Назван дешевый продукт, который может спасти от боли в суставах

Боли в суставах, ограничение подвижности, отеки — от таких симптомов страдают миллионы людей в разных странах. Чаще всего такие жалобы появляются вследствие развития различных хронических или аутоиммунных заболеваний. Самый распространенный диагноз, который на слуху у многих — ревматоидный артрит. Некоторые люди вынуждены всю жизнь принимать препараты, назначенные врачом, чтобы не страдать от постоянной боли.
Проблемы с суставами также могут спровоцировать и перенесенные заболевания. В списке патологий — болезнь Лайма или клещевой боррелиоз, волчанка, подагра, вирусные инфекции и даже случайное растяжение связок (от осложнений никто не застрахован).
Однако спасаться от артрита можно не только с помощью лекарств. Безусловно, от лечения отказываться нельзя. Однако скорректированный рацион поможет сделать приступы менее болезненными и даже сократить их. Так, справиться с воспалительным процессом может помочь… обычная фасоль, говорит доктор Дебора Ли. Ее
«Фасоль обладает прекрасными свойствами для здоровья, многие из которых полезны для людей, страдающих артритом. В этих бобовых содержится много антиоксидантов. Это необходимые микроэлементы, которые помогут справиться с воспалением. Антиоксиданты противодействуют потенциально опасным молекулам, называемым активными формами кислорода (АФК), и предотвращают их повреждение, а также помогают ослабить боль от воспаления», — пояснила эксперт.
Эксперты британского Фонда артрита рекомендует съедать примерно одну чашку бобов два раза в неделю.
Слова эксперта
Помимо антиоксидантов, фасоль содержит биологически активные соединения, в том числе фенольную кислоту, которая может помочь «выключить производство воспалительных побочных продуктов метаболизма», заключила доктор Дебора Ли.
Какие еще продукты спасут от боли в суставах
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