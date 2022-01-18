Артериальная гипертензия (высокое давление), безусловно, является значимым фактором риска инфаркта миокарда и инсульта, но не единственным! Поэтому сердечно-сосудистые события возможны и у гипотоников. Да, они встречаются реже, но все же не следует терять бдительность.
Основное проявление патологической гипотонии — снижение кровотока в периферических сосудах. Как следствие, снижение питания органов кислородом (гипоксия) и прочими полезными компонентами крови. При физиологической гипотонии прогноз благоприятный, у людей обычно нет серьезных проблем в здоровье. Если жалоб, связанных с пониженным давлением, нет, и человек к нему адаптирован, то гипотония вреда организму не наносит. Но так бывает не всегда, и подробности мы попросили уточнить кардиолога Татьяну Чернушенко.
Татьяна Чернушенко
кардиология
Врач-кардиолог Городской поликлиники №52 филиал №1 (Москва), врач общей практики, член Российского кардиологического общества (РКО) и Европейского общества кардиологов (ESC), к.м.н.www.instagram.com/dr.chernushenko/
Как «опознать» гипотонию: 10 признаков
Ключевыми проявлениями может быть:
головокружение;
общая слабость;
недомогание,
быстрая утомляемость,
«туманность» в голове,
диффузная головная боль ноющего характера,
тяжесть в ногах,
снижение зрения;
в тяжелых случаях возможны обморочные состояния, которые сопряжены с высоким риском травматизации;
большинство гипотоников метеозависимы.
Типичный гипотоник — худая бледная девушка, с легко возбудимой нервной системой.
Какое давление считают низким?
Гипотонией называют состояние, когда давление снижается менее 100/60 мм рт. ст., либо снижается на 20% и более от исходного АД (нормального). Врачи выделяют физиологическую гипотонию, пониженное давление, не влияющее на самочувствие, и патологическую, с резкими, довольно неприятными симптомами.
Варианты физиологической гипотонии — это наследственная особенность, сниженное давление у спортсменов в результате активных тренировок, адаптационная — типична для жителей высокогорных и суб- и тропических стран.
Такая гипотония обычно выявляется случайно, она не требует никакого лечения!
Патологическая гипотония портит жизнь пациенту, при ней всегда много жалоб и резко страдает самочувствие. Подобное состояние может возникать в ситуациях:
прием лекарств от давления, бета-блокаторов и некоторых других;
как осложнение при шоке или коллапсе, инфаркте миокарда;
при отравлении некоторыми веществами;
на фоне гормональных нарушений при проблемах надпочечников или щитовидной железы.
Особые состояния
Есть ряд патологий, при которых давление в основном снижается при изменении положения тела — ортостатическая гипотония. То есть она связана с резким переходом из горизонтального в вертикальное положение (например, подъем с постели). Основная причина — низкий тонус кровеносных сосудов. Такое возможно, если они поражены атеросклерозом, есть проблемы с нервной системой, спинным мозгом.
Низкое давление типично для анемии, обезвоживания из-за полиурии (частого и обильного мочеиспускания) или поноса. Пониженное давление возможно при варикозе, когда часть крови застаивается в пораженных венах.
Может ли низкое давление перейти в высокое?
С возрастом гипотония может трансформироваться в артериальную гипертензию, особенно при наличии аналогичных проблем в семье (гипертония у родителей, бабушек/дедушек). При этом повышение давления даже до 130-135/80 (когда еще норма) переносится очень плохо с разнообразной неприятной симптоматикой.
Гипотония как хроническое состояние гораздо менее опасна (хотя и неприятна по проявлениям), чем гипертония.
Бывает ли у гипотоников атеросклероз?
Если у вас отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, факторы риска (курение, нарушение липидного обмена, сахарный диабет и т.д.), то независимо от уровня давления атеросклероз будет.
Можно ли победить гипотонию?
Лечить пониженное давление нужно тогда, когда есть жалобы, страдает общее состояние. Но конкретные рекомендации даст только врач, причем, медикаменты не будут на первых позициях. Начать нужно с питания, отказаться от диет, есть побольше белковых продуктов, не исключать соль и потреблять витамины. Полезен сыр, а вот с кофе и чаем важно не усердствовать. Они могут стать привычкой, и без стимулятора, допинга, организм будет «бунтовать».
Нормализовать давление помогает активность — любая, которая нравится: плавание, бег, лыжи, велосипед. Если вы офисный сотрудник, каждые 60-90 минут нужно встать, размяться, пройтись.
При ортостатической гипотензии важно научиться правильно вставать с кровати — это медленный, постепенный переход из горизонтального в вертикальное положение.
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