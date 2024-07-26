Врач Юсипова назвала три специи, которые доказанно снижают сахар и холестерин

Способы применения: черный тмин можно использовать как добавку к салатам, йогуртам или блюдам из риса и мяса. Масло черного тмина также популярно для использования в кулинарии и в качестве добавки . Рекомендуемая доза черного тмина или его масла варьируется, но обычно составляет около 1-2 граммов в день.