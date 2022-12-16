Правило 5x5

Если весной и летом проветривать помещения можно в течение долгого времени, то зимой подобная тактика фактически невозможна — за 15 минут можно выморозить квартиру так, что согреваться потом придется очень долго.

Поэтому для зимы подходит способ прерывистой или поперечной вентиляции по принципу «5x5». Особенно если вы весь день проводите в помещении, редко выходите на улицу или кто-то дома заболел.

— Проветривать помещение зимой можно способом прерывистой вентиляции — когда вы несколько раз в день на короткий промежуток времени открываете окна. А еще лучше — если есть возможность устроить поперечную вентиляцию, открыв противоположные окна, — рассказали эксперты издания Focus.de. — Правило проветривания зимой можно подвести под формулу «пять на пять». То есть — проветривать пять раз в день по пять минут. Ее вариантом может стать стратегия «3x5» — если вы дома находитесь не постоянно. В этом случае проветривайте утром, когда встаете, вечером, когда возвращаетесь с работы, и последний раз — перед сном.

Эксперты советуют ставить таймер, который будет напоминать вам открывать окна каждые несколько часов.