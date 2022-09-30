Когда одна новость тревожнее другой и весь мир вокруг как будто сошел с ума, взять себя в руки бывает непросто. Между тем, сделать это необходимо — несмотря ни на что, нужно продолжать жить, работать, выполнять свои обязанности.

В такой ситуации легко скатиться в думскроллинг. Думскроллинг — это привычка постоянно пролистывать новости, преимущественно тревожные. Безусловно, быть в курсе происходящего важно, но передозировка такой информацией может ухудшить ваше самочувствие.

Так как же перестать постоянно читать новости? Разбираемся вместе с экспертами.