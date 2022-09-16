Черный или зеленый: диетолог объяснила, какой чай лучше пить перед сном

Чашка чая на ночь, чтобы успокоиться и быстрее уснуть — по такому сценарию действуют многие. Кто-то отдает предпочтение зеленому чаю как более полезному, кто-то выбирает классический черный по привычке. Какой же напиток на самом деле способен настроить нас на отдых?
эндокринолог, диетолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наукvk.com/smclinic_spb
- Прежде всего стоит помнить, что практически в любом сорте чая содержится кофеин, — предупреждает эндокринолог, диетолог Оксана Панова.
Вообще, принято считать, что концентрация кофеина выше в зеленом чае, так как его листы подвергаются минимальной ферментации и сохраняют свой естественный химический состав. Но это не совсем так.
- Количество кофеина в напитке зависит от множества различных факторов, — говорит Оксана Панова. — К ним относятся регион производства, особенности конкретного сорта, способ и продолжительность заварки. Так что черный чай вполне способен дать более мощный заряд энергии, нежели зеленый. Содержание кофеина в обычной чашке такого напитка может быть до 80 граммов.
Утром или днем крепкий чай поможет взбодриться и повысит концентрацию внимания. Однако в вечернее время такая доза кофеина способна привести нервную систему в состояние перевозбуждения и спровоцировать бессонницу. Так что для расслабления перед сном черный чай — однозначно не лучший выбор.
- В зеленом чае стимулирующий эффект кофеина несколько нивелируется за счет содержания L-теанина, — объяснила «Доктору Питеру» врач Панова. — Эта аминокислота обладает успокоительным эффектом и стимулирует выработку дофамина и серотонина — гормонов «радости». Теанин снижает уровень стресса, способствует расслаблению, а при регулярном употреблении помогает решить проблемы с засыпанием и улучшить качество сна.
Получается, что с этой точки зрения в вечернее время лучше отдать предпочтение именно зеленому чаю. Хотя использовать его в качестве альтернативы снотворному все равно не получится. У зеленого чая есть и еще одна особенность — он разгоняет обменные процессы в организме и обладает мочегонным эффектом.
- Выпив чашку чая непосредственно перед сном, вы рискуете вообще не выспаться из-за частых походов в туалет, — предупреждает эндокринолог Панова. — Побочным эффектом такого чаепития также могут стать еще и отеки на утро.
В качестве альтернативы черному и зеленому чаю перед сном лучше использовать травяные чаи: с ромашкой, лавандой, мятой или мелиссой. Они не содержат кофеина и дают легкий седативный эффект. При этом мята, и ромашка также помогают избавиться от головной боли, а лаванда снижает уровень тревожности.
- Единственный момент: травяные чаи иногда способны вызывать аллергическую реакцию, — обращает внимание врач. — Кроме того, они не всегда сочетаются с препаратами для нормализации давления. Так что при заболеваниях сердечно-сосудистой системы их стоит пить с осторожностью.
Еще один важный момент в истории с чаем — способ заварки. Лучше вечером использовать поменьше заварки или разбавлять чай молоком.
- Значение имеет и температура воды: чем она выше, тем больше кофеина будет в напитке, — говорит Оксана Панова. — Так что в вечернее время листья лучше заливать не крутым кипятком, а просто горячей водой.
Последнюю чашку чая желательно выпивать не перед самым отходом ко сну. Хотя некоторые люди спокойно засыпают и сразу после чашки крепкого кофе, а другие маются от бессонницы после стакана черного чая, выпитого еще в обед.
- Если говорить о каких-то общих правилах, то чай следует пить не позднее чем за 2-3 часа до сна, — рекомендует врач. — А при повышенной возбудимости или проблемах с засыпанием последнюю чашку чая лучше выпить в районе 18-19 часов вечера.