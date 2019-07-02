Профессор Александра Конради поясняет: врачей не настораживают низкие показатели артериального давления, потому что, в отличие от гипертонической болезни, гипотония не представляет серьезной опасности для здоровья в будущем. Она также не влечет за собой риска смерти, если, конечно, человек не разобьется, упав в обморок.

Однако, если мы чувствуем недомогание и постоянную усталость, то решаем померить давление. Достаем тонометр и видим: 90/60. При виде таких цифр многие думают, что это гипотония. На самом деле все совсем не так, говорит врач-кардиолог Александра Конради.