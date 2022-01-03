В нашей стране эту патологию называют алкоголизмом, за рубежом — аддитивным алкогольным расстройством, но суть остается единой: зависимость от алкогольных напитков. Последствия алкоголизма крайне серьезные — страдает как физическое здоровье, так и психика, возникают проблемы в социальной жизни. Если вовремя не повлиять на ситуацию, алкоголизм может привести к трагическим последствиям для самого пьющего и для его окружения. Но далеко не все люди, зависимые от алкоголя, знают о его вреде и фатальных исходах, которыми может угрожать его неумеренное потребление.
Влияние этилового спирта в различных алкогольных напитках на организм многогранно. Длительное употребление алкоголя влияет как на физическое здоровье, так и на психику, провоцирует изменения личности и проблемы с окружающими. Алкоголизм может развиваться на протяжении нескольких лет (реже — месяцев), без медицинской помощи и комплексной реабилитации человек может полностью разрушить свою жизнь и здоровье, погибнуть при трагических обстоятельствах или остаться инвалидом.
О последствиях алкоголизма мы поговорили с врачом-наркологом, психотерапевтом, членом Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Ильей Кислером.
Илья Кислер
Наркология, психотерапия
Врач-нарколог, психотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапииwww.instagram.com/zavisimocti_net/
Физиологические последствия алкоголизма
Это заболевание протекает по стадиям. В начале никаких серьезных изменений нет, поэтому пьяницам кажется, что они вполне здоровы, и окружающие просто пугают их опасными последствиями для организма. Но уже со второй стадии алкоголизма постепенно проявляются внешние признаки, формируются серьезные патологии. Среди внешних проявлений со стороны организма можно выделить:
постоянное дрожание рук;
появление морщин, пигментации на коже, раннее старение;
выраженные отеки;
проблемы с ногтями и волосами;
повреждения зубов и десен.
При расщеплении алкоголя образуются промежуточные токсичные метаболиты, которые негативно влияют на состояние тканей и органов.
Этиловый спирт и его метаболиты провоцируют обезвоживание, в силу чего при частом его употреблении тело старается максимально запасать воду. Это ведет к отекам, особенно в тех местах, где много рыхлой клетчатки и тонкая кожа (лицо, шея, конечности). Расстройство обменных процессов и постоянные повышенные нагрузки на все органы и ткани для того, чтобы нейтрализовать и вывести токсины, приводят к ухудшению функционирования иммунной системы, повышают восприимчивость к различным инфекциям, провоцируют разрушение зубной эмали, выпадение волос, деформацию ногтей.
Как алкоголизм отражается на иммунитете?
При крайне обильных возлияниях — особенно. Но тут все индивидуально, чтобы проявилось иммунодепрессивное действие алкоголя при систематическом употреблении, нужно совпадение нескольких факторов: и индивидуальные особенности иммунитета данного человека, и наследственные факторы. Но, скажем так: чем больше стаж, чем массивнее употребление, тем больше рисков, что иммунитет будет снижен. Соответственно, если зависимый заболеет, то будет болеть тяжело, — подчеркивает доктор Кислер.
Нарушения в работе пищеварения, гормонального обмена, сердечно-сосудистой системы, всех других тканей и органов, отражается на внешности алкоголика. При длительном стаже приема горячительных напитков последствия алкоголизма для внешнего вида и здоровья могут быть необратимыми. Визуально эти люди выглядят старше сверстников, постоянно отмечают те или иные недомогания. Симптомы и последствия алкоголизма могут быть такие:
проблемы с работой сердца (аритмии, частичные блокады, отложение холестериновых бляшек в коронарных артериях, что ведет к ИБС);
анемии из-за дефицита железа, витамина В9 и В12, меди;
тяжелые поражения почечной ткани, вплоть до развития недостаточности почек;
ожирение печени и цирроз, возможно — рак;
панкреатиты (воспаление поджелудочной железы);
гастрит и дуоденит (поражение желудка и двенадцатиперстной кишки);
нарушения мозгового кровообращения, что ведет к энцефалопатии (поражение мозга);
токсическое влияние как на кору мозга, так и на периферические нервы;
инфаркты и инсульты.
