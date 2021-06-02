Все знают об опасности высокого давления — подскочить оно может у человека в любом возрасте, а некоторые даже живут с «нездоровыми» показателями многие годы. Считается, что пониженное давление для человека менее опасно — гипотоники лишь быстрее устают и мерзнут чаще. Но на самом деле, резкое снижение артериального давления — очень тревожный симптом. Особенно, если с ним столкнуться впервые.
Какое давление считается низким
Врачи называют «условно нормальными» для гипотоников — 90/60 мм рт столба. Если для вас и эти показатели низкие или цифры на тонометре упали еще больше — пора бить тревогу. Особенно, если появились и другие опасные симптомы — холодный пот, частое дыхание, боль в груди, одышка, слабый или наоборот — учащенный пульс (частота сердечных сокращений — 90 ударов в минуту) и тем более — потеря сознания, рассказала
Причины резкого падения давления:
инфаркт,
тромбоэмболия легочной артерии,
жизнеугрожающая аритмия,
инсульт.
Еще одна серьезная причина — передозировка препаратами для снижения давления.
- Медикаментозная гипотензия достаточно опасна, — заявила врач. — Поэтому, если снижение артериального давления связано с избытком приема антигипертензивных препаратов, в этом случае тоже можно говорить об экстренной госпитализации.
Самое опасное при низком давлении — это гипоксия, дефицит кислорода в органах и тканях. Как известно, кислородное голодание вызывает определенные необратимые процессы в организме, которые тяжело поддаются коррекции.
Факты о гипотонии:
Симптомы
Головная боль, головокружение.
Слабость.
Повышенная утомляемость.
Эмоциональная лабильность.
Нарушение сна.
Сердцебиение.
Снижение умственной и физической работоспособности.
Обморочные состояния.
Зябкость.
Повышать давление при гипотонии не стоит, говорят врачи. Это может привести к нарушениям ритма сердца, гипертоническому кризу и тахикардии.
Что поможет при гипотонии:
Регулярная физическая активность,
кофеиносодержащие напитки — кофе, чай,
естественные тоники — элеутерококк, левзея, женьшень,
компрессионный трикотаж.
Гипотония и психосоматика
Психологи считают, что низкое артериальное давление свойственно людям, которые не уверены в себе, своих силах и возможностях;
стараются уйти от любой ответственности, легко отказываются от своих стремлений и намерений, пытаются абстрагироваться от окружающего мира, особенно от конфликтных ситуаций. Они чаще поддаются унынию, думают о плохом, во всем сомневаются и не могут определиться, чего конкретно хотят от жизни.
Комментарии0