Артериальная гипертензия (высокое давление), безусловно, является значимым фактором риска инфаркта миокарда и инсульта, но не единственным! Поэтому сердечно-сосудистые события возможны и у гипотоников. Да, они встречаются реже, но все же не следует терять бдительность.

Основное проявление патологической гипотонии — снижение кровотока в периферических сосудах. Как следствие, снижение питания органов кислородом (гипоксия) и прочими полезными компонентами крови. При физиологической гипотонии прогноз благоприятный, у людей обычно нет серьезных проблем в здоровье. Если жалоб, связанных с пониженным давлением, нет, и человек к нему адаптирован, то гипотония вреда организму не наносит. Но так бывает не всегда, и подробности мы попросили уточнить кардиолога Татьяну Чернушенко.