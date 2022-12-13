Сколько раз за день вам сегодня пришлось понервничать? Наша жизнь так или иначе связана с постоянным стрессом. И это нормально, если уметь с ним грамотно справляться и хорошенько отдыхать.
Но бывает, что уровень стресса зашкаливает на протяжении долгого времени. И порой наша нервная система попросту не выдерживает нагрузок. Очень важно поймать этот момент, пока не начались серьезные проблемы как с психическим здоровьем, так и с физическим. Выясним, какие есть признаки, что ваша нервная система перестала справляться со стрессом.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
Когда все валится из рук
По последним данным, расстройства нервной системы выявляются у 25–30% населения, то есть у каждого четвертого в мире. И если низкая работоспособность, перепады настроения и повышенная чувствительность могут быть признаками небольшого стресса и усталости, то некоторые другие проявления указывают на то, что нервная система серьезно расшатана.
Среди них можно выделить:
нарушения сна,
чувство разбитости;
повышенную утомляемость;
неспособность справляться с обычными обязанностями на работе и учебе.
Человека могут одолевать постоянные сомнения, неприятные мысли, страхи и навязчивые состояния. Так, он может по несколько раз возвращаться домой, чтобы проверить, выключил ли утюг, газ, воду, закрыл ли дверь на ключ.
Если человек легко начинает плакать, мгновенно раздражается и теряет самообладание — становится агрессивным и срывается по мелочам, пора бить тревогу.
Спасаем нервную систему
Для начала отследите эти проявления и признайте, что ваш организм, ваше внутреннее состояние нуждаются в помощи. Выйти на уровень физической нормы поможет элементарная забота о себе.
Абрахам Маслоу писал, что сначала мы должны утолять свои физические нужды. Для организма жизнь — важнее всего. Будучи абсолютно здоровым, наполненным энергией человеком, мы переходим на уровень, когда можем контролировать свою психику.
Найдите время и отдохните, побудьте наедине с собой, наполните себя положительными впечатлениями и эмоциями, отстранитесь от всего негативного. Уменьшите уровень информационного шума. Используйте любые известные вам дыхательные практики и упражнения для мышечной релаксации, которые сразу помогут привести тело и сознание в равновесие.
Терапевтичный способ фиксировать реальность — ведение дневника. Так легче сфокусироваться на произошедшем. Когда вы восстановитесь, проанализируйте ситуацию и попытайтесь понять, что могло привести вас к такому состоянию.
Чтобы было легче справляться со стрессовыми ситуациями, развивайте критическое мышление и адаптивный интеллект. Тогда неприятные события не будут загонять вас в угол и вызывать фрустрацию, вы сможете сохранить эмоциональную стабильность даже в самых непростых ситуациях.