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Все знают об опасности высокого давления — подскочить оно может у человека в любом возрасте, а некоторые даже живут с «нездоровыми» показателями многие годы. Считается, что пониженное давление для человека менее опасно — гипотоники лишь быстрее устают и мерзнут чаще. Но на самом деле, резкое снижение артериального давления — очень тревожный симптом. Особенно, если с ним столкнуться впервые.

Какое давление считается низким

Врачи называют «условно нормальными» для гипотоников — 90/60 мм рт столба. Если для вас и эти показатели низкие или цифры на тонометре упали еще больше  — пора бить тревогу. Особенно, если появились и другие опасные симптомы — холодный пот, частое дыхание, боль в груди, одышка, слабый или наоборот — учащенный пульс (частота сердечных сокращений — 90 ударов в минуту) и тем более — потеря сознания, рассказала Пятому каналу врач-кардиолог Наталья Гаврилюк. В этих случаях надо вызывать скорую или ехать в больницу.

Причины резкого падения давления:

  • инфаркт,

  • тромбоэмболия легочной артерии,

  • жизнеугрожающая аритмия,

  • инсульт.

Еще одна серьезная причина — передозировка препаратами для снижения давления.

- Медикаментозная гипотензия достаточно опасна, — заявила врач. — Поэтому, если снижение артериального давления связано с избытком приема антигипертензивных препаратов, в этом случае тоже можно говорить об экстренной госпитализации.

Самое опасное при низком давлении — это гипоксия, дефицит кислорода в органах и тканях. Как известно, кислородное голодание вызывает определенные необратимые процессы в организме, которые тяжело поддаются коррекции.

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Факты о гипотонии:

Симптомы

  • Головная боль, головокружение.

  • Слабость.

  • Повышенная утомляемость.

  • Эмоциональная лабильность.

  • Нарушение сна.

  • Сердцебиение.

  • Снижение умственной и физической работоспособности.

  • Обморочные состояния.

  • Зябкость.

Повышать давление при гипотонии не стоит, говорят врачи. Это может привести к нарушениям ритма сердца, гипертоническому кризу и тахикардии.

Что поможет при гипотонии:

  • Регулярная физическая активность,

  • кофеиносодержащие напитки — кофе, чай,

  • естественные тоники — элеутерококк, левзея, женьшень,

  • компрессионный трикотаж.

Гипотония и психосоматика

Психологи считают, что низкое артериальное давление свойственно людям, которые не уверены в себе, своих силах и возможностях;
стараются уйти от любой ответственности, легко отказываются от своих стремлений и намерений, пытаются абстрагироваться от окружающего мира, особенно от конфликтных ситуаций. Они чаще поддаются унынию, думают о плохом, во всем сомневаются и не могут определиться, чего конкретно хотят от жизни.

Анна Майская