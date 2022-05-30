Диетолог Арзамасцев назвал распространенные болезни, при которых стоит отказаться от чая

Однако в некоторых случаях от напитка все же придется отказаться или постараться пить его как можно реже. Это относится к людям со следующими заболеваниями:

гипертонией,

подагрой,

бессонницей,

острыми заболеваниями желудка.

«Чем больше заварки мы кладем, тем большее количество пуринов проникает в напиток. То есть тем людям, у кого есть подагра, чай нужно исключить вообще либо пить слабо заваренный», — рассказал Евгений Арзамасцев «Москве 24».

Если мы говорим о гипертониках, то тут тоже есть определенный риск. В чае содержится кофеин, который может стать причиной резкого повышения давления. Поэтому если у вас диагностирована гипертония, то обязательно контролируйте крепость напитка.