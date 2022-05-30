Диетолог Арзамасцев назвал распространенные болезни, при которых стоит отказаться от чая

Собираться за чашечкой чая — добрая традиция, которая наверняка есть почти в каждой семье. Мы пьем чай после обеда и после ужина, приглашаем гостей на чашечку ароматного чая с тортиком, завариваем этот напиток, чтобы посмотреть кино или же пьем его во время работы. Некоторые люди не замечают, как за день могут выпить по 3-5 кружек чая. Его легко приготовить, он вкусный, сочетается со многими продуктами. Даже если человек — заядлый кофеман, то наверняка вечером он отдаст предпочтение чашечке чая.
врач-диетолог, нутрициолог
Однако в некоторых случаях от напитка все же придется отказаться или постараться пить его как можно реже. Это относится к людям со следующими заболеваниями:
гипертонией,
подагрой,
бессонницей,
острыми заболеваниями желудка.
«Чем больше заварки мы кладем, тем большее количество пуринов проникает в напиток. То есть тем людям, у кого есть подагра, чай нужно исключить вообще либо пить слабо заваренный», —
Если мы говорим о гипертониках, то тут тоже есть определенный риск. В чае содержится кофеин, который может стать причиной резкого повышения давления. Поэтому если у вас диагностирована гипертония, то обязательно контролируйте крепость напитка.
Тоже самое можно сказать и тем, кто страдает от бессонницы. В чае, как уже упоминалось, содержится кофеин — именно он может усугубить проблемы со сном. Лучше отдайте предпочтение стакану воды, соку или компоту.
И еще одна причина, из-за которой может быть запрещен чай — это проблемы с ЖКТ. «Если есть какие-то острые заболевания желудка, то чай все-таки тоже нежелательно пить. Напиток может стимулировать ухудшение ситуации», — заключил специалист.
В любом случае, можно или нельзя вам пить чай, должен решать ваш лечащий врач. Все будет зависеть от возраста, индивидуальных особенностей организма, а также характера самого заболевания.
Кстати
Один из самых популярных травяных чаев — ромашковый. Его принято считать отличным успокоительным средством. Однако на этом полезные свойства напитка не заканчиваются. Врачи уверены: женщинам стоит пить такой чай на ежедневной основе. Как правильно готовить этот напиток и как он действует на организм, можно прочитать ЗДЕСЬ.