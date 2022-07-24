Есть люди, которые не могут представить свою жизнь без семечек. Ведь так здорово щелкать их, пока лежишь на диване после долгого рабочего дня или во время прогулки!

Многие не задумываются о свойствах семечек: кажется, что они такие маленькие, что едва ли могут как-то серьезно влиять на нас. Однако на самом деле все совсем иначе. Давайте разберемся, что происходит, когда мы едим семечки.

Воспаления уменьшаются

Как отмечает диетолог, эксперт по питанию Тоби Амидо, в семенах подсолнечника есть мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. В 28 граммах продукта — примерно 3 и 9 граммов каждого из них.

Здоровая доза таких жиров поможет снизить уровень воспаления в организме.