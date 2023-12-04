Гастроэнтеролог Лебедева назвала 3 популярные специи, которые могут угробить желудок и почки

Многие любят добавлять в блюда разные травы и специи, чтобы сделать вкус еды более ярким. Добавление приправ помогает также уменьшить при приготовлении количество соли: с ними пища точно не будет пресной. В то же время с некоторыми специями стоит быть аккуратнее, а иногда и вовсе исключить их из рациона.