Хочет, чтобы его услышали

Начиная ссору, человек часто просто пытается привлечь к себе внимание.

— Если человек чувствует себя одиноким, буквально «невидимым» или считает, что он не является приоритетом для своего партнера, он может начать скандал из-за потребности в общении, — говорит Трейси Росс.

Случай из жизни

Муж приходит домой и спрашивает у супруги, как прошел ее день, но она даже не отрывается от телефона, чтобы ему ответить.

— В этот момент он может чувствовать себя менее значительным, разочарованным, что не получил «обратную связь» от близкого. Следующим его шагом вполне может быть «ответка» — например, резкие слова как реакция на первую же просьбу супруги, — объясняет психолог. — Просто мужчина по-другому не может или не хочет проявить свою обиду из-за отказа во внимании.

Боится отношений

— Некоторым людям может быть трудно жить в атмосфере «у нас все радужно и чудесно», хоть звучит это довольно парадоксально, — объясняет психолог Трейси Росс. — Ведь такая гармония означает, что вы с партнером очень близки и предполагает открытость чувств и эмоций. Но не все готовы быть «уязвимыми», признаваясь в том, что у них на душе, а еще боятся «пораниться», если подойдут слишком близко к другому. Вот поэтому люди и начинают ссоры без причины — это идеальный способ держать дистанцию и быть «в безопасности».

Часто так ведут себя люди с избегающим типом привязанности, когда человек очень боится близких отношений.

— У таких людей есть скрытый страх, что близкий человек может «отозвать» свою любовь в какой-то момент, как это случалось с ним раньше в отношениях. Так что механизм преодоления такого страха — начать «драку», — говорит психолог.

Также человек с избегающим типом привязанности может чувствовать себя недостойным любви и попросту устраивает саботаж — ссору из ничего.

— Он затевает скандал на ровном месте, партнер отвечает агрессией и холодностью, и тогда он говорит: «Ну я так и знал! Как только становится непросто, меня отталкивают и отвергают!». Так человек просто создает самоисполняющееся пророчество.