Профессор Александра Конради поясняет: врачей не настораживают низкие показатели артериального давления, потому что, в отличие от гипертонической болезни, гипотония не представляет серьезной опасности для здоровья в будущем. Она также не влечет за собой риска смерти, если, конечно, человек не разобьется, упав в обморок.
Однако, если мы чувствуем недомогание и постоянную усталость, то решаем померить давление. Достаем тонометр и видим: 90/60. При виде таких цифр многие думают, что это гипотония. На самом деле все совсем не так, говорит врач-кардиолог Александра Конради.
Александра Конради
Медицина
Заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ им. Алмазова, заведующий НИО артериальной гипертензии, профессор, доктор медицинских наук
Миф №1. Низкое давление — причина постоянной «вялости»: хочется жить насыщенной жизнью, а сил нет
«Большинство с давлением 90 на 60 — молодые люди, они вовсе не вялые, а вполне активные. Чтобы избавиться от полусонного состояния, в котором они обвиняют как раз низкое давление, следует позаниматься спортом, выпить кофе, принять контрастный душ, возможно использование физиотерапии. Какие-то из этих действий помогут, пусть не сразу, а со временем. Вообще, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно меньше есть и больше двигаться, человеку с гипотонией это особенно важно помнить. Если слабость, вялость становится „хронической“, то она, скорее, возникает по другим причинам, их надо искать».
Миф №2. У людей с «густой» кровью — низкое давление. Поэтому надо принимать препараты для разжижения крови и для профилактики инфарктов и инсультов
«Нет такой зависимости. Раньше в США любили назначать аспирин для первичной профилактики сосудистых проблем, в том числе инфарктов и инсультов, но поняли, что это бессмысленно: правило приема аспирина „на всякий случай“ — не работает».
Миф №3. При пониженном давлении часто рекомендуют сладкий чай или кофе
«Видимо, слово „сладкий“ здесь не ключевое. Чай, кофе, различные растительные стимуляторы (женьшень, элеутерококк) действительно могут помочь. Но повторяю: когда давление низкое, это значит, кровь депонируется в венах, и чтобы был хороший венозный тонус, надо больше двигаться».
Миф №4. У человека — сонливость, раздражительность, апатия, дрожание рук, «мошки» в глазах. Измерил давление — 90/60. Надо идти к врачу?
«Если эти симптомы мешают человеку жить, можно и к врачу. Но по большому счету, важно просто изменить образ жизни — больше двигаться, правильно питаться, высыпаться и приводить нервную систему в порядок. И если симптомы продолжают беспокоить, надо идти к врачу и разбираться с их причинами. И кстати, дрожание рук и „мошки“ в глазах — неспецифичный симптом для гипотонии».
Миф №5. Голова болит при повышенном давлении, а при пониженном — головных болей нет
«Раньше считалось, что головная боль — это симптом повышенного давления, особенно когда она проявляется в области затылка. Сейчас уже известно, что половина пациентов с высоким давлением ничего вообще не чувствуют, другие распознают его повышение по особенным ощущениям в области головы, глаз, сердца, по общей слабости. Все зависит от индивидуальной чувствительности конкретного человека — способность чувствовать свой организм у всех разная.
У человека с пониженным давлением головная боль может обусловлена снижением венозного тонуса.
Однако чем старше человек, тем выше давление: так проявляется естественный процесс старения сосудистой стенки — она становится жесткой, давление повышается.
Когда на протяжении долгих лет человек жил с гипотонией или с нормальным давлением, а затем «входит в гипертонию», как правило, он чувствует головную боль».
Миф №6. Низкое давление — всегда хорошо
«Гипотония хороша в молодости. А у пожилого человека она может быть связана с тем, что сердце не справляется с насосной функцией, что бывает при сердечной недостаточности. То есть в возрасте старше 65 лет надо бояться низкого давления — это тревожный звоночек. В „здоровой старости“ такого не должно быть, потому что с возрастом сосуды неизбежно начинают работать по-другому».
Миф №7. Даже если у человека гипотония, повышение давления до 140/90 считается нормальным, как и у тех, кто живет с «космонавтским» давлением — 120/80
«У людей с пониженным давлением есть одна проблема, которая не имеет решения: люди, которые живут с давлением 90 на 60, могут чувствовать себя плохо при давлении в 130/90. И формально — по действующим стандартам оказания медицинской помощи — такое давление не может быть показанием к лечению. Но их приходится „немножко лечить“ — рекомендовать уменьшить потребление соли, когда-то использовать мочегонные препараты. Обычно такое ухудшение самочувствия происходит в тот самый период возрастной перестройки от пониженного давления к повышенному. Но постепенно человек адаптируется, привыкает к новым показателям АД. Вообще, при показателях до 140/90, если у человека не было инсульта или инфаркта, активно вмешиваться в давление не рекомендуется, следует только изменить образ жизни».
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