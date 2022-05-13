Кардиолог Серебрянский объяснил, почему смертельно опасно резко снижать давление

Повышенное давление встречается у людей самого разного возраста, в том числе и у молодых. Однако некоторые до сих пор считают, что от этого недуга страдают исключительно пенсионеры. Врачи уже не первый год твердят: и молодым, и пожилым одинаково важно контролировать артериальное давление. Это занимает не больше 5 минут в день. Достаточно купить самый обыкновенный тонометр и положить его в домашнюю аптечку. Устройство просто в использовании, с ним справится даже старушка: достаточно нажать на кнопку и подождать пару минут.

Почему пониженное давление может быть опасно

Если же человек уже знает, что он гипертоник, то ему знакомы симптомы этого состояния. И тогда он стремится как можно скорее привести давление в норму. Некоторые же перебарщивают с лекарствами, думая, что хорошего много не бывает. И очень зря, говорит кардиолог Юрий Серебрянский. Резкое снижение артериального давления может привести к печеночной и почечной недостаточности, а также к инсульту и инфаркту.