«Только женщина из ничего может сотворить три вещи: салат, шляпку и скандал». Эти слова приписывают великолепной Коко Шанель. Но никто не задумывался — а почему женщины начинают бессмысленную ссору на ровном месте? Да и нередко — мужчины тоже.
— Какими бы бессмысленными ни казались такие ссоры, они часто говорят о скрытой проблеме, которая есть у пары или у конкретного человека, — рассказывает психотерапевт Трейси Росс. — Мне приходилось работать с семьями, у которых скандалы «до неба» начинались с выяснения того, кто должен загрузить посуду в мойку. Но дело там было вовсе не в посудомойке, а в том, что партнеры просто не слышат друг друга.
Что же происходит с вашими отношениями, если пустяковый повод может разжечь нешуточный скандал и ссоры вспыхивают чуть ли не каждый день на ровном месте?
Психолог
Хочет, чтобы его услышали
Начиная ссору, человек часто просто пытается привлечь к себе внимание.
— Если человек чувствует себя одиноким, буквально «невидимым» или считает, что он не является приоритетом для своего партнера, он может начать скандал из-за потребности в общении, — говорит Трейси Росс.
Случай из жизни
Муж приходит домой и спрашивает у супруги, как прошел ее день, но она даже не отрывается от телефона, чтобы ему ответить.
— В этот момент он может чувствовать себя менее значительным, разочарованным, что не получил «обратную связь» от близкого. Следующим его шагом вполне может быть «ответка» — например, резкие слова как реакция на первую же просьбу супруги, — объясняет психолог. — Просто мужчина по-другому не может или не хочет проявить свою обиду из-за отказа во внимании.
Боится отношений
— Некоторым людям может быть трудно жить в атмосфере «у нас все радужно и чудесно», хоть звучит это довольно парадоксально, — объясняет психолог Трейси Росс. — Ведь такая гармония означает, что вы с партнером очень близки и предполагает открытость чувств и эмоций. Но не все готовы быть «уязвимыми», признаваясь в том, что у них на душе, а еще боятся «пораниться», если подойдут слишком близко к другому. Вот поэтому люди и начинают ссоры без причины — это идеальный способ держать дистанцию и быть «в безопасности».
Часто так ведут себя люди с избегающим типом привязанности, когда человек очень боится близких отношений.
— У таких людей есть скрытый страх, что близкий человек может «отозвать» свою любовь в какой-то момент, как это случалось с ним раньше в отношениях. Так что механизм преодоления такого страха — начать «драку», — говорит психолог.
Также человек с избегающим типом привязанности может чувствовать себя недостойным любви и попросту устраивает саботаж — ссору из ничего.
— Он затевает скандал на ровном месте, партнер отвечает агрессией и холодностью, и тогда он говорит: «Ну я так и знал! Как только становится непросто, меня отталкивают и отвергают!». Так человек просто создает самоисполняющееся пророчество.
Хочет взять верх над другим
Начиная пустую ссору на ровном месте, человек может делать это для того, чтобы убедиться — он держит все под контролем.
— Когда люди ссорятся, то вовлекают в конфликт другого человека. Это заставляет их чувствовать себя лучше, потому что, по крайней мере, они контролируют хотя бы эту ситуацию, — объясняет психолог.
Опыт из детства
Иногда любители мелких ссор, которые затеваются без конца, просто не умеют по-другому. Для них это нормальное поведение — так они привыкли коммуницировать еще в детстве, так было принято в семье.
— Если дома родители, братья и сестры, бабушки постоянно ругались, то для выросшего ребенка это будет «правильный» способ общаться с близкими — по умолчанию, — говорит Росс. — Возможно, для такого человека ссоры — это его способ показать другим, что он заботится о вас.
Как перестать ссориться
Если вам «повезло» стать мужем или женой человека, который устраивает ссоры на ровном месте, как бы тяжело ни было — придется научиться терпению и быть чутким и отзывчивым. Ведь скорее всего, поведением вашего близкого управляют чувства одиночества, страха или неуверенности.
— Снизить градус конфликта поможет называние эмоций, — советует психолог Трейси Росс. — Ваш близкий надеется, что вы прочитаете его мысли и сами догадаетесь, о чем он пытается вам сказать. Чтобы не попасть в эту ловушку, просто спросите, а что он в данный момент чувствует? Побудите к этому, сказав: «Я сейчас ощущаю сильное напряжение, а ты?». Поначалу ваш партнер может отреагировать резко, но вам все равно стоит продолжать говорить о своих чувствах.
Психолог отмечает, что чаще всего человек затевает ссору бессознательно, поэтому выражение своих настоящих чувств поможет ему понять, зачем он это делает.
— Как только он признается, что злится из-за того, что вы уделяете ему мало внимания, признайте этот факт, примите, а не спорьте. Таким образом, обсуждение проблемы будет продуктивным и даст шанс на ее благополучное решение, — говорит Росс.