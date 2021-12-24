Редкие встречи с друзьями, тревога и еще 7 признаков, что появилась зависимость от алкоголя

Устроить застолье в честь праздников — в этом нет ничего пугающего. Многие могут выпить, когда есть повод и подходящая компания. Хорошо, если вы относитесь к алкоголю спокойно и решение «Я не буду пить, потому что рано вставать/будет болеть голова/просто не хочу» дается вам легко. Плохо — если вы замечаете, что все чаще и чаще прикупаете бутылку вина или пива после работы, чтобы снять напряжение и крепко заснуть.
Специалист по здоровью, нарколог Мартин Престон считает, что иногда «раннего» алкоголика довольно сложно обнаружить — такой человек может продолжать вести привычный образ жизни, исправно ходить на работу, общаться с семьей и друзьями. Еще сложнее, если он живет один. Никто не знает, что происходит с ним вечерами.
Эксперт рассказал, по каким признакам можно распознать начинающуюся алкогольную зависимость. Его цитирует издание
У вас всегда есть запас
Если вы стали замечать, что дома теперь всегда есть несколько бутылок — это первый тревожный звоночек. Человек, который начинает впадать в зависимость, подсознательно хочет знать, что рядом всегда было, что выпить. Он станет покупать очередную бутылку, внушая себе, что «она на особый случай». Но потом выпьет все сам.
Вы пьете утром или днем
Чтобы выдержать долгий рабочий день, вам нужно выпить с утра. Это происходит далеко не каждый раз, поэтому ничего странного за собой не замечаете. Или же вы выпиваете в середине рабочего дня, чтобы хватило сил и терпения дожить до вечера.
У вас изменилось поведение
Вы стали раздражительным, нервным, тревожным. Чтобы заснуть, нужно выпить бокал вина или стопку чего-то крепкого.
Еще один вариант: после спиртного вы становитесь злым и агрессивным, не можете контролировать себя.
Появились проблемы с памятью
Еще один тревожный звоночек. Человек, который впадает в алкогольную зависимость, перестает помнить, что с ним было, когда он начал пить. При этом доза может быть совсем не большой.
Хотите совершать «подвиги»
Алкоголика после нескольких бокалов тянет на приключения. Им надо куда-то звонить, бежать, устроить вечеринку помасштабнее. Хочется рисковать и веселиться.
Вы пьете «втихаря»
Так обычно делают студенты: перед походом в бар они выпивают что-то заранее, чтобы прийти в заведение навеселе и не тратить лишних денег. Начинающие алкоголики ведут себя также, только не в целях экономии, а чтобы не быть осужденными за очередной выпитый бокал.
Стараетесь избегать мероприятий
Лучше уж посидеть дома перед телевизором с баночкой чего-то спиртного, чем идти с друзьями в кино или на выставку. Стремление уединиться с бокалом вина — это тоже тревожный звоночек.
Вы не можете сказать «стоп»
Алкоголик не понимает, что ему хватит. Он продолжает пить, пока все содержимое бутылки не закончится. Ему действительно сложно ограничиться только одним бокалом вина, хочется выпить еще. «Ведь я так спать буду крепче», — оправдывается зависимый.
Отрицаете проблему
Вы не допускаете мысли, что у вас могут быть проблемы. Человек «защищает» выпивку — ведь это просто способ снять стресс, ничего страшного в этом нет.
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