- 99% запасов кальция в организме — это кости и зубы, — рассказала нутрициолог Ирина Кононенко. — Организм использует костную ткань в качестве резервуара и источника кальция для поддержания постоянной концентрации кальция в крови (сывороточный кальций), мышцах и межклеточной жидкости.

При недостатке кальция в рационе удар на себя возьмут, в основном, кости. Связано это с тем, что кость подвергается постоянному ремоделированию: разрушению и отложению кальция в новую кость (формирование).

Баланс между этими двумя процессами изменяется с возрастом, поясняет эксперт.