ценность: на 100 грамм продукта — около 600 ккал. Почти как в подсолнечном масле.
Кроме того, отмечает эндокринолог Зухра Павлова, семечки способны пробуждать аппетит и заставлять нас есть больше, чем нужно. Так что их точно не стоит есть тем, кто пытается сбросить лишний вес.
Уровень сахара и холестерина в крови снижается
В семечках есть хлорогеновая кислота, которая, как
На этом полезные свойства семечек не заканчиваются: в них много фитостеролов — нейтрализаторов холестерина. Фитестеролы помогают избавиться от холестериновых бляшек и защищают от атеросклероза.
Давление повышается
Однако нельзя сказать, что семечки — лучший продукт для сосудов. Их нередко сильно засаливают. А как известно, переизбыток натрия повышает давление. А гипертония, в свою очередь, повышает риск столкнуться с инфарктом и инсультом.
Вы отдаляете старение
Одна особенность делает семечки отличным продуктом для красоты и молодости. Дело в том, что в них много витамина E или токоферола. Если не перебарщивать с семечками, они защитят клетки тела от старения, улучшат состояние кожи, волос и ногтей.
Главное — не есть жареные семечки. В них много конечных продуктов гликирования (КПГ), которых врачи считают главным фактором старения.
Появляется зависимость
Трудно перестать есть семечки, даже если не испытываешь особого голода. У ученых даже есть специальный термин для этого явления: гедеонистическая гиперфагия — когда мы едим не ради насыщения, а ради удовольствия. Человек чувствует необходимость уничтожить все семечки, которые попали в поле зрения, и это похоже на настоящую зависимость.
Зубы портятся
Стоматологи замечают у любителей пощелкать семечки характерную щербинку на передних зубах. Со временем она может превратиться в трещину, из-за которой потом придется лечить зуб.
Вы рискуете заразиться паразитами и даже повысить риск рака
Семечки нередко называют «грязным» продуктом. Дело в том, что в них могут скрываться яйца паразитов. Поэтому есть без мытья и термической обработки в духовке их точно не стоит.
Кроме того, семечки могут таить в себе и более серьезную опасность. Семена подсолнечника нередко бывают загрязнены афлатоксином — опасным соединением, который считают одним из главных канцерогенов рака печени.