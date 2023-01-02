Нарколог Кислер объяснил, какие органы страдают больше всего, когда вы пьете алкоголь

В нашей стране эту патологию называют алкоголизмом, за рубежом — аддитивным алкогольным расстройством, но суть остается единой: зависимость от алкогольных напитков. Последствия алкоголизма крайне серьезные — страдает как физическое здоровье, так и психика, возникают проблемы в социальной жизни. Если вовремя не повлиять на ситуацию, алкоголизм может привести к трагическим последствиям для самого пьющего и для его окружения. Но далеко не все люди, зависимые от алкоголя, знают о его вреде и фатальных исходах, которыми может угрожать его неумеренное потребление.

Влияние этилового спирта в различных алкогольных напитках на организм многогранно. Длительное употребление алкоголя влияет как на физическое здоровье, так и на психику, провоцирует изменения личности и проблемы с окружающими. Алкоголизм может развиваться на протяжении нескольких лет (реже — месяцев) , без медицинской помощи и комплексной реабилитации человек может полностью разрушить свою жизнь и здоровье, погибнуть при трагических обстоятельствах или остаться инвалидом.

О последствиях алкоголизма мы поговорили с врачом-наркологом, психотерапевтом, членом Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Ильей Кислером.