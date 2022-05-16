Комфортное давление

- Показатели артериального давления лабильны — они меняющиеся и неустойчивые. Многие пациенты, скорее всего, замечали, что при повторном измерении давления через 10-20 минут, цифры на тонометре меняются. На это влияет множество факторов, — объясняет врач-терапевт-кардиолог Алексей Жито. — Стоит начать с того, что существует специально разработанный алгоритм измерения давления: нужно это делать, сидя на твердой поверхности, не скрещивать ноги, расслабить мышцы и не разговаривать. Разумеется, что в реальной жизни мы не всегда можем следовать инструкции.

Комфортное давление существует, объясняет врач — и для каждого оно свое.

- Нормой артериального давления для здорового человека считается 120/80 или немного ниже, — отмечает Алексей Жито. — Но, например, некоторые пациенты с артериальной гипертензией плохо переносят давление ниже идеального, в таком случае им целесообразно назначить медикаментозное лечение. Но даже если у пациента нет артериальной гипертензии, но давление пониженное или низкое (ниже 90/60), то это тоже плохо воздействует на организм, в частности — на сердце и на внутренние органы. Повышенное или высокое давление (выше 120/80) может провоцировать инфаркты, инсульты, ишемическую болезнь сердца. И это так, даже если вы не чувствуете себя при этом плохо.

Низким артериальным давлением, или гипотонией, принято считать показатели ниже 90/60. Стоит отметить, что человек с низким давлением, как правило, апатичный, вялый, ему часто бывает холодно.

Причины гипотонии