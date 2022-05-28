Назван дешевый продукт, который может спасти от боли в суставах

Боли в суставах, ограничение подвижности, отеки — от таких симптомов страдают миллионы людей в разных странах. Чаще всего такие жалобы появляются вследствие развития различных хронических или аутоиммунных заболеваний. Самый распространенный диагноз, который на слуху у многих — ревматоидный артрит. Некоторые люди вынуждены всю жизнь принимать препараты, назначенные врачом, чтобы не страдать от постоянной боли.

Проблемы с суставами также могут спровоцировать и перенесенные заболевания. В списке патологий — болезнь Лайма или клещевой боррелиоз, волчанка, подагра, вирусные инфекции и даже случайное растяжение связок (от осложнений никто не застрахован).