За изменениями давления люди начинают следить довольно поздно, когда состояние становится хроническими и требуется серьезная терапия. Примерно в это же время в доме появляется первый тонометр. Но есть несколько симптомов, которые даже без аппарата для измерения давления просигнализируют вам о начале гипертонии. На них следует обратить особое внимание, так как резкий скачок давления может оказаться смертельно опасным даже в молодом возрасте. Вот эти симптомы:

Носовое кровотечение. В сочетании с головной болью оно может указывать на гипертонический криз. Из-за резкого повышения давления не выдерживают и повреждаются сосудистые стенки.

Затуманивание зрения , «мошки» или двоение перед глазами. Возникают из-за того, что при повышении давления нарушается нормальный кровоток в органах зрения. Это и приводит к зрительным аномалиям.

Одышка. При повышенном давлении происходит напряжение сердечной мышцы, так как она теряет возможность нормально качать кровь. В организме начинает не хватать кислорода.

Головокружение. Повышенное давление провоцирует нарушение кровообращения в мозге.

Головная боль. Сосуды теряют способность адаптироваться в изменениям. Кровь давит на внутренние стенки сосудов и раздражает рецепторы. Они посылают сигналы в головной мозг, которые и вызывают болевой синдром.

Боль в груди. Ощущается чувство наполнения в области грудной клетки.