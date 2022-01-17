Потливость, судороги и еще 5 признаков, что в вашей жизни слишком много алкоголя

Если проблемы со спиртным зашли слишком далеко, то отказ от крепких напитков может обернуться рядом неприятных последствий. И чем запущенней случай, тем тяжелее «синдром отмены».