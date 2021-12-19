Из-за пандемии коронавируса о таком страшном диагнозе, как тромбоз, теперь знают все. Инфекция провоцирует различные осложнения, но тромбоз — самое пугающее. Некоторым пациентам врачи вынуждены ампутировать ногу или руку, чтобы сохранить жизнь.
Чем раньше вы заподозрите у себя образовавшийся сгусток крови и обратитесь за медицинской помощью, тем больше шансов избежать опасных последствий.
Если говорить о тромбах, которые образуются в венах нижних конечностей, то здесь в зоне риска люди с варикозом. После ковида варикоз становится так называемой «миной замедленного действия», рассказывал флеболог Армен Авакян. Человек уже выздоровел, но риск все равно остается, так как у заболевшего сгущается кровь. И он довольно высок. В любой момент вена может затромбироваться.
Вам необходима медицинская помощь, если на ноге внезапно образовалась воспаленная твердая шишка, говорит профессор Марк Уайтли. Его цитирует британское издание
«Если вена находится у поверхности и достаточно велика, она может ощущаться как длинная тонкая колбаса, а кожа поверх нее может покраснеть», — пояснил эксперт.
Если сгусток находится в венах бедра или таза, тогда вся нога может опухнуть, появляются болезненные ощущения, вам может быть неприятно наступать на пораженную ногу.
Также есть риск, что сгусток крови, который образовался в ноге, может «улететь» в сердце и легкие. У человека развивается тромбоэмболия легочной артерии, мозговой инсульт или инфаркт миокарда.
На наличие тромба в легких могут указать следующие симптомы:
боль в груди и верхней части спины;
вам тяжело и больно дышать;
появился кашель с кровью;
«Легочная эмболия обычно проявляется в виде внезапного сухого кашля и ощущения одышки. Человеку трудно откашливаться, у него может резко упасть давление. Ему сложно делать вдох или выдох — появляется боль», — пояснил врач.
Чтобы защитить себя от тромбов, профессор советует больше двигаться. Это простой, но очень эффективный совет. По словам эксперта в зоне риска те, у кого сидячая работа. Офисным работникам необходимо вставать раз в час и походить хотя бы в течение 10 минут. Также не стоит забывать про ежедневные прогулки и физические нагрузки.
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