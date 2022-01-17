алкоголь антидепрессант

На утро после бурной вечеринки, когда голова раскалывается, а во рту все пересохло, нетрудно обещать себе навсегда завязать со спиртным. Однако на деле это может быть очень сложной задачей — особенно, если плохое самочувствие уже является не обычным похмельем, а симптомом очень серьезных проблем с алкоголем.

Есть признаки, которые помогут понять, как отличить обычную реакцию организма на спирт от алкогольной абстиненции — когда попытка отказаться от крепких напитков может стоить жизни.

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Алкогольная абстиненция — состояние человека после длительного употребления спиртного. Встречается на второй и третьей стадии алкоголизма. Сопровождается соматическими, вегетативными, неврологическими и психическими нарушениями.

Нередко это явление путают с похмельем. Однако абстиненция не проходит к вечеру и длится несколько дней, от нее даже можно умереть. Кроме того, симптомы абстиненции можно на время убрать, выпив снова. Этот замкнутый круг мешает людям бросить пить с концами.

Британские медики выделяют следующие симптомы алкогольной абстиненции:

  • Тревога после пробуждения

  • Потливость и тремор

  • Тошнота или рвота по утрам

  • Галлюцинации (синдром «белой горячки», вопреки распространенному мифу, развивается у алкоголиков именно на фоне отказа от спиртного).

  • Судороги или припадки

  • Спутанность сознания

  • Высокая температура

Как справиться с абстиненцией

Что делать, если вы зафиксировали у себя такие симптомы? Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рекомендуют:

  1. Пить как можно больше воды и отказаться на время от напитков с кофеином в составе. Лучше заменить их на тыквенный или любой фруктовый сок.

  2. Нужно постараться регулярно есть — несмотря на то, что нормального аппетита в таком состоянии скорей всего у вас не будет.

  3. Постарайтесь максимально снизить стресс: примите расслабляющую ванну, почитайте, послушайте музыку.

  4. Лучше всего будет заручиться помощью врача. В тяжелых случаях лучше отправляться в больницу.

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Зачем нужен «сухой январь»

Многие после бурных новогодних застолий решают хотя бы на месяц полностью отказаться от алкоголя. По словам психолога Барбары Сантини, такой тайм-аут поможет улучшить здоровье.

Во-первых, через некоторое время вы начнете лучше спать. Во-вторых, вы вполне можете похудеть — все-таки все алкогольные напитки довольно калорийны. Ваше давление снизится, а кожа станет более чистой и свежей.

Фото №1 - Потливость, судороги и еще 5 признаков, что в вашей жизни слишком много алкоголя
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Однако даже в случае, если вы пьете в умеренных количествах, вы все равно можете столкнуться с некоторыми признаками «синдрома отмены» в легкой форме. Впрочем, это не значит, что нужно отказаться от идеи «сухого января» — нужно просто немного потерпеть.

Симптомы:

  • Потеря аппетита

  • Головная боль

  • Нервозность (особенно во время посиделок, где все пьют)

  • Бессонница(на первых порах)

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Кстати

Порой трудно поймать момент, когда отношения со спиртным становятся откровенно нездоровыми. Для того чтобы понять, не развивается ли у вас зависимость от крепких напитков, пройдите тест ЗДЕСЬ.

Наиболее распространенные признаки зависимости:

  • У вас дома всегда есть запас алкоголя;

  • Вы пьете утром или днем;

  • Вы избегаете встреч с друзьями;

  • Вы пьете «втихаря»;

  • Вы не можете вовремя остановиться — и понимаете это только утром.

А как меняются люди, когда бросают пить, смотрите в нашей фотогалерее

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Дарья Балясникова