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Гастроэнтеролог Лебедева назвала 3 популярные специи, которые могут угробить желудок и почки

Их используют почти все хозяйки, поэтому всегда важно просто помнить о мере. Но людям, у которых уже есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, следует быть особенно острожными.

4 декабря 20231
специи вредные
Источник:
iStockphoto

Многие любят добавлять в блюда разные травы и специи, чтобы сделать вкус еды более ярким. Добавление приправ помогает также уменьшить при приготовлении количество соли: с ними пища точно не будет пресной. В то же время с некоторыми специями стоит быть аккуратнее, а иногда и вовсе исключить их из рациона.

Врач-гастроэнтеролог, эндокринолог Диляра Лебедева перечислила в своем телеграм-канале три самые вредные специи, которые могут навредить органам пищеварения и почкам.

Диляра Лебедева
Медицина

Эндокринолог, гастроэнтеролог

1. Розмарин

Эта ароматная специя плохо влияет на почки. Кроме того, розмарин, как и многие приправы, противопоказан беременным из-за его мочегонного эффекта, а также способности усиливать сокращения матки. Еще он вреден тем, кто страдает от повышенного давления и язвы желудка.

2. Красный перец

Он запрещен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Также его не рекомендуют употреблять при гипертонии, так как он способен повышать давление. Еще один минус: перец ускоряет выработку гормона голода грелина, что в итоге может привести к перееданию и лишнему весу.

3. Гвоздика

По словам врача, она под запретом для людей с больным желудком, особенно с язвой, так как усиливает проявления этих болезней. К тому же использование большого количества гвоздики в еде вызывает сонливость и апатию.

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Самая полезная специя

По мнению Диляры Лебедевой, такой специей можно назвать куркуму, ее также активно используют любители кулинарных экспериментов. Почему именно куркума? Гастроэнтеролог перечислила восемь полезных свойств, которыми она обладает:

  • оказывает противовоспалительное действие;

  • работает как желчегонное;

  • помогает в профилактике онкологических заболеваний;

  • благотворно влияет на ЖКТ — стимулирует работу желудка и образование желчи;

  • в ней много полезных веществ — железа, калия, фосфора, йода, а также витаминов группы В, Е, К и С;

  • помогает при простудных заболеваниях;

  • незаменима при сбоях в работе щитовидной железы;

  • а еще у нее не слишком острый вкус, поэтому ее можно добавлять в разные блюда.

Кстати, вредные свойства у куркумы тоже есть. Чем и кому она может быть вредна, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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