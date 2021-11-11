Врачи говорят: чем тяжелее протекало само заболевание, тем больше риска, что после выздоровления человека будет мучить постковидный синдром. Из-за мутаций вируса сейчас, в четвертую волну пандемии, многие жалуются, что постковидный синдром длится гораздо дольше, чем сама болезнь, и дает больше осложнений. От опасных для жизни последствий теперь начали страдать и дети.
Осложнения у постковида могут быть самые разнообразные. И некоторые могут серьезно угрожать здоровью. Одна из возможных проблем — «дезадаптация» артериального давления, рассказал доктор медицинских наук, профессор, кардиолог Заурбек Шугушев.
Как уже известно, вирус поражает нервную систему, после чего человек перестает ощущать запахи (или они сильно видоизменяются), может не чувствовать вкуса. После таких изменений может пострадать и артериальное давление.
«Люди, у которых было высоченное давление, выписываются из COVID-стационара, и у них оказывается чуть ли не гипотония, низкое давление. Или наоборот: у людей было низкое давление, а становится неконтролируемо высокое», — сказал врач в интервью радио
Такие изменения можно назвать «немым убийцей», говорит врач. Представьте: до болезни у человека было давление 140, а после — уже 160, 180. Можно сказать, что теперь он в категории «злостных гипертоников».
Конечно, такие изменения точно не пройдут бесследно.
«Высокое артериальное давление потихоньку приводит к дисфункции сосудистой стенки — эндотелия. Раньше на это уходили годы, а при постковиде это может занимать недели. Возрастает риск инфаркта или инсульта», — предупредил Заурбек Шугушев.
Единственный способ защитить себя от ковида и его последствий — это вакцинация, напоминает кардиолог. Прививка поможет перенести болезнь в легкой форме и не страдать от всевозможных осложнений.
Постковидный синдом отличается удивительным разнообразием и индивидуальной переносимостью. У каждого переболевшего могут быть свои уникальные последствия. Некоторым, например, начинают снится «счастливые мертвецы». О симптомах постковида и способах его лечения «Доктору Питеру» рассказали врачи и те, кто испытал на себе все прелести постковидного синдрома.
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