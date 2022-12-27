Кашель, насморк, высокая температура, озноб, ломота в мышцах, резь в глазах, слабость — как только вы почувствовали эти симптомы гриппа или ОРВИ, автоматически выпадаете из жизни минимум на неделю. Всего этого хочется избежать и не дать болезни «подложить свинью» вам и близким на новогодние праздники.
Что же делать, если в транспорте, на работе, в школах ну никак не пройти мимо людей с явными признаками респираторных инфекций? Как быстро остановить развитие болезни, если появились симптомы? Разбираемся с врачом.
врач клинической лабораторной диагностики, директор по продуктовой политике медицинской лаборатории Labquest
- Лучший способ обезопаситься — это плановая профилактика, — говорит врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова. — И в первую очередь речь идет о прививках до начала сезона ОРВИ и гриппа. Их можно сделать и сейчас. Многие люди считают, что если они осенью перенесли простуду, то прививаться от гриппа смысла нет, но это не так. Даже если вы переболели гриппом А осенью, то это не защитит вас от заболевания гриппом Б в январе. А вакцинация поможет сформировать иммунитет.
Врач предупреждает, что тут есть один нюанс — иммунитет после прививки появится не сразу, а эпидемия в разгаре. Но тем, кто не вакцинирован, тоже можно защитить себя.
- В ситуации, когда в коллективе или семье кто-то болен, для экстренной профилактики ОРВИ и гриппа часто используют те же препараты, что и для лечения, — специфические противовирусные, которые заблокируют активность вируса. В инструкциях к каждому препарату указаны профилактические дозы, которые ниже терапевтических и больше по длительности курсового приема. Важно, чтобы препарат согласовал врач, который учтет индивидуальные противопоказания и распишет план профилактики, — говорит Анна Сафонова.
Кроме того, необходимо придерживаться простых правил, которые позволят значительно снизить риск заболевания и остановить распространение вируса.
Что делать, чтобы не заболеть
Соблюдаем дистанцию
- Респираторные вирусы в основном передаются воздушно-капельным и контактным путем. Когда человек чихает и кашляет, разговаривает или говорит, он распространяет вирусы, оседающие на поверхностях, — объясняет эксперт. — Здоровый человек заражается при вдыхании зараженного воздуха или при прикосновении к предметам, содержащим частицы вирусов. На твердых поверхностях вирусы живут от нескольких часов до нескольких недель. То есть заразиться можно не только воздушно-капельным путем, но и при контакте с зараженными купюрами, поручнями в метро, дверными ручками. Даже от собственной одежды.
Поэтому избегайте близкого контакта с внешне больными людьми, держитесь от них на расстоянии не менее 1 метра, советует врач. Не прикасайтесь к поверхностям в местах общественного пользования. Старайтесь избегать закрытых помещений с большим скоплением людей.
Контактируем меньше
- Коллеги, одногруппники и другие люди с признаками заболевания не должны находиться с вами в одном помещении, — предостерегает Анна Сафонова. — Требуйте у руководства отправлять таких сотрудников и учащихся лечиться дома и не распространять инфекцию. В интересах любого руководителя сделать так, чтобы рабочий или учебный процесс не прерывался и не выкашивал подчиненных и учащихся.
Также сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте. Лучше пройтись пешком полчаса, чем болеть неделю.
- Корпоративы, детские утренники и другие мероприятия пока лучше не посещать. Если же это неизбежно, пользуйтесь маской в местах скопления людей, в том числе — на работе. Не забывайте ее менять каждые два часа, — советует врач.
Соблюдаем гигиену
- Контактный путь заражения представляет опасность не из-за прикосновений к больному человеку, а из-за грязных рук, которыми здоровые прикасаются к слизистой рта, носа или глаз, — обращает внимание Анна Сафонова. — Избегайте трогать руками лицо, даже если ваши руки в перчатках. Поэтому всегда тщательно мойте руки, особенно после посещения общественных уборных, транспорта, магазинов — любых мест общественного пользования.
Тщательное мытье рук и промывание носа по возвращении с улицы помогут избежать заражения. Если нет возможности помыть руки с мылом, используйте спиртсодержащие средства или дезинфицирующие салфетки.
Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь. Проводите влажную уборку дома и на рабочем месте ежедневно. Важно, чтобы воздух, которым вы дышите в помещении, не был сухим, оптимальный уровень влажности — до 60–70%.
Ведем здоровый образ жизни
- Соблюдайте режим дня, высыпайтесь, ешьте больше продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, — рекомендует доктор. — Включите в рацион как можно больше продуктов, содержащих витамин С, — цитрусовые, бруснику, клюкву, облепиху. Употребляйте лук, чеснок, плоды жгучих сортов стручкового перца, имбирь. Больше гуляйте на свежем воздухе, избегая общественных мест. Будьте физически активны.
Если все-таки почувствовали недомогание…
- Вызывайте врача и не занимайтесь самолечением, — советует врач Анна Сафонова. — Респираторные вирусные инфекции не так безобидны, как принято считать: грипп, как осложнение, приводит к первичной вирусной пневмонии, которая в дальнейшем может вызвать дыхательную недостаточность и даже бактериальную инфекцию.
Лечение гриппа и ОРВИ отличается, поэтому важно как можно скорее поставить точный диагноз, отмечает эксперт.
- Если смешанная симптоматика не позволяет лечащему врачу гарантированно поставить верный диагноз, потребуется дифференцированная лабораторная диагностика вирусных инфекций дыхательных путей, — говорит Анна Сафонова.