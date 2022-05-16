По данным ВОЗ, артериальная гипертензия — самое распространенное заболевание как среди мужчин, так и у женщин. Причем, по данным статистики за последние годы, женщины — более дисциплинированные пациенты. Число случаев невылеченной гипертонии среди представительниц прекрасной половины человечества снизилось на 12%.
Считается, что давление у человека в норме тогда, когда сердце эффективно справляется с нагрузкой и сосуды эластичны.
Но какое давление в норме у здорового человека и может ли комфортное давление быть у каждого своим?
врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог
Комфортное давление
- Показатели артериального давления лабильны — они меняющиеся и неустойчивые. Многие пациенты, скорее всего, замечали, что при повторном измерении давления через 10-20 минут, цифры на тонометре меняются. На это влияет множество факторов, — объясняет врач-терапевт-кардиолог Алексей Жито. — Стоит начать с того, что существует специально разработанный алгоритм измерения давления: нужно это делать, сидя на твердой поверхности, не скрещивать ноги, расслабить мышцы и не разговаривать. Разумеется, что в реальной жизни мы не всегда можем следовать инструкции.
Комфортное давление существует, объясняет врач — и для каждого оно свое.
- Нормой артериального давления для здорового человека считается 120/80 или немного ниже, — отмечает Алексей Жито. — Но, например, некоторые пациенты с артериальной гипертензией плохо переносят давление ниже идеального, в таком случае им целесообразно назначить медикаментозное лечение. Но даже если у пациента нет артериальной гипертензии, но давление пониженное или низкое (ниже 90/60), то это тоже плохо воздействует на организм, в частности — на сердце и на внутренние органы. Повышенное или высокое давление (выше 120/80) может провоцировать инфаркты, инсульты, ишемическую болезнь сердца. И это так, даже если вы не чувствуете себя при этом плохо.
Низким артериальным давлением, или гипотонией, принято считать показатели ниже 90/60. Стоит отметить, что человек с низким давлением, как правило, апатичный, вялый, ему часто бывает холодно.
Причины гипотонии
варикозная болезнь ног. Кровь скапливается, тем самым создает отеки, в результате чего давление снижается;
анемия;
патология щитовидной железы.
Не ставьте диагноз сами себе — обратитесь к врачу, у которого более точные методики определения причины низкого или высокого давления.
- Показатели выше 90/60 (но ниже 120/90) считаются низко-нормальным давлением. Если пациент хорошо переносит такое давление, то для него это будет считаться нормой, — поясняет врач-кардиолог. — Нужно всегда помнить, что давление индивидуально и может быть разным в зависимости от ситуации, настроения, положения тела, принятия пищи и так далее.
Как часто нужно измерять давление и когда бить тревогу
- Прежде всего, нужно понимать, здоров ли человек или у него есть сердечно-сосудистая патология, — говорит Алексей Жито. — Если речь идет о здоровом человеке, то общепринятой нормы частоты измерения давления нет. Для гипотоников и гипертоников разработаны специальные рекомендации — как часто измерять показатели. Пациентам с пониженным или, наоборот, повышенным давлением, нужно измерять его 2-3 раз в день в зависимости от назначенной терапии. Если появляются сопутствующие отклонения: болит или кружится голова, появляется тошнота, — то в этом случае давление нужно измерить дополнительно.
Для срочного обращения к врачу не существует порогового значения давления, все очень индивидуально, уточняет эксперт.
- Например, для гипертоника давление 170, 180 или 200 не является запредельным, чаще всего пациент адаптирован к нему, чувствует повышение и знает, что нужно сделать в этот момент, — говорит кардиолог. — В то же время для гипотоника со стандартным давлением 90/60 резкое повышение показателей до 140 сигнализирует о необходимости похода к врачу. Показаться врачу следует и тем пациентам, которые впервые зафиксировали давление выше 140/90, а также тем, кто уже привык к повышенному давлению, которое время от времени выше «личных показателей».
Низкое или высокое? Как не перепутать симптомы
- У гипертонии и гипотонии есть следующие неспецифичные признаки: головная боль, тошнота, шум в ушах, сердцебиение, снижение остроты зрения, раздражительность, потливость, — рассказывает врач-кардиолог. — У гипотонии есть отличительные черты: слабость, потеря сознания, нарушения координации движений, бледность кожи, замедление или учащение пульса.
Однако всегда есть вероятность перепутать симптомы. Поэтому при уже установленных сердечно-сосудистых заболеваниях тонометр всегда должен быть под рукой: в домашней и рабочей аптечках. Отправляясь на дачу или в путешествие, захватите с собой тонометр, сейчас продаются компактные приборы, которые не занимают много места.
Как погода влияет на давление
- Термин «метеозависимость» официальной медициной не до конца признан, но такая зависимость может быть, — говорит врач. — Наш организм — это сложный механизм, который реагирует на определённые погодные изменения заметными отклонениями от нормы, например, повышением или понижением артериального давления, возникновением сильной головной боли. Может отмечаться нарушение сердечного ритма и даже повышение уровня лейкоцитов в крови. При изменении уровня артериального давления сосуды могут расширяться и давление падает. А у гипертоников, у которых нарушен сосудистый тон, наоборот, сосуды сужаются и давление повышается. Таким образом, метеозависимость может проявляться как у гипотоников, так и у гипертоников.
Давление и баня
- Сауна, хаммам, баня могут быть полезны и для гипотоников, и для гипертоников. Перед посещением бани обязательно нужно измерить давление, если вы знаете, что оно бывает повышенным, пониженным или может «скакать», — советует врач. — Например, пациент адаптирован к давлению 130/85, а перед посещением сауны тонометр показывает 150 — разумеется, в таком случае поход откладывается до нормализации артериального давления. В любом случае, нужно соблюдать меры осторожности, лучше начинать с одного захода, постепенно увеличивая время и/или количество раз. До и после банных процедур обязательно надо измерять давление и корректировать тактику поведения в связи с показателями.
Гипотоникам также следует в бане пить много воды, чтобы не произошло обезвоживание, а гипертоникам — не есть соль в день, во время и после сауны — излишнее количество соли может спровоцировать гипертонический криз, советует доктор.
Что повышает давление
- Сосуды — это орган, живущий своей жизнью, они сужаются и расширяются, теряют эластичность с возрастом. Сосуд представляет собой замкнутое пространство и если сосуд сужается, то давление внутри него повышается, — объясняет врач-кардиолог. — Вот факторы, повышающие давление:
тревожность,
стресс,
эндокринные заболевания (например, тиреотоксикоз — избыточная функция щитовидной железы),
избыток гормонов надпочечников (альдостерон-ренин, кортизол),
нарушение режима труда и отдыха,
бессонные ночи.
- Чем старше мы становимся, тем более суженными и ригидными становятся наши сосуды. В молодом возрасте сосуды с легкостью поддаются различным изменениям, они более эластичные и расширенные. Поэтому придерживаться здорового образа жизни лучше с молодых лет, чтобы избежать серьезных заболеваний в будущем, — рекомендует врач Алексей Жито.