Гастроэнтеролог Лебедева назвала 3 популярные специи, которые могут угробить желудок и почки

Многие любят добавлять в блюда разные травы и специи, чтобы сделать вкус еды более ярким. Добавление приправ помогает также уменьшить при приготовлении количество соли: с ними пища точно не будет пресной. В то же время с некоторыми специями стоит быть аккуратнее, а иногда и вовсе исключить их из рациона.
Врач-гастроэнтеролог, эндокринолог Диляра Лебедева
Эндокринолог, гастроэнтеролог
1. Розмарин
Эта ароматная специя плохо влияет на почки. Кроме того, розмарин, как и многие приправы, противопоказан беременным из-за его мочегонного эффекта, а также способности усиливать сокращения матки. Еще он вреден тем, кто страдает от повышенного давления и язвы желудка.
2. Красный перец
Он запрещен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Также его не рекомендуют употреблять при гипертонии, так как он способен повышать давление. Еще один минус: перец ускоряет выработку гормона голода грелина, что в итоге может привести к перееданию и лишнему весу.
3. Гвоздика
По словам врача, она под запретом для людей с больным желудком, особенно с язвой, так как усиливает проявления этих болезней. К тому же использование большого количества гвоздики в еде вызывает сонливость и апатию.
Самая полезная специя
По мнению Диляры Лебедевой, такой специей можно назвать куркуму, ее также активно используют любители кулинарных экспериментов. Почему именно куркума? Гастроэнтеролог перечислила восемь полезных свойств, которыми она обладает:
оказывает противовоспалительное действие;
работает как желчегонное;
помогает в профилактике онкологических заболеваний;
благотворно влияет на ЖКТ — стимулирует работу желудка и образование желчи;
в ней много полезных веществ — железа, калия, фосфора, йода, а также витаминов группы В, Е, К и С;
помогает при простудных заболеваниях;
незаменима при сбоях в работе щитовидной железы;
а еще у нее не слишком острый вкус, поэтому ее можно добавлять в разные блюда.
Кстати, вредные свойства у куркумы тоже есть. Чем и кому она может быть вредна, читайте ЗДЕСЬ.