Похмелье — самое неприятное, но почти всегда неизбежное последствие бурной вечеринки. Основные симптомы: головная боль, тошнота, рвота, слабость во всем теле, вялость, желание проспать как можно больше. Некоторым достаточно совсем небольшой дозы алкоголя, чтобы на следующее утро страдать не хуже тех, кто выпил в разы больше.
Справиться с похмельным синдромом помогут не только таблетки. Группа ученых Королевского колледжа в Лондоне выяснила, что экстракт гвоздики можно назвать эффективным средством от похмелья. Об этом
Ученые решили изучить, как влияют на организм 23 различных вещества, которые, если верить общественному мнению, могут спасти от утренних мучений. Исследователи выяснили, что то есть три потенциальных средства от похмелья: толфенамовая кислота, пиритинол и экстракт гвоздики. Все эти вещества испытывали на маленьких группах — от 16 до 30 человек. «Природным средством» оказалась только гвоздика — только 19% испытуемых, которые пили таблетки с этой специей перед застольем на следующее утро пожаловались на похмелье.
Однако ученым придется доработать исследование, так как результаты не дают полной картины. Во-первых, в испытаниях приняла участие совсем небольшая группа. Во-вторых, это были только мужчины. В-третьих, все участники были моложе 65 лет.
Если вы страдаете от похмелья, то вам следует либо совсем воздержаться от алкоголя, либо выпивать совсем небольшую дозу, говорит Эммет Робертс — психиатр, который возглавлял группу исследователей. При этом врач признался, что после результатов работы ученых он приобрел себе бутылку экстракта гвоздики.
Сейчас многие активно пропагандируют здоровый образ жизни — никаких сигарет, алкоголя, только правильное питание, регулярные тренировки и забота о своем теле. Это даже стало модным — бросать пить. В последнее время многие звезды не только отказываются от алкоголя не просто на неделю или две, а перестают употреблять спиртные напитки окончательно и бесповоротно. Что такая аскеза принесет организму, «Доктор Питер» разбирался вместе с экспертом.
Комментарии1