Польза и вред куркумы: как специя может защитить от деменции и давления, но разрушить печень

Куркума — это растение из семейства имбирных, она известна с древних времен и популярна как приправа по сей день. Существуют разные виды куркумы:
из куркумы длинной (C. Longa) готовят порошки для приправ;
куркуму цедоария (C. zedoaria) используют в нарезанном виде для производства ликеров;
куркуму ароматную (C. aromatica) добавляют в кондитерские изделия. Яркий цвет корневищу и стеблю придает куркумин.
врач-гастроэнтеролог, диетолог, к.м.н., старший научный сотрудник Саратовского МНЦ гигиены ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
У куркумы действительно богатый химический состав: калий, магний, фосфор, кальций, железо и витамины С, PP, группы В. Но восполнить дефицит с ее помощью все равно не получится: максимальная дозировка, даже если мы говорим о лечебных целях, не должна превышать 5–10 граммов.
— Этой специей интересуются из-за куркумина. Он давно используется в качестве пищевой добавки во многих странах. В России куркумин допущен к применению как натуральный краситель (Е 100). И теперь стал интересен как «препарат» с большим терапевтическим потенциалом, — говорит Инна Заикина.
Научный интерес к изучению куркумина вырос в середине XX столетия. Следует знать, что в научных экспериментах участвует не специя, а соединения, выделенные из нее. Терапевтические эффекты куркуминоидов подтвердили исследования на клеточных материалах и грызунах.
— Анализ экспериментальных исследований показывает, что уже накоплены убедительные данные о противовоспалительном и антиоксидантном действии куркумина. Это соединение повышает уничтожение чужеродных микроорганизмов и других токсичных соединений за счет активации защитной функции макрофагов, — говорит врач.
Чем еще полезна куркума
Может защищать от риска возникновения болезни Альцгеймера;
благоприятно влияет на эндотелий сосудов, следовательно, помогает контролировать давление;
снижает риск появления «плохого» холестерина;
за счет антиоксидантного эффекта, а именно ингибирования перекисного окисления липидов и повышения активности определенного рода ферментов, предотвращает рак толстой кишки;
может понизить риск появления рака кожи;
— Но некоторые исследования доказывают, что куркумин — соединение нестабильное, с низкой биодоступностью. Поэтому сейчас выпускают БАДы с этим веществом, некоторые люди пьют их бесконтрольно, чего, конечно же, делать нельзя, — предостерегает Инна Заикина.
Широко применяют куркуму и в косметологии. Освещается многообразие свойств — антисептическое, улучшение кровообращения, регенерации. Научное подтверждение получило применение эфирного масла куркумы для замедления роста волос и осветления кожи в подмышечных впадинах.
Кому нельзя есть куркуму
Людям с острыми заболеваниями ЖКТ (тут все индивидуально, кто-то может есть, а кто-то начинает мучиться от диареи);
при обострении гепатита;
при заболеваниях почек (мочекаменной болезни) из-за высокого содержания оксалатов;
в период беременности и лактации.
Обратная сторона медали
Несмотря на массу полезных свойств, у этой специи есть одно красноречивое «но». Исследователи из США выяснили, что куркума вредит печени. О работе ученых
Специалисты из Американского колледжа гастроэнтерологии в рамках научной конференции рассказали о пяти случаях повреждения печени при длительном приеме куркумы. Все пять пациентов принимали ее или в виде БАДа, или просто как добавку в чай. Но дозы в каждом случае были тщательно выверены.
Несмотря на контроль, у пострадавших появились симптомы, характерные для проблем с печенью:
тошнота,
зуд,
пожелтение белков глаз и кожных покровов.
Анализы крови и биопсия показали нарушение работы печени, которая быстро восстановилась после отмены приема куркумы. Поэтому всегда помните: во всем важна мера. Ешьте куркуму, если нравится и хочется, но не налегайте на специю и точно не включайте ее в ежедневый рацион.