Сколько раз за день вам сегодня пришлось понервничать? Наша жизнь так или иначе связана с постоянным стрессом. И это нормально, если уметь с ним грамотно справляться и хорошенько отдыхать.

Но бывает, что уровень стресса зашкаливает на протяжении долгого времени. И порой наша нервная система попросту не выдерживает нагрузок. Очень важно поймать этот момент, пока не начались серьезные проблемы как с психическим здоровьем, так и с физическим. Выясним, какие есть признаки, что ваша нервная система перестала справляться со стрессом.