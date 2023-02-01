Польза и вред куркумы: как специя может защитить от деменции и давления, но разрушить печень

У куркумы действительно богатый химический состав: калий, магний, фосфор, кальций, железо и витамины С, PP, группы В. Но восполнить дефицит с ее помощью все равно не получится: максимальная дозировка, даже если мы говорим о лечебных целях, не должна превышать 5–10 граммов.

— Этой специей интересуются из-за куркумина. Он давно используется в качестве пищевой добавки во многих странах. В России куркумин допущен к применению как натуральный краситель (Е 100). И теперь стал интересен как «препарат» с большим терапевтическим потенциалом, — говорит Инна Заикина.

Научный интерес к изучению куркумина вырос в середине XX столетия. Следует знать, что в научных экспериментах участвует не специя, а соединения, выделенные из нее. Терапевтические эффекты куркуминоидов подтвердили исследования на клеточных материалах и грызунах.

— Анализ экспериментальных исследований показывает, что уже накоплены убедительные данные о противовоспалительном и антиоксидантном действии куркумина. Это соединение повышает уничтожение чужеродных микроорганизмов и других токсичных соединений за счет активации защитной функции макрофагов, — говорит врач.

Чем еще полезна куркума