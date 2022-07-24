Почему семечки опасны для здоровья
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Есть люди, которые не могут представить свою жизнь без семечек. Ведь так здорово щелкать их, пока лежишь на диване после долгого рабочего дня или во время прогулки!

Многие не задумываются о свойствах семечек: кажется, что они такие маленькие, что едва ли могут как-то серьезно влиять на нас. Однако на самом деле все совсем иначе. Давайте разберемся, что происходит, когда мы едим семечки.

Воспаления уменьшаются

Как отмечает диетолог, эксперт по питанию Тоби Амидо, в семенах подсолнечника есть мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. В 28 граммах продукта — примерно 3 и 9 граммов каждого из них.

Здоровая доза таких жиров поможет снизить уровень воспаления в организме.

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Вы толстеете

Удивительно, но у семечек довольно большая пищевая ценность: на 100 грамм продукта — около 600 ккал. Почти как в подсолнечном масле.

Кроме того, отмечает эндокринолог Зухра Павлова, семечки способны пробуждать аппетит и заставлять нас есть больше, чем нужно. Так что их точно не стоит есть тем, кто пытается сбросить лишний вес.

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Уровень сахара и холестерина в крови снижается

В семечках есть хлорогеновая кислота, которая, как выяснили ученые, понижают уровень сахара в крови. Кроме того, семена подсолнечника позволяют контролировать уровень глюкозы в крови, так что они отлично подойдет для профилактики диабета.

На этом полезные свойства семечек не заканчиваются: в них много фитостеролов — нейтрализаторов холестерина. Фитестеролы помогают избавиться от холестериновых бляшек и защищают от атеросклероза.

Давление повышается

Однако нельзя сказать, что семечки — лучший продукт для сосудов. Их нередко сильно засаливают. А как известно, переизбыток натрия повышает давление. А гипертония, в свою очередь, повышает риск столкнуться с инфарктом и инсультом.

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Вы отдаляете старение

Одна особенность делает семечки отличным продуктом для красоты и молодости. Дело в том, что в них много витамина E или токоферола. Если не перебарщивать с семечками, они защитят клетки тела от старения, улучшат состояние кожи, волос и ногтей.

Главное — не есть жареные семечки. В них много конечных продуктов гликирования (КПГ), которых врачи считают главным фактором старения.

Появляется зависимость

Трудно перестать есть семечки, даже если не испытываешь особого голода. У ученых даже есть специальный термин для этого явления: гедеонистическая гиперфагия — когда мы едим не ради насыщения, а ради удовольствия. Человек чувствует необходимость уничтожить все семечки, которые попали в поле зрения, и это похоже на настоящую зависимость.

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Зубы портятся

Стоматологи замечают у любителей пощелкать семечки характерную щербинку на передних зубах. Со временем она может превратиться в трещину, из-за которой потом придется лечить зуб.

Вы рискуете заразиться паразитами и даже повысить риск рака

Семечки нередко называют «грязным» продуктом. Дело в том, что в них могут скрываться яйца паразитов. Поэтому есть без мытья и термической обработки в духовке их точно не стоит.

Кроме того, семечки могут таить в себе и более серьезную опасность. Семена подсолнечника нередко бывают загрязнены афлатоксином — опасным соединением, который считают одним из главных канцерогенов рака печени.

Дарья Гапионок