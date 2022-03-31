Кардиолог Медведева объяснила, как правильно выбрать тонометр для домашнего использования

Гипертонию часто называют «тихим убийцей»: вы можете не чувствовать высокое давление, в то время как оно медленно, но верно разрушает ваш организм. Поэтому медики рекомендуют периодически измерять давление даже тем, кого ничего не беспокоит. Это касается как молодых, так и пожилых. Измерить давление — это дело, на которое уйдет не больше пяти минут, но так вы сможете защитить себя от развития опасных болезней.
Врача-терапевт, кардиолог Медицинского центра «СОГАЗ» в Колпино
«Одна из особенностей гипертонии состоит в том, что болезнь долгое время может протекать бессимптомно. Примерно треть пациентов, страдающих от высокого давления даже и не подозревают, что у них есть проблемы со здоровьем. Однако если запустить болезнь, то человек рискует заработать инфаркт или инсульт», — говорит кардиолог.
Несмотря на то, что во время любого медицинского осмотра врач обязательно измерит вам давление, тонометр должен быть в каждом доме. Контролировать артериальное давление — это очень полезная привычка, к которой стоит себя обязательно приучить.
Про показатели на приборе
Показатели артериального давления делятся на несколько категорий:
Нормальное артериальное давление — систолическое (верхнее) — находится в диапазоне от 120 до 129 мм ртутного столба и диастолическое — нижнее, — от 80 до 84 мм;
Повышенное артериальное давление —130-139/85-89;
Артериальная гипертензия 1 стадии — 140-159/ 90-99;
Артериальная гипертензия 2 стадии — 160-179/100-109;
Артериальная гипертензия 3 стадии — выше 180/120 мм;
Гипертонический криз — внезапное повышение АД, сопровождающееся клиническими симптомами: покраснение лица, головная боль, тошнота и рвота. Возможно носовое кровотечение или сильный озноб. В этом случае человеку необходима срочная медицинская помощь.
«Конечно, людям с нормальными показателями нет необходимости измерять давление ежедневно. Людям, которые уже когда-то замечали у себя завышенные цифры я рекомендую вести дневник артериального давления и измерять его каждый день в одно и то же время, например, утром и вечером. Это важно для подбора и коррекции терапии», — говорит кардиолог.
Следует помнить, что каждый человек адаптирован к своим цифрам АД, у каждого свои «комфортные» показатели. Однако, всем следует придерживаться верхней границы допустимых значений систолического АД: ниже 140 мм ртутного столба.
Важная деталь: обязательно следует измерить давление при плохом самочувствии. Головные боли (от незначительных до невыносимых), ощущение мелькающих мошек перед глазами, потеря четкости зрения, носовое кровотечение, боль в груди, затрудненное дыхание, шум в ушах, головокружение — все это четкий сигнал взять тонометр в руки.
Как правильно выбрать тонометр
Чтобы прибор показывал точный результат, а сам процесс измерения давления не вызывал никаких трудностей — особенно это касается пожилых — важно купить такой тонометр, который бы идеально подходил для домашней аптечки.
Тонометры бывают:
автоматические,
полуавтоматические;
механические.
«Механические состоят из манжеты, груши, которая наполняет воздухом эту самую манжету, а также манометра — на нем отражается давление и стетоскопа, с помощью которого прослушиваются тоны сердца. Механические тонометры считаются наиболее точными, однако требуют определенных навыков и умения слушать тоны сердца. Они, скорее, предназначены для использования медицинскими работниками», — поясняет кардиолог.
Правильно измерить давление самому себе с помощью механического тонометра достаточно сложно. Поэтому для самостоятельного использования лучше приобрести:
либо полуавтоматические тонометры, где накачивание манжеты осуществляется с помощью груши вручную;
или автоматические тонометры — здесь для накачивания требуется лишь нажать кнопку.
Определить, какой подойдет именно вам, поможет лишь практика. Пожилым людям чаще всего удобнее использовать именно автоматический прибор — с ним обращаться проще всего.
Важно учитывать, что у людей с нарушением сердечного ритма показатели могут быть неточными. Для такой категории пациентов существуют тонометры с функцией трехкратного измерения давления и индикатором определения аритмии.
Как правильно измерять артериальное давление
Не курите, не пейте кофе и не занимайтесь физической нагрузкой в течение 30 минут до измерения артериального давления;
Перед процедурой стоит опорожнить мочевой пузырь;
Перед измерением давления спокойно посидите около 5 минут;
Сядьте прямо перед столом, спина должна быть ровная, хорошо, если будет опора, например, стул с высокой спинкой;
Поставьте обе ступни на землю, не скрещивайте ноги;
Положите руку с манжетой на стол на уровне груди. Манжета должна находиться на два пальца выше сгиба руки. Убедитесь, что манжета для измерения артериального давления прилегает плотно, но не слишком туго;
Манжета должна быть на коже, а не на одежде;
Не разговаривайте во время измерения артериального давления.