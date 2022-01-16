Похмелье — самое неприятное, но почти всегда неизбежное последствие бурной вечеринки. Основные симптомы: головная боль, тошнота, рвота, слабость во всем теле, вялость, желание проспать как можно больше. Некоторым достаточно совсем небольшой дозы алкоголя, чтобы на следующее утро страдать не хуже тех, кто выпил в разы больше.

Справиться с похмельным синдромом помогут не только таблетки. Группа ученых Королевского колледжа в Лондоне выяснила, что экстракт гвоздики можно назвать эффективным средством от похмелья. Об этом пишет The Guardian.

Ученые решили изучить, как влияют на организм 23 различных вещества, которые, если верить общественному мнению, могут спасти от утренних мучений. Исследователи выяснили, что то есть три потенциальных средства от похмелья: толфенамовая кислота, пиритинол и экстракт гвоздики. Все эти вещества испытывали на маленьких группах — от 16 до 30 человек. «Природным средством» оказалась только гвоздика — только 19% испытуемых, которые пили таблетки с этой специей перед застольем на следующее утро пожаловались на похмелье.