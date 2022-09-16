Черный или зеленый: диетолог объяснила, какой чай лучше пить перед сном

В качестве альтернативы черному и зеленому чаю перед сном лучше использовать травяные чаи: с ромашкой, лавандой, мятой или мелиссой. Они не содержат кофеина и дают легкий седативный эффект. При этом мята, и ромашка также помогают избавиться от головной боли, а лаванда снижает уровень тревожности.

- Единственный момент: травяные чаи иногда способны вызывать аллергическую реакцию, — обращает внимание врач. — Кроме того, они не всегда сочетаются с препаратами для нормализации давления. Так что при заболеваниях сердечно-сосудистой системы их стоит пить с осторожностью.

Еще один важный момент в истории с чаем — способ заварки. Лучше вечером использовать поменьше заварки или разбавлять чай молоком.

- Значение имеет и температура воды: чем она выше, тем больше кофеина будет в напитке, — говорит Оксана Панова. — Так что в вечернее время листья лучше заливать не крутым кипятком, а просто горячей водой .

Последнюю чашку чая желательно выпивать не перед самым отходом ко сну. Хотя некоторые люди спокойно засыпают и сразу после чашки крепкого кофе, а другие маются от бессонницы после стакана черного чая, выпитого еще в обед.

- Если говорить о каких-то общих правилах, то чай следует пить не позднее чем за 2-3 часа до сна, — рекомендует врач. — А при повышенной возбудимости или проблемах с засыпанием последнюю чашку чая лучше выпить в районе 18-19 часов вечера.