Какие органы страдают сильнее других?
- Вообще-то, сильнее всего страдает мозг. Вся цепочка зависимого поведения кодируется именно в мозге, это раз. Во-вторых, при обильных возлияниях, мозг страдает также, как и при любой интоксикации. Печень, конечно, тоже страдает сильно, ведь она участвует в процессе трансформации алкоголя, и конечно, как глобальный фильтр, «забивается» быстро. Сердце, и вообще вся сердечно-сосудистая система тоже испытывают проблемы, но больше всего страдает мозг и печень, — резюмирует нарколог.
Особенно трагичны последствия алкоголизма на его третьей стадии. Они приобретают необратимый, фатальный характер. Внутренние органы постепенно разрушаются, возникают тяжелые расстройства в работе. Так, страдает ткань поджелудочной железы, возникает тяжелый воспалительный процесс вплоть до панкреонекроза, который относится к угрожающим жизни неотложным состояниям. Возможен рак пищевода, кишки или желудка, тяжелые повреждения печени.
За счет непомерных нагрузок по обезвреживанию все новых порций алкоголя начинают отмирать крупные фрагменты, замещающиеся неактивной соединительной тканью. Оставшаяся часть печени не справляется с нагрузками, что может вести к печеночной недостаточности.
Постоянно повышающаяся концентрация токсических соединений в крови разрушает сердечную мышцы и сосуды, возникает хроническая сердечная недостаточность с кислородным голоданием тканей. Смерть алкоголиков обычно наступает от печеночной, почечной или сердечной недостаточности, а также травм и сопутствующих заболеваний, с которыми организм не может справиться.
Психические последствия алкоголизма
Не менее серьезными будут и психические последствия после алкоголизма. В начальной стадии действие этилового спирта провоцирует общие расстройства, типичные для любых интоксикаций. За счет гибели мозговых клеток возникают:
проблемы со сном, в основном, бессонница или поверхностный сон;
нарушения памяти, ее прогрессивное снижение;
ухудшение интеллектуальных способностей;
эмоциональная неустойчивость, неадекватные реакции.
В поздних стадиях алкоголизма страдает речевая функция, восприятие вербальной информации, понимание речи окружающих. В начале алкоголизма ухудшается критическое мышление, восприятие самого себя, пьющий человек не может адекватно оценивать происходящие вокруг события. Притупляется чувство самосохранения, что грозит опасными травмами и даже гибелью от несчастных случаев.
Во второй стадии алкоголизма, когда возникает абстиненция и нужно выйти из запоя, необходима помощь врача. В противном случае возможны психозы. У алкоголиков также выделяют ряд типичных психических расстройств.
Алкогольный делирий («белая горячка»)
Всем известная «белочка», которая приходит к алкоголикам — это серьезное психическое расстройство, во время которого пациент опасен сам для себя и окружающих. Начинается приступ с кошмарных снов или бессонницы, в темноте, особенно к вечеру, могут возникать галлюцинации. Пьяница воспринимает реальность в искаженном виде, ему мерещатся монстры, тени, силуэты. Постепенно интенсивность галлюцинаций усиливается, провоцируют человека на неадекватные реакции. Изначально образы могут вписываться в реальность, но постепенно становятся все более далекими от мира, но для алкоголика его галлюцинации вполне реальны. Он чувствует несуществующие запахи, слышит звуки, голоса, ощущает прикосновения.
Практически всегда галлюцинации угрожающие, негативные, они провоцируют сильную тревогу и агрессию, панику (бегство от монстров, защита от убийц).
