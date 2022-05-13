Кардиолог Серебрянский объяснил, почему смертельно опасно резко снижать давление

Повышенное давление встречается у людей самого разного возраста, в том числе и у молодых. Однако некоторые до сих пор считают, что от этого недуга страдают исключительно пенсионеры. Врачи уже не первый год твердят: и молодым, и пожилым одинаково важно контролировать артериальное давление. Это занимает не больше 5 минут в день. Достаточно купить самый обыкновенный тонометр и положить его в домашнюю аптечку. Устройство просто в использовании, с ним справится даже старушка: достаточно нажать на кнопку и подождать пару минут.
Почему пониженное давление может быть опасно
Если же человек уже знает, что он гипертоник, то ему знакомы симптомы этого состояния. И тогда он стремится как можно скорее привести давление в норму. Некоторые же перебарщивают с лекарствами, думая, что хорошего много не бывает. И очень зря, говорит кардиолог Юрий Серебрянский. Резкое снижение артериального давления может привести к печеночной и почечной недостаточности, а также к инсульту и инфаркту.
Кардиолог, заслуженный врач РФ
«Перебор снижающих давление лекарственных препаратов, зачастую несовместимых или однонаправленных без измерения давления, то есть на авось, по самочувствию, как раз и может привести к резкому падению давления. Вплоть до обморочного состояния и потери сознания», —
Также стоит быть внимательным тем людям, которые принимают мочегонные препараты — если переборщить, то давление тоже может резко упасть. Когда происходит это самое резкое падение, то ухудшается кровообращение во многих органов. И в первую очередь страдает именно головной мозг. У человека может закружиться голова, вероятно, он упадет в обморок, а в некоторых случаях все может закончиться даже инсультом.
Кроме того, также ухудшается питание сердца, что может привести к инфаркту миокарда, объясняет врач. Еще один орган, который страдает — это почки. Из-за резкого снижения давления может развиться почечная недостаточность. И, конечно же, в зоне риска наша печень. Ее питание ухудшается, развивается печеночная недостаточность.
Как понять, что давление уже понижено
Ключевыми проявлениями могут быть:
головокружение;
общая слабость;
недомогание,
быстрая утомляемость,
«туманность» в голове,
диффузная головная боль ноющего характера,
тяжесть в ногах,
снижение зрения;
в тяжелых случаях возможны обморочные состояния, которые сопряжены с высоким риском травматизации;
большинство гипотоников метеозависимы.
В любом случае, следить за давлением необходимо всем — гипотоникам и гипертоникам. Однако при измерении давления тонометр может показать вам неверные цифры — на 10 или даже 50 единиц выше или ниже. Причин для этого немало, и некоторые — не самые очевидные. Почему цифры могут сильно различаться? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.