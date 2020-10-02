Главный нарколог Петербурга: В пандемию петербуржцы пили не больше обычного, а алкогольных психозов стало даже меньше

Пандемия коронавируса не привела к росту числа алкоголиков в Петербурге. Наоборот, алкогольных психозов стало даже меньше, что удивило врачей. По словам главного нарколога Петербурга Дмитрия Константинова, в причинах такого снижения медикам еще предстоит разобраться.

В Петербурге на протяжении последних лет постоянно снижается число страдающих алкоголизмом. Об этом накануне Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом сообщил главный нарколог Петербурга, главный врач Городской наркологической больницы Дмитрий Константинов. Так, по итогам 2019 года, уровень общей заболеваемости алкоголизмом, включая алкогольные психозы, в Петербурге был вдвое ниже аналогичного показателя по РФ, а показатель первичной заболеваемости — ниже в 3-3,5 раза. В этом году, по словам Дмитрия Константинова, тенденция к снижению сохраняется. В первом полугодии 2020-го под диспансерным наблюдением психиатров-наркологов состояли 18 728 петербуржцев, страдающих алкоголизмом, еще 8 лет назад таких было около 38 тысяч человек. Не произошло в городе всплеска пьянства и в период пандемии коронавируса, что многие прогнозировали.

- В период пандемии мы оказывали только экстренную помощь. Больница работала в очень напряженном режиме. Число поступивших в состоянии острого алкогольного опьянения, алкогольных психозов и абстинентного синдрома было таким же, как в прошлом году. Это достаточно непонятная для нас картина, потому что слишком много говорилось о возможном пьянстве в период пандемии. Наши московские коллеги говорили о том, что Петербург захлестнут психозы. Нет, уважаемые товарищи, этого не произошло. Наоборот, произошло снижение количества алкогольных психозов. - сказал главврач Городской наркологической больницы.

Почему в ковидную пандемию алкогольных психозов стало меньше, врачи объяснить пока не могут.

- Повторю, количество поступающих в больницу в состоянии абстиненции нисколько не ниже прошлого года, но в 4 раза ниже показатель по алкогольным психозам. Здесь есть о чем подумать, - сказал Дмитрий Константинов.

В Городской наркологической больнице Петербурга развернуты 373 койки, из которых 100 — реабилитационные. По словам главврача, сегодня в стационаре 100-процентная загрузка.

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