Из-за пандемии коронавируса о таком страшном диагнозе, как тромбоз, теперь знают все. Инфекция провоцирует различные осложнения, но тромбоз — самое пугающее. Некоторым пациентам врачи вынуждены ампутировать ногу или руку, чтобы сохранить жизнь.

Чем раньше вы заподозрите у себя образовавшийся сгусток крови и обратитесь за медицинской помощью, тем больше шансов избежать опасных последствий.

Если говорить о тромбах, которые образуются в венах нижних конечностей, то здесь в зоне риска люди с варикозом. После ковида варикоз становится так называемой «миной замедленного действия», рассказывал флеболог Армен Авакян. Человек уже выздоровел, но риск все равно остается, так как у заболевшего сгущается кровь. И он довольно высок. В любой момент вена может затромбироваться.

Вам необходима медицинская помощь, если на ноге внезапно образовалась воспаленная твердая шишка, говорит профессор Марк Уайтли. Его цитирует британское издание Express.

«Если вена находится у поверхности и достаточно велика, она может ощущаться как длинная тонкая колбаса, а кожа поверх нее может покраснеть», — пояснил эксперт.

Если сгусток находится в венах бедра или таза, тогда вся нога может опухнуть, появляются болезненные ощущения, вам может быть неприятно наступать на пораженную ногу.