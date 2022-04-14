6 пищевых привычек, из-за которых разрушаются кости и суставы

Наша внешность с годами меняется: появляются седые волосы, кожа становится суше и тоньше, а в отражении в зеркале все рано или поздно замечают первые морщинки. Организм стареет как внешне, так и внутренне. Что касается последних изменений, то их заметить практически невозможно. Так, один из самых популярных признаков — это изменение роста. Бабушки и дедушки и правда уменьшаются в размере, ведь межпозвоночные диски стираются, а кости разрушаются и зачастую страдают от дефицита необходимых витаминов и минералов.

В теле взрослого человека 206 костей, и каждая нуждается в непрерывном поступлении определенного комплекса веществ. На структуру скелета существенно влияют наш образ жизни и питание. Эксперты выделили 6 главных привычек, отказавшись от которых, вы поможете своим костям и суставам.

Часто пить газировку

Любые сладкие газированные напитки — это всегда удар по организму, страдают многие органы, а также суставы и кости. В них добавляют фосфорную кислоту, из-за которой и происходит преждевременная потеря костной массы.

«Когда уровень фосфора в крови слишком высокий, то организм выводит кальций из тканей, костей и зубов, чтобы снизить уровень фосфора в крови», — говорят эксперты по здоровому питанию.