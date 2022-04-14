6 пищевых привычек, из-за которых разрушаются кости и суставы

Наша внешность с годами меняется: появляются седые волосы, кожа становится суше и тоньше, а в отражении в зеркале все рано или поздно замечают первые морщинки. Организм стареет как внешне, так и внутренне. Что касается последних изменений, то их заметить практически невозможно. Так, один из самых популярных признаков — это изменение роста. Бабушки и дедушки и правда уменьшаются в размере, ведь межпозвоночные диски стираются, а кости разрушаются и зачастую страдают от дефицита необходимых витаминов и минералов.
В теле взрослого человека 206 костей, и каждая нуждается в непрерывном поступлении определенного комплекса веществ. На структуру скелета существенно влияют наш образ жизни и питание. Эксперты выделили 6 главных привычек, отказавшись от которых, вы поможете своим костям и суставам.
Часто пить газировку
Любые сладкие газированные напитки — это всегда удар по организму, страдают многие органы, а также суставы и кости. В них добавляют фосфорную кислоту, из-за которой и происходит преждевременная потеря костной массы.
«Когда уровень фосфора в крови слишком высокий, то организм выводит кальций из тканей, костей и зубов, чтобы снизить уровень фосфора в крови», — говорят эксперты по здоровому питанию.
Так, исследование,
Любить солененькое
Любые сильно обработанные или пересоленные продукты наносят вред костно-мышечной системе человека.
«Если вы будете есть слишком много соленого, то это может спровоцировать резкий скачок давления. Также увеличивается риск развития остеопороза», — говорит доктор медицинских наук Тоби Смитсон.
Избыток натрия в организме также провоцирует вымывание кальция из организма. Из-за этого страдают обменные процессы и кисло-щелочной баланс.
Не добирать норму кальция и витамина D
Чтобы кальций хорошо усваивался, в организме должно хватать витамина D. «Солнечный» витамин важен для здоровья костей, поскольку клетки, отвечающие за их рост, напрямую зависят от достатка этого микроэлемента. Поэтому ешьте как можно меньше мучного, жирного, жареного и переработанных продуктов: сосисок, колбасы, полуфабрикатов. Включите в меню яйца, печень трески, сливочное масло, молоко, твердые сыры.
Заподозрить дефицит витамина D в организме помогут следующие симптомы:
постоянная сильная усталость;
боль в мышцах и костях;
ваш вес стал резко скакать — вы то худеете, то набираете килограммы;
у вас появились судороги;
появилось странное жгучее ощущение на языке и губах;
вы стали страдать от головокружений.
Есть мало белка
Когда люди задумываются о здоровье костей, то принимать кальций — первое, что приходит на ум. Однако наш скелет может страдать и от дефицита белка, говорят врачи.
Чтобы избежать дефицита, добавьте в свой ежедневный рацион хотя бы один продукт, в котором много белка. Это может быть мясо, яйца, рыба, тофу, орехи, бобовые, морепродукты и творог.
Забывать про фрукты и овощи
Свежие фрукты и овощи обязательно должны присутствовать в вашем ежедневном рационе. Так вы будете получать необходимое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, а также замедлите потерю костной массы.
Как фрукты и овощи воздействуют на кости? Организм «крадет» кальций из костей, чтобы помочь нейтрализовать кислую среду от вредной еды или газированных напитков, соленых продуктов, напитков с кофеином и алкоголя. Многие фрукты и овощи помогают сохранить кислотно-щелочной баланс, помогая нейтрализовать кислоты, благодаря чему кальций остается именно там, где он должен быть — в костях.
Часто пить алкоголь
В исследовании,