В таком состоянии алкоголик не отдает себе отчета, представляя опасность для родных, близких (набросившись с ножом или кулаками), может покалечить себя, прыгнув под машину или в окно. На фоне психоза повышена температура, нарушен метаболизм, без оказания неотложной помощи человек может погибнуть от отека мозга или недостаточности сердца.
Алкогольный галлюциноз
Еще одно тяжелое алкогольное расстройство относится к бредовым состояниям и сопровождается слуховыми галлюцинациями. Алкоголики слышат голоса, которые с ними говорят, угрожают им, осуждают. Постепенно наличие голосов может доводить пьющего человека до формирования мании преследования.
Само состояние может различаться по длительности:
острый галлюциноз длится до 2-3 недель и проходит;
затяжное расстройство длится от одного до шести месяцев;
хронический процесс длится более полугода.
Для данного психоза типично преобладание одного признака: любо алкоголик бредит, либо он галлюцинирует. Если состояние длительное, резко нарастают тревожность и депрессивные расстройства, что грозит суицидом.
Бредовые психозы
У длительно пьющих людей возможен бред преследования. Никаких голосов алкоголик не слышит, но нарушенное критическое мышление заставляет его думать, что окружающие люди следят за ним. Слова, которые говорят в адрес пьяницы, воспринимаются превратно и только убеждают его в том, что он — объект слежки. Постепенно проблема нарастает, приводит к паническому страху и непредсказуемым действиям. По внешним признакам расстройство может напоминать шизофрению.
Алкогольная энцефалопатия
Мозг алкоголика сильнее всего страдает от приема этанола. Гибель клеток ведет к развитию алкогольной энцефалопатии. Для нее типично:
прогрессивное снижение интеллекта;
формирование примитивности мышления;
провалы в памяти;
заторможенность двигательных актов;
приступы судорог;
потеря чувствительности в отдельных участках конечностей и туловища.
Последствия алкоголизма для личности
— В конечной стадии — происходит распад личности. Но все начинается постепенно. Возникает привычка быть двойственным (то видеть проблему, то не видеть ее), привычка скрывать употребление, в серьезных случаях могут привести к определенным деформациям личностного плана: человек перестает видеть ложь совсем, для него это становится нормой жизни.
Снижаются интеллект, память, внимание. Это бывает очень часто, и даже при небольшом стаже употребления.
Реже, в плохих случаях, могут возникать алкогольные психозы (алкогольный делирий, алкогольный галлюциноз), ну и не надо забывать, что сама по себе алкогольная зависимость относится к психическим расстройствам. Точнее, к психически-поведенческим, — подчеркивает Илья Кислер.
Социальные последствия алкоголизма
- От алкоголизма члена семьи страдают все, но особенно близкие люди. Ситуация зачастую осложняется тем, что родственники и близкие не понимают, что такое зависимость. И настаивают на популярных, но антинаучных методах лечения, таких, как например «кодировки» или «вшивки».
Закономерный отрицательный результат подобного «лечения» заставляет людей поверить в то, что проблему вообще решить нельзя. А это не так.
К сожалению, в Россию относительно недавно пришли научно обоснованные методы лечения зависимостей, такие как когнитивно-поведенческая терапия, мотивационное интервьюирование. Есть и занятия с родственниками зависимых, чтобы обучить их более грамотному поведению, объяснить, что такое зависимость, почему это болезнь и т.д. Курс «Помоги измениться», например, уже снизил во многих семьях внутреннее напряжение, и обучил родственников алкоголиков эффективной коммуникации с зависимыми людьми.
Коллеги пьющего тоже страдают, чаще по причине резких «заболеваний» зависимого. Там ведь зачастую тоже идет вранье: зависимые люди стесняются озвучить истинную причину невыхода на работу после обильного употребления алкоголя. Кстати, на Западе, ситуация часто другая. Там нет такой стигматизации (позорения) зависимых, люди не стесняются признаться в своей проблеме, и поэтому получают своевременное лечение. В этом нам надо брать пример, — подводит итог доктор Кислер.
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