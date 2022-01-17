На утро после бурной вечеринки, когда голова раскалывается, а во рту все пересохло, нетрудно обещать себе навсегда завязать со спиртным. Однако на деле это может быть очень сложной задачей — особенно, если плохое самочувствие уже является не обычным похмельем, а симптомом очень серьезных проблем с алкоголем.
Есть признаки, которые помогут понять, как отличить обычную реакцию организма на спирт от алкогольной абстиненции — когда попытка отказаться от крепких напитков может стоить жизни.
Алкогольная абстиненция — состояние человека после длительного употребления спиртного. Встречается на второй и третьей стадии алкоголизма. Сопровождается соматическими, вегетативными, неврологическими и психическими нарушениями.
Нередко это явление путают с похмельем. Однако абстиненция не проходит к вечеру и длится несколько дней, от нее даже можно умереть. Кроме того, симптомы абстиненции можно на время убрать, выпив снова. Этот замкнутый круг мешает людям бросить пить с концами.
Тревога после пробуждения
Потливость и тремор
Тошнота или рвота по утрам
Галлюцинации (синдром «белой горячки», вопреки распространенному мифу, развивается у алкоголиков именно на фоне отказа от спиртного).
Судороги или припадки
Спутанность сознания
Высокая температура
Как справиться с абстиненцией
Что делать, если вы зафиксировали у себя такие симптомы? Специалисты
Пить как можно больше воды и отказаться на время от напитков с кофеином в составе. Лучше заменить их на тыквенный или любой фруктовый сок.
Нужно постараться регулярно есть — несмотря на то, что нормального аппетита в таком состоянии скорей всего у вас не будет.
Постарайтесь максимально снизить стресс: примите расслабляющую ванну, почитайте, послушайте музыку.
Лучше всего будет заручиться помощью врача. В тяжелых случаях лучше отправляться в больницу.
Зачем нужен «сухой январь»
Многие после бурных новогодних застолий решают хотя бы на месяц полностью отказаться от алкоголя. По
Во-первых, через некоторое время вы начнете лучше спать. Во-вторых, вы вполне можете похудеть — все-таки все алкогольные напитки довольно калорийны. Ваше давление снизится, а кожа станет более чистой и свежей.
Однако даже в случае, если вы пьете в умеренных количествах, вы все равно можете столкнуться с некоторыми признаками «синдрома отмены» в легкой форме. Впрочем, это не значит, что нужно отказаться от идеи «сухого января» — нужно просто немного потерпеть.
Симптомы:
Потеря аппетита
Головная боль
Нервозность (особенно во время посиделок, где все пьют)
Бессонница(на первых порах)
Кстати
Порой трудно поймать момент, когда отношения со спиртным становятся откровенно нездоровыми. Для того чтобы понять, не развивается ли у вас зависимость от крепких напитков, пройдите тест ЗДЕСЬ.
Наиболее распространенные признаки зависимости:
У вас дома всегда есть запас алкоголя;
Вы пьете утром или днем;
Вы избегаете встреч с друзьями;
Вы пьете «втихаря»;
Вы не можете вовремя остановиться — и понимаете это только утром.
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