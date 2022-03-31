Кардиолог Медведева объяснила, как правильно выбрать тонометр для домашнего использования

«Одна из особенностей гипертонии состоит в том, что болезнь долгое время может протекать бессимптомно. Примерно треть пациентов, страдающих от высокого давления даже и не подозревают, что у них есть проблемы со здоровьем. Однако если запустить болезнь, то человек рискует заработать инфаркт или инсульт», — говорит кардиолог.

Несмотря на то, что во время любого медицинского осмотра врач обязательно измерит вам давление, тонометр должен быть в каждом доме. Контролировать артериальное давление — это очень полезная привычка, к которой стоит себя обязательно приучить.