Все знают об опасности высокого давления — подскочить оно может у человека в любом возрасте, а некоторые даже живут с «нездоровыми» показателями многие годы. Считается, что пониженное давление для человека менее опасно — гипотоники лишь быстрее устают и мерзнут чаще. Но на самом деле, резкое снижение артериального давления — очень тревожный симптом. Особенно, если с ним столкнуться впервые.

Какое давление считается низким

Врачи называют «условно нормальными» для гипотоников — 90/60 мм рт столба. Если для вас и эти показатели низкие или цифры на тонометре упали еще больше — пора бить тревогу. Особенно, если появились и другие опасные симптомы — холодный пот, частое дыхание, боль в груди, одышка, слабый или наоборот — учащенный пульс (частота сердечных сокращений — 90 ударов в минуту) и тем более — потеря сознания, рассказала Пятому каналу врач-кардиолог Наталья Гаврилюк. В этих случаях надо вызывать скорую или ехать в больницу.

Причины резкого падения давления:

инфаркт,

тромбоэмболия легочной артерии,

жизнеугрожающая аритмия,

инсульт.

Еще одна серьезная причина — передозировка препаратами для снижения давления.

- Медикаментозная гипотензия достаточно опасна, — заявила врач. — Поэтому, если снижение артериального давления связано с избытком приема антигипертензивных препаратов, в этом случае тоже можно говорить об экстренной госпитализации.

Самое опасное при низком давлении — это гипоксия, дефицит кислорода в органах и тканях. Как известно, кислородное голодание вызывает определенные необратимые процессы в организме, которые тяжело поддаются коррекции.