Редкие встречи с друзьями, тревога и еще 7 признаков, что появилась зависимость от алкоголя

Устроить застолье в честь праздников — в этом нет ничего пугающего. Многие могут выпить, когда есть повод и подходящая компания. Хорошо, если вы относитесь к алкоголю спокойно и решение «Я не буду пить, потому что рано вставать/будет болеть голова/просто не хочу» дается вам легко . Плохо — если вы замечаете, что все чаще и чаще прикупаете бутылку вина или пива после работы, чтобы снять напряжение и крепко заснуть.

Специалист по здоровью, нарколог Мартин Престон считает, что иногда «раннего» алкоголика довольно сложно обнаружить — такой человек может продолжать вести привычный образ жизни, исправно ходить на работу, общаться с семьей и друзьями. Еще сложнее, если он живет один. Никто не знает, что происходит с ним вечерами.

Эксперт рассказал, по каким признакам можно распознать начинающуюся алкогольную зависимость. Его цитирует издание The Sun.

У вас всегда есть запас

Если вы стали замечать, что дома теперь всегда есть несколько бутылок — это первый тревожный звоночек. Человек, который начинает впадать в зависимость, подсознательно хочет знать, что рядом всегда было, что выпить. Он станет покупать очередную бутылку, внушая себе, что «она на особый случай». Но потом выпьет все сам.

Вы пьете утром или днем

Чтобы выдержать долгий рабочий день, вам нужно выпить с утра. Это происходит далеко не каждый раз, поэтому ничего странного за собой не замечаете. Или же вы выпиваете в середине рабочего дня, чтобы хватило сил и терпения дожить до вечера.

У вас изменилось поведение

Вы стали раздражительным, нервным, тревожным. Чтобы заснуть, нужно выпить бокал вина или стопку чего-то крепкого.