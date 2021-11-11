Врачи говорят: чем тяжелее протекало само заболевание, тем больше риска, что после выздоровления человека будет мучить постковидный синдром. Из-за мутаций вируса сейчас, в четвертую волну пандемии, многие жалуются, что постковидный синдром длится гораздо дольше, чем сама болезнь, и дает больше осложнений. От опасных для жизни последствий теперь начали страдать и дети.

Осложнения у постковида могут быть самые разнообразные. И некоторые могут серьезно угрожать здоровью. Одна из возможных проблем — «дезадаптация» артериального давления, рассказал доктор медицинских наук, профессор, кардиолог Заурбек Шугушев.

Как уже известно, вирус поражает нервную систему, после чего человек перестает ощущать запахи (или они сильно видоизменяются), может не чувствовать вкуса. После таких изменений может пострадать и артериальное давление.

«Люди, у которых было высоченное давление, выписываются из COVID-стационара, и у них оказывается чуть ли не гипотония, низкое давление. Или наоборот: у людей было низкое давление, а становится неконтролируемо высокое», — сказал врач в интервью радио Sputnik.

Такие изменения можно назвать «немым убийцей», говорит врач. Представьте: до болезни у человека было давление 140, а после — уже 160, 180. Можно сказать, что теперь он в категории «злостных гипертоников».