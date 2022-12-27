- Лучший способ обезопаситься — это плановая профилактика, — говорит врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова. — И в первую очередь речь идет о прививках до начала сезона ОРВИ и гриппа. Их можно сделать и сейчас. Многие люди считают, что если они осенью перенесли простуду, то прививаться от гриппа смысла нет, но это не так. Даже если вы переболели гриппом А осенью, то это не защитит вас от заболевания гриппом Б в январе. А вакцинация поможет сформировать иммунитет.

Врач предупреждает, что тут есть один нюанс — иммунитет после прививки появится не сразу, а эпидемия в разгаре. Но тем, кто не вакцинирован, тоже можно защитить себя.

- В ситуации, когда в коллективе или семье кто-то болен, для экстренной профилактики ОРВИ и гриппа часто используют те же препараты, что и для лечения, — специфические противовирусные, которые заблокируют активность вируса. В инструкциях к каждому препарату указаны профилактические дозы, которые ниже терапевтических и больше по длительности курсового приема. Важно, чтобы препарат согласовал врач, который учтет индивидуальные противопоказания и распишет план профилактики, — говорит Анна Сафонова.

Кроме того, необходимо придерживаться простых правил, которые позволят значительно снизить риск заболевания и остановить распространение вируса.