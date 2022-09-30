Когда одна новость тревожнее другой и весь мир вокруг как будто сошел с ума, взять себя в руки бывает непросто. Между тем, сделать это необходимо — несмотря ни на что, нужно продолжать жить, работать, выполнять свои обязанности.
В такой ситуации легко скатиться в думскроллинг. Думскроллинг — это привычка постоянно пролистывать новости, преимущественно тревожные. Безусловно, быть в курсе происходящего важно, но передозировка такой информацией может ухудшить ваше самочувствие.
Так как же перестать постоянно читать новости? Разбираемся вместе с экспертами.
врач-психиатр
Как отмечает психиатр Ирина Коробкова, главное правило — жестко фильтровать все новости и проверять источники информации. Куча возникающих из-за паники фейков, непроверенных данных, радикальная пропаганда со всех сторон — есть множество причин, почему вы легко можете наткнуться на ложные сообщения. Между тем, информационное давление можно считать сильнейшим фактором стресса.
- Забота о вашем психическом состоянии, психогигиена — это ВАША ответственность. Сейчас это важно как никогда, — поясняет эксперт.
Выберете несколько источников информации, которые, по вашему мнению, заслуживают доверия. И дозируйте количество новостей: совершенно необязательно листать ленту каждые 5 минут, лучше выделить ограниченный период времени, когда вы будете узнавать о том, как изменилась ситуация. Желательно не читать телеграм-каналы и СМИ перед сном.
Это не означает, впрочем, что можно надеть розовые очки и вообще игнорировать происходящее в мире. Это значит признать серьезность ситуации, но вместе с тем принять: есть вещи, на которые повлиять мы не в силах, а есть то, что как раз возможно держать под контролем. Именно на этом и нужно сосредоточиться.
Другой замечательный способ отвлечь себя от тревожных новостей — помогать другим. Как отмечает психиатр, когда кажется, что все потеряло смысл и вы абсолютно бессильны, помощь другим может спасти вас и заставить чувствовать себя гораздо лучше.
А еще постарайтесь почаще общаться с родными и друзьями. Оставайтесь на связи и заботьтесь друг о друге по мере сил.
Еще один важный аспект, о котором многие забывают во время сильного стресса — удовлетворение базовых потребностей. Несмотря на все события в мире, вам все еще нужно высыпаться, регулярно есть, двигаться для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Если из-за паники режим дня сбивается, вам будет еще тяжелей — не будет никаких сил, да и последнее ощущение хоть какой-то стабильности вас покинет.
Телесно-ориентированный психолог
Спасительное хобби
Психолог Анна Наговицина советует попробовать для борьбы со стрессом новые увлечения. По ее словам, расслабиться и отвлечься от новостной ленты помогут хобби, которые активируют мелкую моторику. Это может быть рукоделие, кулинария или конструктор.
При этом именно работа с пряжей и нитками особенно эффективна для снятия тревожности — во время такого хобби ваше тело получает несколько нетипичных сигналов через нервные окончания. Будет еще лучше, если вы будете использовать нити из разных материалов.
Если вы не можете понять, какой способ вышивки подойдет вам лучше всего, проанализируйте свой характер. Любителям кропотливой работы понравится вышивание гладью. А тот, кто любит держать ситуацию под контролем, наверняка получит удовольствие от вышивания крестиком.